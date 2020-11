Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bba54f41-7f82-48f1-8353-31f97a33bc69","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A várakozások szerint nagyjából két hónap múlva mutathatja be a Samsung 2021-re szánt első csúcstelefon-családját. Szinte valamennyi specifikáció kiszivárgott az új modellekkel kapcsolatban.","shortLead":"A várakozások szerint nagyjából két hónap múlva mutathatja be a Samsung 2021-re szánt első csúcstelefon-családját...","id":"20201118_samsung_galaxy_s21_kiszivargott_specifikaciok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bba54f41-7f82-48f1-8353-31f97a33bc69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dddc2384-9f38-4aba-827f-72d89811bba5","keywords":null,"link":"/tudomany/20201118_samsung_galaxy_s21_kiszivargott_specifikaciok","timestamp":"2020. november. 18. 10:03","title":"Egyre biztosabb: ilyen lesz a Samsung Galaxy S21","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44d64794-9b47-4527-bc68-3fbae06d5cd1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznő egyébként kiváló egészségnek örvend, de az Örkény Színház szeretne vigyázni rá, ezért az óvintézkedés.","shortLead":"A színésznő egyébként kiváló egészségnek örvend, de az Örkény Színház szeretne vigyázni rá, ezért az óvintézkedés.","id":"20201117_Pogany_Judit_nem_lep_tobbet_szinpadra_amig_tart_a_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=44d64794-9b47-4527-bc68-3fbae06d5cd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e831cf6-4c78-44a2-bdf3-df88dc9c94f3","keywords":null,"link":"/elet/20201117_Pogany_Judit_nem_lep_tobbet_szinpadra_amig_tart_a_jarvany","timestamp":"2020. november. 17. 13:01","title":"Pogány Judit nem lép színpadra, amíg tart a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25f41671-e247-4acf-8afa-49c63ec5d1b9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az orvosok tiltakozása után alapjaiban írhatta át az egészségügyi jogállásról szóló törvényt a kormány a végrehajtási rendelettel, azonban az még nem nyilvános. Annak ellenére sem, hogy a törvény nagy része csütörtökön hatályba lép. ","shortLead":"Az orvosok tiltakozása után alapjaiban írhatta át az egészségügyi jogállásról szóló törvényt a kormány a végrehajtási...","id":"20201117_kormany_egeszsegugy_jogallasi_torveny_szerzodes_orban_kasler","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=25f41671-e247-4acf-8afa-49c63ec5d1b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8be6dc02-5480-42e4-aeec-cf8f3f6634c0","keywords":null,"link":"/itthon/20201117_kormany_egeszsegugy_jogallasi_torveny_szerzodes_orban_kasler","timestamp":"2020. november. 17. 17:06","title":"Meghátrálhatott a kormány az orvosok előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f11486e-b042-4e95-bbcf-24c7658a02d6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A világ leggazdagabb embere 10 milliárd dolláros adakozást ígért, most osztotta ki ebből az első 791 milliót.","shortLead":"A világ leggazdagabb embere 10 milliárd dolláros adakozást ígért, most osztotta ki ebből az első 791 milliót.","id":"20201117_Jeff_Bezos_klimavedelem_adakozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f11486e-b042-4e95-bbcf-24c7658a02d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c4c3bfd-4874-46aa-a99c-ebc119bc8a6d","keywords":null,"link":"/zhvg/20201117_Jeff_Bezos_klimavedelem_adakozas","timestamp":"2020. november. 17. 11:37","title":"Közel 800 millió dollárt ad Jeff Bezos klímavédelmi célokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8e512e2-4ae9-405b-83d8-6d18cbbea634","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"70 százalékban kész a ZalaZone, létesítményeinek kihasználtsága egyelőre 25-30 százalék körüli.","shortLead":"70 százalékban kész a ZalaZone, létesítményeinek kihasználtsága egyelőre 25-30 százalék körüli.","id":"20201118_zalaegerszegi_tesztpalya_2021","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d8e512e2-4ae9-405b-83d8-6d18cbbea634&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfce000c-8360-4b96-bebf-76116b636fd1","keywords":null,"link":"/cegauto/20201118_zalaegerszegi_tesztpalya_2021","timestamp":"2020. november. 18. 07:23","title":"2021-re ígérik a 45 milliárdos zalaegerszegi tesztpálya átadását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fe88d64-6f09-4dfb-9d0b-d0a09004be3c","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"A közgazdaságtan egyik fő feladata figyelni, hogy egy állam vezetői milyen gazdasági döntéseket hoznak – de mi van akkor, ha az sem világos, mi az állam, ki képviseli, egyáltalán egy működő egységről beszélhetünk-e? A bukott államokat a politológusok és a jogászok is szívesen elemzik, de a közgazdászok közül is többen foglalkoznak ezzel. Most pedig, amikor a járvány miatt sok országban kérdéses, hogy az állam el tudja-e látni egészségügyi szolgáltatási feladatait, egyre többen jönnek elő a bukott állam fogalmával.","shortLead":"A közgazdaságtan egyik fő feladata figyelni, hogy egy állam vezetői milyen gazdasági döntéseket hoznak – de mi van...","id":"20201118_egy_masik_kozgazdasag_bukott_allam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3fe88d64-6f09-4dfb-9d0b-d0a09004be3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61632d05-ffd2-420d-a300-fe405babce1d","keywords":null,"link":"/360/20201118_egy_masik_kozgazdasag_bukott_allam","timestamp":"2020. november. 18. 11:00","title":"Mikor és mitől bukik meg egy állam? Kikészítheti egy vírus?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d024ee6b-ba14-4fc8-8c29-a212d365e2f0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A zongorajátékkal kísért sebészi beavatkozás egy kisfiú gerincvelő-daganatának eltávolítása volt, Olaszországban. Hogy miért éppen így, arra megvan a tudományosan magyarázat.","shortLead":"A zongorajátékkal kísért sebészi beavatkozás egy kisfiú gerincvelő-daganatának eltávolítása volt, Olaszországban...","id":"20201118_gerincvelo_daganatos_kisfiu_mutet_zongorajatek_olaszorszag_emiliano_toso","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d024ee6b-ba14-4fc8-8c29-a212d365e2f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5ef3623-f3df-4d7f-a1c8-b1f01b4a4a0f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201118_gerincvelo_daganatos_kisfiu_mutet_zongorajatek_olaszorszag_emiliano_toso","timestamp":"2020. november. 18. 08:33","title":"A világon elsőként különleges zongorajátékkal kísérve műtöttek egy daganatos kisfiút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88149683-f81c-41d6-a118-99912977c968","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány egy kedden este kihirdetett rendelettel lehetőséget teremtett arra, hogy az eredetileg 30 napig hatályos járványügyi korlátozásokat akár február 8-ig fenntartsa. ","shortLead":"A kormány egy kedden este kihirdetett rendelettel lehetőséget teremtett arra, hogy az eredetileg 30 napig hatályos...","id":"20201118_A_kormany_februar_8aig_meghosszabbitotta_a_veszelyhelyzeti_korlatozasokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88149683-f81c-41d6-a118-99912977c968&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75121161-cc61-4e6c-9a70-a9b73933f36b","keywords":null,"link":"/itthon/20201118_A_kormany_februar_8aig_meghosszabbitotta_a_veszelyhelyzeti_korlatozasokat","timestamp":"2020. november. 18. 09:45","title":"A kormány február 8-áig fenntarthatja a veszélyhelyzeti korlátozásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]