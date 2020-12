Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik arab származású áldozatot acélbetétes bakanccsal is megrúgták. ","shortLead":"Az egyik arab származású áldozatot acélbetétes bakanccsal is megrúgták. ","id":"20201214_Jemen_egyetemista_pecsi_eroszak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ded47dff-31a6-45de-83a0-6e6483e26469","keywords":null,"link":"/itthon/20201214_Jemen_egyetemista_pecsi_eroszak","timestamp":"2020. december. 14. 16:12","title":"Elítélték a jemeni egyetemistákat bántalmazó pécsi férfiakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"949b43e5-2960-4fea-b80e-d6dcbbe3bd44","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"Óvatlan mozdulat a vakcinakísérletnél a szer tesztelését nem kiváró felettesek kedvéért, és máris terjedt a pestis Moszkvában, 1939-ben. A Magyarországon jól ismert szerző nem pusztán fikciót írt, pályáját genetikusként kezdte, kutatóként kollégájától hallotta a hátborzongató történetet.\r

","shortLead":"Óvatlan mozdulat a vakcinakísérletnél a szer tesztelését nem kiváró felettesek kedvéért, és máris terjedt a pestis...","id":"202050__ljudmila_ulickaja__filmforgatokonyv__kisert_amult__vonzo_feligazsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=949b43e5-2960-4fea-b80e-d6dcbbe3bd44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11e349a4-003f-4cf7-acba-c642f1ed6d7b","keywords":null,"link":"/360/202050__ljudmila_ulickaja__filmforgatokonyv__kisert_amult__vonzo_feligazsag","timestamp":"2020. december. 13. 16:00","title":"Kísértetiesen aktuális Ljudmila Ulickaja 1978-ban megírt forgatókönyve egy gyilkos járványról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c894e540-cc0e-49c7-821c-922a7eeae3a3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A férfi még táncolt is a Los Angelesből felszállni készülő repülő szárnyán, aztán leesett.","shortLead":"A férfi még táncolt is a Los Angelesből felszállni készülő repülő szárnyán, aztán leesett.","id":"20201213_Boeing_737es_szarnyara_felmaszott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c894e540-cc0e-49c7-821c-922a7eeae3a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e388022c-14f3-4cf8-aeb3-570eb6b7cb17","keywords":null,"link":"/elet/20201213_Boeing_737es_szarnyara_felmaszott","timestamp":"2020. december. 13. 20:55","title":"Repülő szárnyára mászott egy férfi, 5 órát késett a gép miatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a865dc71-2607-4d8c-8424-7cae4f0b3839","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kormányzat ösztönző rendszert igyekszik kidolgozni, hogy a tömeges szűrés januárra bejelentett, második körében többen vegyenek részt.","shortLead":"A kormányzat ösztönző rendszert igyekszik kidolgozni, hogy a tömeges szűrés januárra bejelentett, második körében...","id":"20201214_koronavirus_jarvany_tomeges_teszteles_ausztria","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a865dc71-2607-4d8c-8424-7cae4f0b3839&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe751f83-cd5e-47ca-88e6-cca72e6d35d0","keywords":null,"link":"/vilag/20201214_koronavirus_jarvany_tomeges_teszteles_ausztria","timestamp":"2020. december. 14. 05:41","title":"Kevesen mentek el a tömeges tesztelésre Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7c74d36-c3c8-4460-b017-ff5b247f8fa8","c_author":"Dezső András","category":"360","description":"Bártfai-Mager Andreával együtt szerzett meg két földterületet Szerencs mellett még tavaly nyáron az a férfi, aki több szálon is kötődik a nemzeti vagyonért felelős tárca nélküli miniszter volt férje, a jelenleg körözés alatt álló Balogh Sándor üzletember rokoni és üzleti köréhez. Ám hiába is kerestük, ezeket az ingatlanokat nem írta bele vagyonbevallásába a miniszter, aki megkeresésünkre ezt \"figyelmetlenségéből adódó adminisztratív hibával\" magyarázta. A földeket – kevesebb mint egy év birtoklás után – eladta, akárcsak a tulajdonostársa.","shortLead":"Bártfai-Mager Andreával együtt szerzett meg két földterületet Szerencs mellett még tavaly nyáron az a férfi, aki több...","id":"20201214_foldugylet_nemzeti_vagyonert_felelos_miniszter_bartfai_mager_andrea_balogh_sandor_vagyonnyilatkozat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a7c74d36-c3c8-4460-b017-ff5b247f8fa8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a78a8fbe-de39-4e04-be4e-460f1379701b","keywords":null,"link":"/360/20201214_foldugylet_nemzeti_vagyonert_felelos_miniszter_bartfai_mager_andrea_balogh_sandor_vagyonnyilatkozat","timestamp":"2020. december. 14. 06:30","title":"Több tízmilliót érő földjeit hagyta ki vagyonnyilatkozatából a miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"449c2023-739c-4cdd-aecb-9d3ddacf5034","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eric Engstromnak kitüntetett szerepe volt benne, hogy megszülessen a Microsoft multimédiás csomagja, a DirectX. A legendás fejlesztő 55 évesen hunyt el, a halálát egy lábsérülés miatti komplikáció okozta.","shortLead":"Eric Engstromnak kitüntetett szerepe volt benne, hogy megszülessen a Microsoft multimédiás csomagja, a DirectX...","id":"20201214_directx_pc_videojatek_eric_engstrom_elhunyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=449c2023-739c-4cdd-aecb-9d3ddacf5034&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"795f3aa4-50ca-44ab-bf17-5ea5dae7e998","keywords":null,"link":"/tudomany/20201214_directx_pc_videojatek_eric_engstrom_elhunyt","timestamp":"2020. december. 14. 12:33","title":"Meghalt az ember, aki nélkül a PC-s videojátékozás sem jöhetett volna létre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4d5ec24-f11c-435e-abde-9a95732ad58e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Találtak egy nyércet az Egyesült Államokban, amelyikben ott volt a koronavírus. Csakhogy ez az állat nem fogságban élt, hanem a szabadban.","shortLead":"Találtak egy nyércet az Egyesült Államokban, amelyikben ott volt a koronavírus. Csakhogy ez az állat nem fogságban élt...","id":"20201215_nyerc_koronavirus_vadallat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d4d5ec24-f11c-435e-abde-9a95732ad58e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd444db0-a482-4ce5-a581-ac6dc003a8a5","keywords":null,"link":"/tudomany/20201215_nyerc_koronavirus_vadallat","timestamp":"2020. december. 15. 09:33","title":"Most először vadon élő nyércben is kimutatták a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de12f04a-4a43-4566-8056-3d3ca98c4839","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Közösségi oldalakon terjed, hogy a koronavírus-fertőzés egyes esetekben foghulláshoz is vezethet. A témában felszólaló szakorvos úgy véli, a híresztelésnek ugyan lehet alapja, de ebben a formában nem igaz.","shortLead":"Közösségi oldalakon terjed, hogy a koronavírus-fertőzés egyes esetekben foghulláshoz is vezethet. A témában felszólaló...","id":"20201214_foghullas_kihullott_fog_covid_19_koronavirus_szovodmenyek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=de12f04a-4a43-4566-8056-3d3ca98c4839&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"360cfd16-eea5-47b2-a124-29ffba74dde1","keywords":null,"link":"/tudomany/20201214_foghullas_kihullott_fog_covid_19_koronavirus_szovodmenyek","timestamp":"2020. december. 14. 08:03","title":"Terjedni kezdett, hogy a Covid foghullást okozhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]