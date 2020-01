2016. október. 27. 20:05 Bicsérdi Ádám Kult

Cigit szívó, kólázó pápa, okostelefonfüggő, fociőrült bíboros a világ legpatinásabb díszletei között – ahogy arra számítani lehetett, Az ifjú pápa című sorozat humorral és élénk fantáziával mutatja be a Vatikán belső életét, de azért komoly kérdéseket is feszeget. Jude Law és Diane Keaton is a legjobbját nyújtja a látványban a Fargót, történetben a House of Cardsot idéző szériában.