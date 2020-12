Fekete, meleg, zseniális és emberi – Alvin Ailey hatvan éve mutatta be azt, amit mindmáig a táncművészet egyik legnagyszerűbb és legnépszerűbb alkotásának mondanak. A Revelations varázsára 2020-ban mindennél jobban szükségünk van, Alvin Ailey társulatának a táncosai pedig ma is tudják, hogy nemcsak a hat évtizeddel ezelőtti mozdulatokat viszik tovább, hanem a darab történelmi jelentőségének a súlya is ott van rajtuk.

Hatvan év után sem veszített semmit a varázserejéből, idén pedig talán még többet át lehet érezni Alvin Ailey Revelations című koreográfiájából, hiszen ez a darab végső soron arról szól, hogy a nehézségekkel szemben milyen felszabadító tud lenni az önkifejezés, milyen megtartó ereje van a közösségnek, a rituáléknak és a szeretetnek.

Az Alvin Ailey American Dance Theater (AAADT) társulata olyan év végén ünnepli a Revelations bemutatójának a hatvanadik évfordulóját, amely a járvány mellett a faji és társadalmi igazságtalanságoktól volt hangos. Amikor 1958-ben megalakult a táncszínház, járvány nem volt ugyan, de a társulat nem valamiféle művészi buborékban jött létre, hanem a polgárjogi mozgalom küzdelmeinek viharos időszakában, és tehetséggel, szépséggel, kreativitással ment szembe a társadalmi elnyomással. Ailey egyfajta biztonságos teret szeretett volna létrehozni a fekete táncosoknak, akiknek a tehetségét sokszor fojtotta el a szegregáció és a diszkrimináció. Az eleinte mindössze hét táncosból álló társulatot aztán a hatvanas évektől sokszínű csapattá duzzasztotta Ailey, aki nem akarta reprodukálni a kirekesztettséget, amit maga is megtapasztalt.

A darab hatvanéves ugyan, de ennél sokkal több történelmet szőtt bele Alvin Ailey. Ott van benne az afroamerikai kultúra múltja, hite és hagyományai, de ott van a küzdés és a kitartás is, amely a rabszolgaságtól a szabadságig vezető utat kísérte.

A hatvanas évek társadalmi változásait kísérő erőszakos reakciók közepette Ailey az emberi lélek elpusztíthatatlansága előtt tisztelgett. A maga eszközeivel jelezte, hogy az afroamerikai kultúra valójában amerikai kultúra. Miközben az utcán a polgárjogi tüntetések zajlottak, addig Ailey a színpadon mutatta meg magát – ne legyenek kétségeink, radikális és bátor megnyilvánulás volt ez akkor. És persze nem lehet figyelmen kívül hagyni azt sem, hogy a darabnak idén, a Black Lives Matter mozgalom árnyékában, a rasszista retorika megerősödésének az idején még mindig erős ez az üzenete.

A Revelations hatása alól nehezen tudják kivonni magukat a nézők, első alkalommal is a zsigerekig hat, és ezt sokadszorra is meg tudja ismételni. Felvételről is sodorja magával az embert, élőben pedig szinte eksztázist vált ki a nézőtéren. És a nézők nem engedik el ezt a darabot: a társulat táncosai karrierjük során több százszor, néha ezerszer is előadják a Revelationst. Ailey önéletrajzírója, Jennifer Dunning szerint a nyolcvanas évek végére becslések szerint többször mutatták be, mint az akkor már majdnem százéves Hattyúk tavát.

Members of the Company in Alvin Ailey's 'Revelations.' Photo by Paul Kolnik Posted by Alvin Ailey American Dance Theater on Saturday, 2 November 2019

A Revelations az amerikai feketék történelmének a tánca, de ebben a történelemben nem kell osztoznia a befogadónak ahhoz, hogy megértse a darabot. Ahogy Jennifer Dunning a könyvében írja, Alvin Ailey megértette, hogy az univerzális az egyes életek legkisebb, leghétköznapibb részleteiben lakozik. Ugyanígy, bár az istenhit élménye inspirálta a koreográfiát, összességében túlmutat a vallásosságon.

Alvin Ailey 29 éves volt, amikor megalkotta a Revelations koreográfiáját. A darab tisztelgés volt az édesanyja és a dél-texasi közösség előtt, amelyben Ailey felnőtt, és amelynek a kultúráját gyerekként magába szívta. A Revelations így egyfajta művészi és kulturális identitáskeresés is volt a részéről, és Ailey egy későbbi interjúban azt mondta, a gyerekkora szegregációs tapasztalatait egész életében hordozta magában és a munkáiban. Ebben az értelemben a koreográfiái nemcsak humanisták, hanem politikaiak is.

A darab nyitójelenetét Normand Maxon táncfotós tette halhatatlanná (az általa készített fotók is hozzájárultak ahhoz, hogy a társulat gyorsan ismertté lett). A legendás jelenetben egy hat táncosból álló csoportot látunk, karjukkal a magasba nyúlnak, fejük hátrahajlik, ujjaik szétfeszítve, mindezt már-már minimalista, testszínű ruhában, miközben fentről meleg fény árad rájuk, érzésekkel átitatva a mozdulatokat. Valamiféle láthatatlan erő súlya kényszeríti földre őket, és de ők újra meg újra felegyenesednek és visszanyúlnak a fényhez.

According to Alvin Ailey, 'Revelations' began with the music. He recalled, “The choirs, congregations, deacons,... Posted by Alvin Ailey American Dance Theater on Sunday, 6 September 2020

A koreográfiában ott van a modern tánc meghatározó nagy művészeinek, Lester Hortonnak és Martha Grahamnek a hatása, a táncosok teste összehúzódik, megfeszül, a térben lemerülnek, majd hirtelen felemelkednek, le-felvonulnak a színpadon, de Alvin Aileynek fontos volt, hogy a gyerekkori emlékeiből a texasi baptista közösség mindennapi mozdulatait is megjelenítse. Mindezek ellenére a mozdulatoknak nem a történetmesélés a célja, hanem az érzések közvetlen kifejezésre. A Revelations egy zsigeri alkotás.

És bár a Revelations mindhárom része vallásos gyökerekből nő ki – a darab zenéjét eleve gospelek és spirituálék adják –, az érzések, amelyeket megjelenít, univerzálisak és emberiek. A bűntől és elkeseredéstől a megváltáson és felszabaduláson át az örömig és az életigenlésig rajzol meg egy ívet.

Ailey's Jermaine Terry, Kanji Segawa, and Solomon Dumas in Alvin Ailey's 'Revelations.' Photo by EricGrayPhotography.com Posted by Alvin Ailey American Dance Theater on Sunday, 20 January 2019

A darab hármas tagolása is ennek az ívnek a szolgálatában van. Az első rész, az úgynevezett „barna szekció” (Pilgrim of Sorrow) a társulat alapító tagja és volt vezetője, Judith Jamison szerint olyan, mint egy imádság. Bár vizuálisan egyszerűnek tűnik, Alvin Ailey egykori múzsája szerint nagyon nehéz táncolni, ha a táncosokról nem folyik a víz a kombináció után, valamit nagyon nem jól csináltak. Valóban nem könnyű az embert összenyomó, a földre húzó súlyt megjeleníteni úgy, hogy a táncosok mégse adják meg magukat ennek az erőnek. Az üzenet is egyszerű, bár a végrehajtása szintén vért és verítéket követel: bármilyen kemény az élet, akárhányszor is földre kényszerített, fel kell állni, nem szabad feladni.

Alvin Ailey életrajzírója, Jennifer Dunning szerint ugyanakkor a barna szekció tulajdonképpen egy születési jelenet, a táncosok ezért is viselnek testszínű ruhát, a meztelenség látszatát keltve a színpadon.

On Election Day, we invite you to find peace in this Ailey performance which includes the joyful ‘Revelations.' We are... Posted by Alvin Ailey American Dance Theater on Tuesday, 3 November 2020

A középső „fehér szakasz” (Wading in the Water) lényegében egy texasi baptista keresztelőt idéz meg – ha ez nem lenne egyértelmű, a színpadon átívelő anyagokkal még a vizet is megjelenítik, a folyót, ahol maga Ailey is átélte a megkeresztelkedést a Texas állambeli Rogersben. Ez a megtisztulás tánca, a víz esélyt ad jónak lenni, mert lemossa a rosszat, és bár a fekete vallási közösségek egyik legszentebb rituáléját eleveníti fel, az üzenete ennek is univerzális: a megtisztulásból reményt lehet meríteni, újra lehet kezdeni, tovább lehet menni, le lehet tenni a terheket.

A fehér szakasz 2020-as járványbiztos feldolgozása:

Persze a darab nem lenne ennyire mélyen emberi, ha nem foglalkozna azzal is, hogy az ember mindig megbotlik, mindig bűnbe esik, és mindig kétségbeesetten el akarja kerülni a büntetést ezekért a bűnökért. Ennek a belső lelkiismereti viharnak a megjelenítésével indul a harmadik, befejező rész, a „sárga szekció” (Move, Members, Move).

A naplemente égő vörösében játszó háttér előtt szinte berobban a három férfi táncos, hogy előadja a darab leghátborzongatóbb koreográfiáját. Ők hárman egyszerre szólótáncosok és tánckarosok, mindenki kap lehetőséget, hogy megcsillogtassa a virtuozitását, de amikor hárman összedolgoznak, az tényleg új szintre emeli a koreográfiát. És bármennyire is rohannak az ítélet napja elől, nincs menekvés, csak könyörögni tudnak a megváltásért.

Ez a felkavaró energiarobbanás vezeti fel a templomi lezárását a darabnak. A forró, párás dél-texasi esték hangulatát hívja elő Ailey, és itt már szinte tobzódik a kiegészítőkben: hosszú sárga ruhák, kalapok, legyezők, székek elevenítik meg a déli templomok atmoszféráját. És ez az a rész, ahol már árad az életkedv, ahol az emberi létezés minden öröme ott van a mozdulatokban. Boldog megkönnyebbülés, ami a nézőket rendszerint leveszi a lábáról, ennél a résznél már mindenki tapsol és tombol.

A Revelations az emberi létezés mélységeit és magasságait idézi meg, és az elmúlt hatvan évben elképesztő sikereket aratott. Többször előadták a Fehér Házban, része volt az 1968-as mexikói olimpia nyitó ceremóniájának, és a társulat egyik oroszországi turnéján volt olyan este, amikor harmincszor is visszatapsolta a közönség.

Aileyt – bár tisztában volt a darab értékeivel – sokszor frusztrálta, hogy hiába alkotott csaknem 80 koreográfiát, sokszor ezzel az eggyel azonosították. A gyors siker és felemelkedés után a kreatív energiái átmeneti elapadását nehezen élte meg, drogokkal és alkohollal kompenzált, az önpusztítása 1980-ban idegösszeomlásba torkollott. A magánéletét elzárta a világ elől, a homoszexualitásáról kevesen tudtak.

Join us in celebrating Mr. Ailey, on what would have been his 89th Birthday. Photo of Alvin Ailey by Jack Mitchell. Posted by Alvin Ailey American Dance Theater on Sunday, 5 January 2020

Alvin Ailey 1989-ben halt meg egy New York-i kórházban az AIDS-hez köthető komplikációkban. Az orvosoktól azt kérte, ezt ne említsék, mert meg akarta védeni az őt egyedül felnevelő édesanyját az AIDS-hez kötődő stigmáktól. A világ ünnepelte ugyan a művészetét, de nem állt készen arra, hogy a maga valójában megismerje Alvin Aileyt.

Alvin Ailey január 5-én lenne 90 éves. A nevét viselő társulat ma is az egyik legsikeresebb a világon.