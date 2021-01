Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"76036aa0-79f5-4e16-8ae6-24ade5ed981d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Nincs felső határa a testmozgásnak, ha a szív- és érrendszeri egészség javításáról van szó - állapították meg a kutatók, megdöntve azt a nézetet, hogy egy bizonyos ponton túl már nincs jótékony hatása az erőteljes fizikai aktivitásnak.","shortLead":"Nincs felső határa a testmozgásnak, ha a szív- és érrendszeri egészség javításáról van szó - állapították meg...","id":"20210117_testmozgas_felso_hatara_sziv_egeszsege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=76036aa0-79f5-4e16-8ae6-24ade5ed981d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8322b24-17f4-4a79-a0c7-b761b888b372","keywords":null,"link":"/tudomany/20210117_testmozgas_felso_hatara_sziv_egeszsege","timestamp":"2021. január. 17. 16:03","title":"Nincs felső határa a testmozgásnak, ha a szív egészségéről van szó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b85dde2-b013-49a2-b319-46482b515137","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook és a Google 2018-ban kötötte meg a Jedi Blue névre keresztelt megállapodást, amely mindkét cég számára előnyökkel járt az online hirdetési piacon. Ám ezek az előnyök nagyon rosszul mutatnak a vállalatok ellen éppen zajló trösztellenes perekben.","shortLead":"A Facebook és a Google 2018-ban kötötte meg a Jedi Blue névre keresztelt megállapodást, amely mindkét cég számára...","id":"20210118_google_facebook_internetes_hirdetes_piac_jedi_blue","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8b85dde2-b013-49a2-b319-46482b515137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8174e930-7af4-408f-966e-8ee32592968f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210118_google_facebook_internetes_hirdetes_piac_jedi_blue","timestamp":"2021. január. 18. 00:03","title":"Előkerült a Facebook és a Google titkos szerződése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfcc9593-1e76-4150-a5f6-56060a7e9281","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Fordulóponthoz érkezett a kormány: eddig a vakcinaregisztrációt reklámozta, most viszont le kell küzdenie a kínai oltás iránti ellenszenvet is. Kínából ugyanis a miniszterelnök szavai alapján nagy tömegben érkezhet oltás, ami elég a 60 év feletti krónikus betegek számára. A kormányzat eddig jellemzően a regisztrációról győzködte az embereket. Egy kommunikációs szakember szerint az oltáskampány akkor lehet hatékony, ha az \"igény\" felépítésével indulna el és visszamenve az alapokhoz arról szólna, milyen veszélyes következményekkel járhat a koronavírus. ","shortLead":"Fordulóponthoz érkezett a kormány: eddig a vakcinaregisztrációt reklámozta, most viszont le kell küzdenie a kínai oltás...","id":"20210117_oltas_kampany_kormany_vakcina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bfcc9593-1e76-4150-a5f6-56060a7e9281&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9590ad1f-f6c4-486a-b494-4b9d38070c30","keywords":null,"link":"/itthon/20210117_oltas_kampany_kormany_vakcina","timestamp":"2021. január. 17. 16:00","title":"Most kell a kormánynak kínai vakcináról meggyőzni az embereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Árpád fejedelem útján lángolt a busz.","shortLead":"Az Árpád fejedelem útján lángolt a busz.","id":"20210118_Kigyulladt_egy_busz_Obudan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b41938e7-52d3-4df4-9e31-672dea651960","keywords":null,"link":"/cegauto/20210118_Kigyulladt_egy_busz_Obudan","timestamp":"2021. január. 18. 08:08","title":"Kigyulladt egy busz Óbudán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36a83714-1567-4971-a144-7e4bf62cdc86","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az oltás második dózisa után erősebben jelentkeztek a mellékhatások az izraeli oltottaknál - jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja, a ynet vasárnap.","shortLead":"Az oltás második dózisa után erősebben jelentkeztek a mellékhatások az izraeli oltottaknál - jelentette a Jediót...","id":"20210117_Laz_fejfajas_szedules_osszesitettek_az_oltas_mellekhatasait_Izraelben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36a83714-1567-4971-a144-7e4bf62cdc86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b0ebab5-b041-45f5-b2fc-d3ebb567d069","keywords":null,"link":"/vilag/20210117_Laz_fejfajas_szedules_osszesitettek_az_oltas_mellekhatasait_Izraelben","timestamp":"2021. január. 17. 16:57","title":"Láz, fejfájás, szédülés: összesítették az oltás mellékhatásait Izraelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Ellenőrizze! A szerencsés számsor úgy kezdődik, hogy 13.","shortLead":"Ellenőrizze! A szerencsés számsor úgy kezdődik, hogy 13.","id":"20210117_Veletlenul_nem_on_nyert_felmilliard_forintot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9947c1c3-80f2-473f-92c2-fb887e44a677","keywords":null,"link":"/itthon/20210117_Veletlenul_nem_on_nyert_felmilliard_forintot","timestamp":"2021. január. 17. 18:41","title":"Véletlenül nem ön nyert félmilliárd forintot?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1486bd49-c460-4813-afcf-2b2798021a38","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Miközben nem ritkák a 200-300 ezres nyugdíjak sem, a nyugdíjasok közel fele még mindig kevesebbet kap, mint a havi 140 ezer forintos átlag.","shortLead":"Miközben nem ritkák a 200-300 ezres nyugdíjak sem, a nyugdíjasok közel fele még mindig kevesebbet kap, mint a havi 140...","id":"20210116_tobben_kapnak_magas_nyugdijakat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1486bd49-c460-4813-afcf-2b2798021a38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1b07e44-119d-4d96-86f3-a63659ac8f54","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210116_tobben_kapnak_magas_nyugdijakat","timestamp":"2021. január. 16. 13:59","title":"Egyre többen kapnak átlag feletti nyugdíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"169a523d-6783-4ac4-ba27-2c50c18cd371","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Akiknek nem lesz negatív Covid-tesztje, azokra kijárási korlátozások várnak január 27-től.","shortLead":"Akiknek nem lesz negatív Covid-tesztje, azokra kijárási korlátozások várnak január 27-től.","id":"20210118_szlovakia_negativ_teszt_kijarasi_korlatozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=169a523d-6783-4ac4-ba27-2c50c18cd371&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86877caf-51e8-45aa-8913-573349808ba0","keywords":null,"link":"/vilag/20210118_szlovakia_negativ_teszt_kijarasi_korlatozas","timestamp":"2021. január. 18. 05:30","title":"Szlovákiában csak negatív teszttel lehet majd munkába menni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]