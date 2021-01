Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cae659a7-be75-4af7-928f-2af674825ce3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem engedélyezett az EU-ban bambuszt adni műanyag alkotóelemekhez, ezekből sokszor határértéken felüli mennyiségű melamin és a formaldehid oldódik ki.","shortLead":"Nem engedélyezett az EU-ban bambuszt adni műanyag alkotóelemekhez, ezekből sokszor határértéken felüli mennyiségű...","id":"20210120_muanyag_bambusz_poharak_evoeszkozok_tilos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cae659a7-be75-4af7-928f-2af674825ce3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14cef73d-3349-48c6-ac2d-2f2621604f4f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210120_muanyag_bambusz_poharak_evoeszkozok_tilos","timestamp":"2021. január. 20. 09:55","title":"Nébih: Illegális a bambusz pohár, hamarosan súlyos bírság vár arra, aki ilyet forgalmaz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7736c889-e7cd-4a72-9553-db004c2ee852","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gazdája több mint 10 millió forintot költött az ültetvényre. Azt állította, hogy saját fogyasztásra termesztett.

","shortLead":"Gazdája több mint 10 millió forintot költött az ültetvényre. Azt állította, hogy saját fogyasztásra termesztett.

","id":"20210120_Kannabiszultetvenyt_Remeteszolos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7736c889-e7cd-4a72-9553-db004c2ee852&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc68dd7b-6788-449a-861d-b87a720dc18a","keywords":null,"link":"/itthon/20210120_Kannabiszultetvenyt_Remeteszolos","timestamp":"2021. január. 20. 10:15","title":"Közel ezer tőből álló kannabiszültetvényt talált a rendőrség egy remeteszőlősi ház pincéjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72ca17ca-34bd-40b2-9fb5-b1219b6f4ef3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A leköszönő amerikai elnök, Donald Trump egy hétig még biztosan nem férhet hozzá a YouTube-csatornájához. A tiltás mellett a cég az összes videója alatt letiltotta a kommentelési lehetőséget.","shortLead":"A leköszönő amerikai elnök, Donald Trump egy hétig még biztosan nem férhet hozzá a YouTube-csatornájához. A tiltás...","id":"20210120_donald_trump_youtube_csatornaja_tiltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72ca17ca-34bd-40b2-9fb5-b1219b6f4ef3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"518b1674-f348-4ffb-8b6c-11284a42677e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210120_donald_trump_youtube_csatornaja_tiltas","timestamp":"2021. január. 20. 09:03","title":"Fenyegetést lát a YouTube Donald Trumpban, meghosszabbították a tiltását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bda2ec34-1ea9-4aa0-91ed-6b2c9452509f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Qualcomm a 2020 nyarán bemutatott csúcsprocesszor, a Snapdragon 865+ egy felturbózott változatát jelentette be, amit hamarosan több mobil is megkaphat.","shortLead":"A Qualcomm a 2020 nyarán bemutatott csúcsprocesszor, a Snapdragon 865+ egy felturbózott változatát jelentette be, amit...","id":"20210119_qualcomm_snapdragon_870_processzor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bda2ec34-1ea9-4aa0-91ed-6b2c9452509f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51ab93f4-59fb-42c9-8274-fb4ba51fddcd","keywords":null,"link":"/tudomany/20210119_qualcomm_snapdragon_870_processzor","timestamp":"2021. január. 19. 19:03","title":"Két világ között: itt a Qualcomm legújabb processzora, a Snapdragon 870","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ec1c686-b5a3-4211-8974-93bb16990be6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Már zajlanak a záróévad munkálatai. ","shortLead":"Már zajlanak a záróévad munkálatai. ","id":"20210119_Peaky_Blinders_hatodik_evad_sorozat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ec1c686-b5a3-4211-8974-93bb16990be6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"075a55ff-72ee-4472-baca-268c9ad3e020","keywords":null,"link":"/kultura/20210119_Peaky_Blinders_hatodik_evad_sorozat","timestamp":"2021. január. 19. 11:07","title":"Véget ér a Peaky Blinders, a hatodik évad lesz az utolsó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"735283d8-72f2-41c6-bba4-48f86209b80e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az igazságügyi miniszter összehívja a Digitális Szabadság Bizottság rendkívüli ülését is, mert szerinte a közösségimédia-szolgáltatók politikai céllal korlátozzák bizonyos profilok láthatóságát.","shortLead":"Az igazságügyi miniszter összehívja a Digitális Szabadság Bizottság rendkívüli ülését is, mert szerinte...","id":"20210118_varga_judit_facebook_tiltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=735283d8-72f2-41c6-bba4-48f86209b80e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb0d8f0c-46ff-42f8-99c6-47e3c21a0a7b","keywords":null,"link":"/itthon/20210118_varga_judit_facebook_tiltas","timestamp":"2021. január. 18. 15:32","title":"Varga Judit a Facebookon jelentette be, hogy megrendszabályozná a közösségi oldalakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"010705bd-7bd1-4b68-a807-b826c1fdafbb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz ellenzéki politikus vasárnap este érkezett vissza Moszkvába Berlinből, ahol megmérgezése óta lábadozott. Azonnal őrizetbe vették, egy rendőrörsre vitték, ahol megtartották a bírósági meghallgatását, és már el is ítélték.","shortLead":"Az orosz ellenzéki politikus vasárnap este érkezett vissza Moszkvába Berlinből, ahol megmérgezése óta lábadozott...","id":"20210118_navalnij_targyalas_mergezes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=010705bd-7bd1-4b68-a807-b826c1fdafbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4197994-179b-4c85-9fd0-a0d95cc886a0","keywords":null,"link":"/vilag/20210118_navalnij_targyalas_mergezes","timestamp":"2021. január. 18. 14:50","title":"Harminc napra bezárják Alekszej Navalnijt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11ca1cea-50a8-43ec-89fd-116ac76c2b4d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség súlyosabb ítéletért, a védők felmentésért fellebbeztek az Állami Egészségügyi Központ vezetőinek ügyében.","shortLead":"Az ügyészség súlyosabb ítéletért, a védők felmentésért fellebbeztek az Állami Egészségügyi Központ vezetőinek ügyében.","id":"20210119_ugyeszseg_Allami_Egeszsegugyi_Kozpont_birsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=11ca1cea-50a8-43ec-89fd-116ac76c2b4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ff3623a-88b7-4e32-89b9-65bf4da2d94e","keywords":null,"link":"/itthon/20210119_ugyeszseg_Allami_Egeszsegugyi_Kozpont_birsag","timestamp":"2021. január. 19. 11:28","title":"Nem tetszik az ügyészségnek, hogy az Állami Egészségügyi Központ volt főigazgatóját csak pénzbírságra ítélték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]