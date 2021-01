Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"773e5df8-41b6-4939-a472-caccfb8bcb9d","c_author":"HVG","category":"360","description":"Havasi Balázs cégét korábban százmilliókkal támogatta a külügyminisztérium, most pedig egy állami bank sietett a segítségére.","shortLead":"Havasi Balázs cégét korábban százmilliókkal támogatta a külügyminisztérium, most pedig egy állami bank sietett...","id":"202103_symphonic_concert_management_havasi_balazs_allami_tokeje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=773e5df8-41b6-4939-a472-caccfb8bcb9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e09db658-b553-4745-9a4f-a4817e187398","keywords":null,"link":"/360/202103_symphonic_concert_management_havasi_balazs_allami_tokeje","timestamp":"2021. január. 23. 08:30","title":"Itt az idő, amikor egy zongoraművésznek kockázatitőke-befektetőre van szüksége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"108c4ea1-a17c-4370-98c6-27c2e2d40c72","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Neve alapján nem sokat mond a Simple Search nevű böngészőbővítmény, de aki feltelepíti, igen hasznos eszközhöz jut vele: úgy kereshet a Google-ön, ahogy a régi időkben, felesleges ablakok és ajánlatok nélkül.","shortLead":"Neve alapján nem sokat mond a Simple Search nevű böngészőbővítmény, de aki feltelepíti, igen hasznos eszközhöz jut...","id":"20210123_google_kereses_bovitmeny_firefox_chrome_bongeszo_simple_search","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=108c4ea1-a17c-4370-98c6-27c2e2d40c72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3f37c6c-fcac-4d1d-8d09-74c28b600215","keywords":null,"link":"/tudomany/20210123_google_kereses_bovitmeny_firefox_chrome_bongeszo_simple_search","timestamp":"2021. január. 23. 08:03","title":"Ezzel a bővítménnyel még egyszerűbben kereshet a Google-ben, mint eddig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d2abc66-f313-4227-84af-3a2613e0d79b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A frankfurti repülőtéren már rendőrök várták őket.","shortLead":"A frankfurti repülőtéren már rendőrök várták őket.","id":"20210122_koronavirius_jarvany_fertozes_maszk_frankfurt_dominika_repulo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d2abc66-f313-4227-84af-3a2613e0d79b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"590f0e23-c624-4475-be65-2897e761b30f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210122_koronavirius_jarvany_fertozes_maszk_frankfurt_dominika_repulo","timestamp":"2021. január. 22. 17:24","title":"Fejenként 9 milliót fizethet két orosz, mert nem viselt maszkot a repülőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"973998ee-7e16-4b27-a66b-792b182e531d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jim Bridenstine korábbi NASA-főnök és republikánus szavazó olyannyira nem kívánt együtt dolgozni az új elnökkel és csapatával, hogy még a beiktatásuk előtt lemondott.","shortLead":"Jim Bridenstine korábbi NASA-főnök és republikánus szavazó olyannyira nem kívánt együtt dolgozni az új elnökkel és...","id":"20210122_donald_trump_nasa_joe_biden_jim_bridenstine_marsjaro_perseverance","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=973998ee-7e16-4b27-a66b-792b182e531d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b2924cf-6bcb-4a34-bb66-431f3e5eef11","keywords":null,"link":"/tudomany/20210122_donald_trump_nasa_joe_biden_jim_bridenstine_marsjaro_perseverance","timestamp":"2021. január. 22. 18:03","title":"Valódi szakember váltotta a NASA klímaszkeptikus vezetőjét, akit még Trump nevezett ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"639df3f9-b62b-4443-a4e3-20893e380d35","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Néhány mintában már itthon is megtalálták a koronavírus brit mutációját, de a szigorú lezárások a vírus terjedését is nehezítik - mondta a hvg.hu-nak adott interjúban Kis Zoltán virológus, a Nemzeti Népegészségügyi Központ munkatársa. Ő még nem hallott arról, hogy a kínai koronavírus-vakcina autoimmun folyamatot indítana el egy beoltott szervezetében, sőt szerinte a tesztek előjelei jók.","shortLead":"Néhány mintában már itthon is megtalálták a koronavírus brit mutációját, de a szigorú lezárások a vírus terjedését is...","id":"20210123_Kis_zoltan_nnk_virus_koronavirus_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=639df3f9-b62b-4443-a4e3-20893e380d35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0ad7c2f-3b90-4e0f-8670-be635a3cca38","keywords":null,"link":"/itthon/20210123_Kis_zoltan_nnk_virus_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. január. 23. 11:00","title":"Kis Zoltán virológus: A kínai vakcinával beoltottakról nem nagyon jeleztek komoly problémákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1f01c00-bc87-4aa9-bf2f-fe3e3a88d48e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az új kockázatról Bors Johnson miniszterelnök számolt be.","shortLead":"Az új kockázatról Bors Johnson miniszterelnök számolt be.","id":"20210122_virusmutacio_koronavirus_brit_mutacio_egyesult_kiralysag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1f01c00-bc87-4aa9-bf2f-fe3e3a88d48e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0429bc8e-2477-4477-9bc8-775e32d655ea","keywords":null,"link":"/tudomany/20210122_virusmutacio_koronavirus_brit_mutacio_egyesult_kiralysag","timestamp":"2021. január. 22. 19:23","title":"Figyelmeztetnek a britek: az új vírusmutáció halálosabb lehet az eddiginél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1f01c00-bc87-4aa9-bf2f-fe3e3a88d48e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A kancellár szerint a mutációt nem lehet eltüntetni, csak védekezni lehet ellene. Angela Merkel azt is mondta: lehetséges, hogy a határokat is le kell zárni miatta.","shortLead":"A kancellár szerint a mutációt nem lehet eltüntetni, csak védekezni lehet ellene. Angela Merkel azt is mondta...","id":"20210121_angela_merkel_virusmutacio_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1f01c00-bc87-4aa9-bf2f-fe3e3a88d48e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44b96033-9ce4-486b-9e97-7ac204097432","keywords":null,"link":"/vilag/20210121_angela_merkel_virusmutacio_koronavirus","timestamp":"2021. január. 21. 18:40","title":"Merkel: A brit vírusváltozat súlyos veszélyt jelent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5952fde-48e3-4f45-8e07-7b973bb30f6e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A csütörtöki szenátusi ülésen inkább napirendre sem vették az alapítványi fenntartásra váltás ügyét, ugyanis egész mást mondott Gulyás Gergely, mint amit Kásler Miklós tanácsadója.","shortLead":"A csütörtöki szenátusi ülésen inkább napirendre sem vették az alapítványi fenntartásra váltás ügyét, ugyanis egész mást...","id":"20210121_A_PTE_modellvaltas_klinikak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b5952fde-48e3-4f45-8e07-7b973bb30f6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b677a176-93b7-479f-8778-122f5797480b","keywords":null,"link":"/itthon/20210121_A_PTE_modellvaltas_klinikak","timestamp":"2021. január. 21. 14:53","title":"A PTE rektora 15 perc alatt két ellentmondó információt kapott a modellváltásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]