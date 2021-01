Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ff1ed187-f949-48f4-a1ff-77dd1465f796","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az orosz vakcina kapcsán megjelent hírekre reagált a gyógyszerészeti intézet. Szerintük minden kérdésre megnyugtató választ kaptak a Szputnyik V gyártójától.","shortLead":"Az orosz vakcina kapcsán megjelent hírekre reagált a gyógyszerészeti intézet. Szerintük minden kérdésre megnyugtató...","id":"20210127_OGYEI_szputnyik_nnk_szakerto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff1ed187-f949-48f4-a1ff-77dd1465f796&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ab655fe-3fc0-4a65-9764-45faed9c79de","keywords":null,"link":"/itthon/20210127_OGYEI_szputnyik_nnk_szakerto","timestamp":"2021. január. 27. 18:55","title":"Az OGYÉI a Szputnyikról: Bármilyen engedélyezésnél lehetnek véleményütközések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy személyben takarító, ingatlanos és rontásűző. Az ügyészség most mégis üzletszerűen elkövetett csalással és okirattal való visszaéléssel vádolja. ","shortLead":"Egy személyben takarító, ingatlanos és rontásűző. Az ügyészség most mégis üzletszerűen elkövetett csalással és...","id":"20210127_rontas_csalas_ugyeszseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70074ab1-4858-44c5-a846-754be53be3fb","keywords":null,"link":"/itthon/20210127_rontas_csalas_ugyeszseg","timestamp":"2021. január. 27. 15:45","title":"Rontás levételét ígérte egy nő, ingatlant, ékszert, pénzt csalt ki helyette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f5c7cb2-7b73-4c60-b1a4-f738f91e441e","c_author":"Csányi Nikolett - Csatlós Hanna - Ballai Vince","category":"elet","description":"Tudja, honnan szállították a macskakövet Budapest utcáira? És Párizsba? És Bécsbe? Egyáltalán, miért éppen macskakő? A hazai téli túrahelyeket feltérképező csapatunk megtalálta a választ. És ha már arra jártak, kollégáink megálltak mindennél, ami izgalmas: vár, határ, történelem.","shortLead":"Tudja, honnan szállították a macskakövet Budapest utcáira? És Párizsba? És Bécsbe? Egyáltalán, miért éppen macskakő...","id":"20210127_Hazai_palya_4","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f5c7cb2-7b73-4c60-b1a4-f738f91e441e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c48856fa-16e6-446e-b856-89fa660cd271","keywords":null,"link":"/elet/20210127_Hazai_palya_4","timestamp":"2021. január. 27. 18:00","title":"Hazai pálya: Vártúra a határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"844ca21b-efc4-4537-b09f-11f3350cb2f8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem meglepő a CounterPoint Research egyik új kutatási eredménye, hiszen egyértelmű az összefüggés és értékesített és a felújított okostelefonok száma között.","shortLead":"Nem meglepő a CounterPoint Research egyik új kutatási eredménye, hiszen egyértelmű az összefüggés és értékesített és...","id":"20210126_counterpoint_research_felmeres_felujitott_telefonok_piaca_2020","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=844ca21b-efc4-4537-b09f-11f3350cb2f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b30eab62-4990-49cf-87b7-d78691a3d57a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210126_counterpoint_research_felmeres_felujitott_telefonok_piaca_2020","timestamp":"2021. január. 26. 10:03","title":"A felújított telefonoknak is betett a járvány, az Apple viszont még ebből is jól jött ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e38cdfec-ce31-4d3e-ae24-0727e58bd60d","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Míg a család egyik tagja a Magyarországon rendezett vizes vb-n áll rajthoz, a többiek a partvonalról biztatják. A versenyek után a tinédzser lányoknak dönteniük kell, hogyan tovább. Vonal felett – negyedik, befejező rész. ","shortLead":"Míg a család egyik tagja a Magyarországon rendezett vizes vb-n áll rajthoz, a többiek a partvonalról biztatják...","id":"20210126_Doku360_Vonal_felett_negyedik_resz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e38cdfec-ce31-4d3e-ae24-0727e58bd60d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96b338a1-cb02-4281-82a6-7adee9edf224","keywords":null,"link":"/360/20210126_Doku360_Vonal_felett_negyedik_resz","timestamp":"2021. január. 26. 19:00","title":"Doku360: Hogy mit jelent szeretni, azt a saját családomban tapasztaltam meg először ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a83e9a6-92a0-4f9e-83db-415268fb61fa","c_author":"HVG","category":"360","description":"A hírek szerint nemsokára pont kerül az elsősorban szőlészeket és borászokat képző Tokaj Egyetem megalapítására, amely a tervek szerint állami intézmény lesz – Sárospatakon.","shortLead":"A hírek szerint nemsokára pont kerül az elsősorban szőlészeket és borászokat képző Tokaj Egyetem megalapítására, amely...","id":"20210127_Tokaj_szoleje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1a83e9a6-92a0-4f9e-83db-415268fb61fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbfe4aa7-972f-4e28-aa63-42c660485977","keywords":null,"link":"/360/20210127_Tokaj_szoleje","timestamp":"2021. január. 27. 15:10","title":"Sorra kiszervezi az állami egyetemeket a kormány, most mégis alapít egyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87479c72-0f18-47dc-92ee-1b4d3d72578a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ideiglenesen megtiltotta a vonatkozó fővárosi rendelet alkalmazását a testület Önkormányzati Tanácsa.","shortLead":"Ideiglenesen megtiltotta a vonatkozó fővárosi rendelet alkalmazását a testület Önkormányzati Tanácsa.","id":"20210127_kuria_fovarosi_onkormanyzat_ingyenes_ujsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=87479c72-0f18-47dc-92ee-1b4d3d72578a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"593a638a-1f18-42ca-a885-769ffe767b7b","keywords":null,"link":"/itthon/20210127_kuria_fovarosi_onkormanyzat_ingyenes_ujsag","timestamp":"2021. január. 27. 14:25","title":"Kúria: Egyelőre nem követelhet négy oldalt az ingyenes lapokból a főváros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc17d594-6199-470c-aceb-5ff9195edb07","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Telegramon, egy csevegőbot segítségével árulják a hackerek a hozzáférést ahhoz az adatbázishoz, amit még két évvel ezelőtt állíthattak össze a Facebook-felhasználók ellopott személyes adataiból.","shortLead":"A Telegramon, egy csevegőbot segítségével árulják a hackerek a hozzáférést ahhoz az adatbázishoz, amit még két évvel...","id":"20210126_telegram_facebook_felhasznaloi_adatok_adatszivargas_telefonszam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc17d594-6199-470c-aceb-5ff9195edb07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbd9ffba-7104-442b-8c12-11a70d7e60f5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210126_telegram_facebook_felhasznaloi_adatok_adatszivargas_telefonszam","timestamp":"2021. január. 26. 17:03","title":"500 millió Facebook-felhasználó adatait árulják az interneten, köztük a telefonszámokat is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]