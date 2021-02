Molnár Áron (képünkön) a Partizán videointerjújában beszélt arról, hogy 16 évesen maga is zaklatást élt át. Ezt azok után ismerte fel, hogy Sárosdi Lilla 2017-ben először beszélt a nyilvánosság előtt arról, hogy Marton László rendező szexuálisan zaklatta. Molnár az interjú végén meg is nevezi a színész-rendezőt. Frenkó Zsoltot hétfő este kerestük mi is, a 24.hu-nak viszont sikerült is elérnie.

Az 57 éves színész-rendező azt mondta, semmi közeledési szándék nem volt benne, és meglepte, hogy Molnár Áron eddig tartogatta magában a történetet. Molnár az interjúban azt mondta, rájött, hogy nem normális, hogyha „valaki előtted áll egy lakásban, amikor te 16 éves vagy, egy felnőtt ember lakásában nézed a DVD-ket, és épp leemeled a Rocky Horror Picture DVD-t, és amikor felnézel, akkor előtted meztelenül áll egy férfi, törölgetve a haját, mert épp most fürdött le, az nem normális. (…) Vagy amikor ugyanezzel a férfival utazol egy autóban, és aztán elbúcsúzáskor rácsap a combodra, és csak annyit csinál (megmarkolja a combját), hogy ez nem oké.”

„Én azt nem nevezném szexuális zaklatásnak, én nem is emlékeztem erre, de valószínűleg pontosan ez történt, amit Áron mondott” – reagált a 24-nek Frenkó, aki azt állítja, most először beszéltek a történtekről – Molnár üzenetet küldött neki –, noha eddig is sokszor találkoztak, ő maga pedig követte a fiatal színész pályáját.

Arra a kérdésre, hogy minek nevezné azt, ami történt, ha szerinte nem szexuális zaklatás volt, Frenkó azt mondta:

Hát ennek, ami történt. Valószínűleg így történt.

A helyszínt illetően viszont másképp emlékeznek, míg Molnár a színész lakásáról, addig Frenkó egy színjátszó táborról beszél, annak is a közös zuhanyzójáról, ahol szerinte nem volt meglepő, hogy meztelenül látták.

Frenkó szerint a comb megmarkolása sem számít közeledésnek, mert „nem volt benne közeledési szándék.”

Frenkó nem érti, hogy „miért pont most jött ez elő belőle”, de hozzátette:

Ha ő úgy érzi, hogy én ezért bocsánatkéréssel tartozom, akkor megteszem. Ha neki ez tizenhét vagy nem tudom hány évig nyomta a lelkét, őbenne ez dolgozott, akkor ezt szívből sajnálom és bocsánatot kérek tőle.

Még több kultúra a Facebook-oldalunkon, kövessen minket: