[{"available":true,"c_guid":"9a84c504-7b6f-47ac-90de-a95c1848e8df","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az MVM mellé beszállt a Volánbusz, amely a nagy e-busz-programban is benne van.","shortLead":"Az MVM mellé beszállt a Volánbusz, amely a nagy e-busz-programban is benne van.","id":"202105_mobiliti_volanbusz_allami_eosszefogas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a84c504-7b6f-47ac-90de-a95c1848e8df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e5e8b61-a25a-4c65-9d1f-76dab70df9b0","keywords":null,"link":"/360/202105_mobiliti_volanbusz_allami_eosszefogas","timestamp":"2021. február. 08. 12:00","title":"Állami cégek pörgetik fel az e-töltőállomások terjedését ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2896a622-558c-4b95-8b7c-f9fd629a190c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Négy év alatt 73 százalékkal nőttek a kgfb-árak, derül ki az új árindexből.","shortLead":"Négy év alatt 73 százalékkal nőttek a kgfb-árak, derül ki az új árindexből.","id":"20210208_MNB_Budapesten_gyorsabban_dragulnak_a_kotelezo_biztositasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2896a622-558c-4b95-8b7c-f9fd629a190c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a214ee76-1814-4347-92b2-aca64f756a18","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210208_MNB_Budapesten_gyorsabban_dragulnak_a_kotelezo_biztositasok","timestamp":"2021. február. 08. 12:49","title":"MNB: Budapesten gyorsabban drágulnak a kötelező biztosítások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a6292aa-9730-4ad1-ab30-f1cc03d2ea88","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az iparkamara elnökét a televízióban kérdezték a tagdíjról, illetve arról, hogy a járványhelyzetre tekintettel elengednék-e azt.","shortLead":"Az iparkamara elnökét a televízióban kérdezték a tagdíjról, illetve arról, hogy a járványhelyzetre tekintettel...","id":"20210209_parragh_laszlo_iparkamara_tagdij_vallalkozasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a6292aa-9730-4ad1-ab30-f1cc03d2ea88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9c054e3-175a-4863-9306-6b2edf4b1c3f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210209_parragh_laszlo_iparkamara_tagdij_vallalkozasok","timestamp":"2021. február. 09. 05:44","title":"Parragh László elnézést kér, ha valakit megbántott a kamaradíjas mondatával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f5b7c8c-be49-41f2-a054-b6295fdd54d8","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Ha a vírus is úgy akarja, július 29-31-ig tartják a Paloznaki Jazzpikniket, ahol olyan sztárok lépnek fel, mint Candy Dulfer, Mario Biondi, az MF Robots és a De Phazz. Ezzel a tavalyi elmaradt koncertjeiket pótolják.\r

