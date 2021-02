Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"113562cf-c754-4d86-abca-c1ad821bff20","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Az egyik dolog, amire szülőként leginkább vágyunk, hogy képesek legyünk mindent rendbe hozni, ha valami nehézség éri a gyerekeinket. A Hallgasd meg! című könyv – amelyből most egy szerkesztett részletet közlünk – egyszerűen követhető módszereket ígér a gyereknevelés olyan mindennapos kihívásaihoz, mint amilyen például a hiszti, vagy a sírás.\r

","shortLead":"Az egyik dolog, amire szülőként leginkább vágyunk, hogy képesek legyünk mindent rendbe hozni, ha valami nehézség éri...","id":"20210208_Szidas_kiabalas_buntetes_Van_egy_jobb_modszer_a_hisztizo_gyerek_lenyugtatasara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=113562cf-c754-4d86-abca-c1ad821bff20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef2b482c-8c09-4cc2-b785-773b53a38d89","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210208_Szidas_kiabalas_buntetes_Van_egy_jobb_modszer_a_hisztizo_gyerek_lenyugtatasara","timestamp":"2021. február. 08. 13:18","title":"Szidás, kiabálás, büntetés? Van egy jobb módszer a hisztiző gyerek lenyugtatására! Attól tartanak, hamarosan betiltják a filmet.

","shortLead":"A magyar külügyminiszter szerint a török kezdeményezés jó lehetőség, hogy megvizsgálják, alkalmazható-e a török...