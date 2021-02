Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e8b3221c-160a-4a06-8764-29370e4b3a72","c_author":"Jungheinrich","category":"brandchannel","description":"Szeged és Szabadka között, Mórahalmon található a műanyagipari csomagoló eszközök gyártásával foglalkozó Hok-Plastic Kft. A társaság 1996 novemberében családi vállalkozásként alakult meg, majd az elmúlt közel 25 évben megvalósított beruházásainak és kapacitásfejlesztéseinek eredményeképp stabil piaci szereplővé vált. A vállalat többek között a raktár és a gyártás automatizációjának is köszönheti, hogy az elmúlt években megsokszorozta a feldolgozó- és gyártókapacitását. Annak jártunk utána, hogyan segítette ezt a folyamatot az emberek és a gépek együttműködése.","shortLead":"Szeged és Szabadka között, Mórahalmon található a műanyagipari csomagoló eszközök gyártásával foglalkozó Hok-Plastic...","id":"20200706_jungheinrich_gepek_emberek_automatizacio_logisztika_raktar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e8b3221c-160a-4a06-8764-29370e4b3a72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d49b5f8-a6d7-428a-ade4-482d7e8fb720","keywords":null,"link":"/brandchannel/20200706_jungheinrich_gepek_emberek_automatizacio_logisztika_raktar","timestamp":"2021. február. 08. 12:30","title":"Csodák tudnak történni, ha ember és gép együtt dolgozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Jungheinrich Hungária Kft.","c_partnerlogo":"2b5681f7-2be2-41a2-b449-eafef36cad80","c_partnertag":"jungheinrich"},{"available":true,"c_guid":"dde7aea9-0dcc-449c-bc39-8f60c1102f52","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mindez két nappal korábban történt, mielőtt megkötötte az új szerződését.","shortLead":"Mindez két nappal korábban történt, mielőtt megkötötte az új szerződését.","id":"20210208_Inkabb_egy_Porsche_Taycanban_autozik_Lewis_Hamilton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dde7aea9-0dcc-449c-bc39-8f60c1102f52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0e13a12-171f-4339-a704-afee9e0cb79a","keywords":null,"link":"/cegauto/20210208_Inkabb_egy_Porsche_Taycanban_autozik_Lewis_Hamilton","timestamp":"2021. február. 09. 04:38","title":"Inkább egy Porsche Taycannal autózik Lewis Hamilton?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A WHO felhívása után az országos tiszti főorvos tett feljelentést az 53 éves férfi ellen.","shortLead":"A WHO felhívása után az országos tiszti főorvos tett feljelentést az 53 éves férfi ellen.","id":"20210209_Virusellenes_keszitmeny_borton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c814a1fa-c76e-4626-a379-72324da130c2","keywords":null,"link":"/itthon/20210209_Virusellenes_keszitmeny_borton","timestamp":"2021. február. 09. 17:24","title":"Elítélték a férfit, aki hipóhoz hasonló szert árult vírusölőként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa4eb6af-2309-496f-8f1e-1d0d8092633b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mozgalmas lesz az időjárás.","shortLead":"Mozgalmas lesz az időjárás.","id":"20210210_idojaras_meteorologia_elorejelzes_ho_szel_eso","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa4eb6af-2309-496f-8f1e-1d0d8092633b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7658c9e2-91ce-4c8c-8753-57d69691bf7f","keywords":null,"link":"/itthon/20210210_idojaras_meteorologia_elorejelzes_ho_szel_eso","timestamp":"2021. február. 10. 05:08","title":"Eső, ónos eső, havazás, hófúvás – szerdán mindent bevet a tél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6db91844-3f07-4949-be80-f5660a5e8653","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A védettség köztudottan azután alakul ki, hogy az egyén egy második oltást is kapott.","shortLead":"A védettség köztudottan azután alakul ki, hogy az egyén egy második oltást is kapott.","id":"20210209_magyar_kajak_kenusok_edzotabor_del_afrika_moderna_vakcina_oltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6db91844-3f07-4949-be80-f5660a5e8653&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91e051d5-f832-480e-9317-8c2fbee86052","keywords":null,"link":"/itthon/20210209_magyar_kajak_kenusok_edzotabor_del_afrika_moderna_vakcina_oltas","timestamp":"2021. február. 09. 07:38","title":"A magyar kajakosok egyetlen oltás után repültek Dél-Afrikába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd6fe7e2-71b3-4a05-b90a-9fe38d06788f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A buszon nem voltak utasok, a sofőr, pedig idejében el tudta hagyni.","shortLead":"A buszon nem voltak utasok, a sofőr, pedig idejében el tudta hagyni.","id":"20210208_bkv_busz_ujbuda_tuz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bd6fe7e2-71b3-4a05-b90a-9fe38d06788f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"435bb28f-10c3-4335-92bc-bf56263cc672","keywords":null,"link":"/cegauto/20210208_bkv_busz_ujbuda_tuz","timestamp":"2021. február. 08. 18:07","title":"Teljesen kiégett egy BKV-busz Újbudán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2091607a-0815-4431-988a-5dacb3ef97f4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Ott lesz az ország legszélesebb vetítővászna.","shortLead":"Ott lesz az ország legszélesebb vetítővászna.","id":"20210208_Mozi_lesz_a_KOKI_bevasarlokozpontban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2091607a-0815-4431-988a-5dacb3ef97f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52745840-dfb5-4c21-aca0-0d043db3ba9e","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210208_Mozi_lesz_a_KOKI_bevasarlokozpontban","timestamp":"2021. február. 08. 11:38","title":"Mozi lesz a KÖKI bevásárlóközpontban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a76ad857-1870-464c-8852-12b71ce55436","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A jegybankelnöknek Bangóné Borbély Ildikó tett fel írásbeli kérdést.","shortLead":"A jegybankelnöknek Bangóné Borbély Ildikó tett fel írásbeli kérdést.","id":"20210210_matolcsy_gyorgy_bangone_borbely_ildiko_varga_judit_falusi_csok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a76ad857-1870-464c-8852-12b71ce55436&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35b1e754-60a6-4a1c-9995-75fc4177819e","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210210_matolcsy_gyorgy_bangone_borbely_ildiko_varga_judit_falusi_csok","timestamp":"2021. február. 10. 06:27","title":"Matolcsy szerint banktitok, hogy vizsgálják-e Varga Juditék ingatlanhitelét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]