[{"available":true,"c_guid":"20d3a8ab-30bd-4705-b7bd-b53746efb361","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kritikusai szerint az új adó csak egy kísérlet a független sajtó megroppantására.","shortLead":"Kritikusai szerint az új adó csak egy kísérlet a független sajtó megroppantására.","id":"20210210_reklamado_media_tiltakozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=20d3a8ab-30bd-4705-b7bd-b53746efb361&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68c4afc0-b2cd-4e78-81bc-d8044c0bb9df","keywords":null,"link":"/vilag/20210210_reklamado_media_tiltakozas","timestamp":"2021. február. 10. 11:20","title":"Az új reklámadó ellen tiltakozik a kormányfüggetlen lengyel média","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6f220cf-9df6-4023-8bcf-e1842c863e43","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A koronavírus-járvány ellenére 7526 euró (2,7 millió forint) bónuszt kapnak a cég munkatársai.","shortLead":"A koronavírus-járvány ellenére 7526 euró (2,7 millió forint) bónuszt kapnak a cég munkatársai.","id":"20210209_bonusz_fizetes_Ferrari","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a6f220cf-9df6-4023-8bcf-e1842c863e43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e792d3c2-ca4d-4a34-8d45-c849d8a829b8","keywords":null,"link":"/cegauto/20210209_bonusz_fizetes_Ferrari","timestamp":"2021. február. 09. 14:32","title":"Történetének legmagasabb bónuszát fizeti ki dolgozóinak idén a Ferrari","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bfef1d9-466f-40f2-9855-826e16659516","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Elszabadultak az indulatok Oroszországban, miután egy moszkvai bíróság múlt kedden letöltendőre változtatta a legismertebb orosz ellenzékire, Alekszej Navalnijra 2014-ben kirótt feltételes szabadságvesztést. Nemcsak a rendőrök vadultak be, hanem a közösségi oldalakon posztolók is. Nem tudni, megnyugvást hoz-e, hogy Navalnij munkatársa, a Németországban élő Leonyid Volkov bejelentette, a következő hetekben nem lesznek tüntetések, legközelebb tavasszal rendeznek demonstrációt. Közben a hatalom mindent megtesz Navalnij lejáratása érdekében. ","shortLead":"Elszabadultak az indulatok Oroszországban, miután egy moszkvai bíróság múlt kedden letöltendőre változtatta...","id":"20210209_A_megosztott_tarsadalom__Oroszorszag_a_Navalnij_itelet_utan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8bfef1d9-466f-40f2-9855-826e16659516&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0b41f91-7457-4f40-a293-f684e7de913f","keywords":null,"link":"/vilag/20210209_A_megosztott_tarsadalom__Oroszorszag_a_Navalnij_itelet_utan","timestamp":"2021. február. 09. 18:00","title":"Megfélemlítés, bosszú és lejáratás követi a Navalnij-ítéletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcba6b74-68a0-4cfd-b80e-0bc2bc4b210e","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"kultura","description":"Nagy szükség lett volna egy, az influenszerkultúráról okosan és higgadtan beszélő dokumentumfilmre, de az Álhíres, amely azt ígérte, „lerántja a leplet a közösségi média működéséről”, nem nagyon igyekezett a jelenség mélyére ásni. Ahhoz viszont elég jó, hogy egy kicsit jobban zavarjon minket az, amiről már eddig is sokat tudtunk: az illúzió.","shortLead":"Nagy szükség lett volna egy, az influenszerkultúráról okosan és higgadtan beszélő dokumentumfilmre, de az Álhíres...","id":"20210209_Az_illuzio_mocsara_egy_pillanat_alatt_elragad_barkit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bcba6b74-68a0-4cfd-b80e-0bc2bc4b210e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfe4203c-6da0-4c2c-b220-140265a9ca8f","keywords":null,"link":"/kultura/20210209_Az_illuzio_mocsara_egy_pillanat_alatt_elragad_barkit","timestamp":"2021. február. 09. 20:00","title":"Az illúzió mocsara egy pillanat alatt elragad bárkit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c28ff646-a24b-41c7-8e5e-5a3ac3a014ba","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Korábban a volt amerikai elnök ügyvédei vetették fel, hogy az impeachment nem alkotmányos.","shortLead":"Korábban a volt amerikai elnök ügyvédei vetették fel, hogy az impeachment nem alkotmányos.","id":"20210209_Amerikai_szenatus_Donald_Trump_alkotmanyos_felelossegre_vonas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c28ff646-a24b-41c7-8e5e-5a3ac3a014ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cabcacb-275b-4226-a44b-0c910a81facb","keywords":null,"link":"/vilag/20210209_Amerikai_szenatus_Donald_Trump_alkotmanyos_felelossegre_vonas","timestamp":"2021. február. 10. 00:01","title":"Az amerikai szenátus megszavazta: nem alkotmányellenes Donald Trump alkotmányos felelősségre vonása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cff1219-1cb0-4b10-8ab7-376f4b8d016f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nógrád megyében négy településen vezetékszakadás miatt 2500 fogyasztási helyen szünetel vagy akadozik az áramszolgáltatás.","shortLead":"Nógrád megyében négy településen vezetékszakadás miatt 2500 fogyasztási helyen szünetel vagy akadozik...","id":"20210211_Iteletido_mar_szaz_helyre_riasztottak_a_tuzoltokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8cff1219-1cb0-4b10-8ab7-376f4b8d016f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02ff7936-f330-49ba-9990-5cda55e33aa2","keywords":null,"link":"/itthon/20210211_Iteletido_mar_szaz_helyre_riasztottak_a_tuzoltokat","timestamp":"2021. február. 11. 08:04","title":"Ítéletidő: már száz helyre riasztották a tűzoltókat, Nógrádban akadozik az áramellátás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cb03786-0534-4b22-b85e-6af6151c49ff","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az eddigi becslések szerint évente 300 ezer bálna és delfin pusztulhat el a halászat miatt, a szakemberek azonban kétségbe vonták ezeket a számokat.","shortLead":"Az eddigi becslések szerint évente 300 ezer bálna és delfin pusztulhat el a halászat miatt, a szakemberek azonban...","id":"20210209_balna_halaszhalo_halaszat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1cb03786-0534-4b22-b85e-6af6151c49ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5738070e-8c4f-49e7-842e-89ae9fd6a73c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210209_balna_halaszhalo_halaszat","timestamp":"2021. február. 09. 21:03","title":"Sokkal veszélyesebbek a bálnákra a halászhálók, mint azt eddig gondolták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"422d6e92-1dce-4bb6-bf4e-209c029ebf8e","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A soha véget nem érő történet újabb epizódja van kibontakozóban. ","shortLead":"A soha véget nem érő történet újabb epizódja van kibontakozóban. ","id":"20210209_London_mar_modositani_a_Brexitmegallapodason_Brusszel_nem_vevo_erre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=422d6e92-1dce-4bb6-bf4e-209c029ebf8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b395131-f856-4d25-b190-d9219c359e56","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210209_London_mar_modositani_a_Brexitmegallapodason_Brusszel_nem_vevo_erre","timestamp":"2021. február. 09. 16:18","title":"London már módosítana a Brexit-megállapodáson, Brüsszel nem vevő erre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]