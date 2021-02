Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9e418e5a-2930-499a-a6e2-4dfcedea7618","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Európai Bizottság vizsgálatot kezdeményez az ellenzéki rádió ügyében.","shortLead":"Az Európai Bizottság vizsgálatot kezdeményez az ellenzéki rádió ügyében.","id":"20210210_europai_bizottsag_klubradio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e418e5a-2930-499a-a6e2-4dfcedea7618&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f481fc4f-aae2-4743-9820-0af3f9dc87ff","keywords":null,"link":"/kultura/20210210_europai_bizottsag_klubradio","timestamp":"2021. február. 10. 17:59","title":"Brüsszel azt akarja, hogy engedjék működni a Klubrádiót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a67ce711-acfd-48c7-86d7-f3fe96871fa1","c_author":"Joó Hajnalka","category":"360","description":"Egy szerencsétlen időzítés és a titkolózás miatt szólhatott ekkorát Rogán Antal újabb botránya. A minisztert eddig is igyekeztek eldugni a párton belül, de a HVG forrásai szerint nem nézik jó szemmel gyarapodását, még ha az papíron törvényes is. ","shortLead":"Egy szerencsétlen időzítés és a titkolózás miatt szólhatott ekkorát Rogán Antal újabb botránya. A minisztert eddig is...","id":"202106_a_parasztgyerek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a67ce711-acfd-48c7-86d7-f3fe96871fa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0d98a9c-dcfe-4a7f-b32d-d253e3b93a12","keywords":null,"link":"/360/202106_a_parasztgyerek","timestamp":"2021. február. 11. 11:00","title":"Időzített bombaként kezelik Rogán Antalt a Fideszben ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b6cedb0-b1b5-4edf-b98a-1a9064af2c72","c_author":"Balla Györgyi","category":"360","description":"A magyar biokémikus, Pardi Norbert is részt vett a Pfizer, a BionTech és a Moderna által fejlesztett koronavírus elleni oltóanyag technológiájának kidolgozásában, Karikó Katalin munkatársaként. A kisújszállási születésű tudós tíz évvel ezelőtt, szegedi diplomája megszerzése után, a HIV elleni vakcina kutatásán kezdett dolgozni az Egyesült Államokban. A most 40 éves Pardi a \"borhoz főz\", és ismét elkezdett zongorázni. ","shortLead":"A magyar biokémikus, Pardi Norbert is részt vett a Pfizer, a BionTech és a Moderna által fejlesztett koronavírus elleni...","id":"20210210_Pardi_Norbert_biokemikus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2b6cedb0-b1b5-4edf-b98a-1a9064af2c72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"367d63de-41c7-4d1b-b69f-b156ce583c73","keywords":null,"link":"/360/20210210_Pardi_Norbert_biokemikus","timestamp":"2021. február. 10. 17:00","title":"Pardi Norbert biokémikus: Nem mutálódna a koronavírus, ha be lenne oltva az egész világ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"869abb13-05c7-49bd-b049-d00e604020f6","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Maratoni, mintegy ötórás vitát folytatott az Európai Parlament a vakcinabeszerzések állásáról, amelynek során rengeteg bírálatot kapott az Európai Bizottság, de ugyancsak kritikával illették a képviselők a gyógyszergyártó cégeket.","shortLead":"Maratoni, mintegy ötórás vitát folytatott az Európai Parlament a vakcinabeszerzések állásáról, amelynek során rengeteg...","id":"20210210_ursula_von_der_leyen_ep_vakcinabeszerzes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=869abb13-05c7-49bd-b049-d00e604020f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df8dce91-a873-4e6a-bbf9-ac66b2755f44","keywords":null,"link":"/eurologus/20210210_ursula_von_der_leyen_ep_vakcinabeszerzes","timestamp":"2021. február. 10. 15:05","title":"Ursula von der Leyen: A közös vakcinabeszerzés az egyetlen út, de követett el az EU hibákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a11a17cf-52dc-45bd-8343-b7009b64d53a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rövid közleményben reagált a vezetékes internetszolgáltatásában órák óta fennálló problémákra a Digi. A poszt alatt közben folyamatosan gyűlnek az előfizetői visszajelzések.","shortLead":"Rövid közleményben reagált a vezetékes internetszolgáltatásában órák óta fennálló problémákra a Digi. A poszt alatt...","id":"20210211_digi_internet_hiba_panaszok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a11a17cf-52dc-45bd-8343-b7009b64d53a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cb5ceb3-af0c-4adf-b145-8ab3472d47b1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210211_digi_internet_hiba_panaszok","timestamp":"2021. február. 11. 10:15","title":"\"Haldoklás van\" – sokasodnak a Digi oldalán a felhasználói panaszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cfa7cd7-2ca0-40f3-b759-af35d362fb57","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csupán egy frissítés elég volt arra, hogy egy korábban ártatlan androidos QR-kód-olvasóból rémálom váljék.","shortLead":"Csupán egy frissítés elég volt arra, hogy egy korábban ártatlan androidos QR-kód-olvasóból rémálom váljék.","id":"20210210_barcode_scanner_androidos_app_adware_a_frissitese_utan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4cfa7cd7-2ca0-40f3-b759-af35d362fb57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d90efe5-a6a5-4757-9847-bf97643777be","keywords":null,"link":"/tudomany/20210210_barcode_scanner_androidos_app_adware_a_frissitese_utan","timestamp":"2021. február. 10. 08:03","title":"Több millió androidos telefonra kerülhetett vírus egy appfrissítéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"567435ed-5664-4f4a-95ee-3f07d9eacdee","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járvány miatti lezárások alatt megsokasodtak azok az esetek, amelyek során egyedülállókat igyekeznek átvágni ismeretlenek. Szakértők a közelgő Valentin-nap miatt is óvatosságra intenek.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatti lezárások alatt megsokasodtak azok az esetek, amelyek során egyedülállókat igyekeznek...","id":"20210211_jarvany_lezaras_romanc_romantikus_atveres_csalas_csalok_valentin_nap","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=567435ed-5664-4f4a-95ee-3f07d9eacdee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2657d446-7b3a-46a1-9b80-0896074de503","keywords":null,"link":"/tudomany/20210211_jarvany_lezaras_romanc_romantikus_atveres_csalas_csalok_valentin_nap","timestamp":"2021. február. 11. 14:10","title":"A járvány másik hatása: egyre több szinglit csapnak be a jól ismert románctrükkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be7681ee-f0ec-441c-9143-e026edc9c9cf","c_author":"Kocsis Györgyi","category":"itthon","description":"Ez a HVG hetilap ajánlója.","shortLead":"Ez a HVG hetilap ajánlója.","id":"202106_foldre_szallt_angyalok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=be7681ee-f0ec-441c-9143-e026edc9c9cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e189317-d611-494c-927c-c792624eb231","keywords":null,"link":"/itthon/202106_foldre_szallt_angyalok","timestamp":"2021. február. 11. 09:01","title":"Kocsis Györgyi: Földre szállt angyalok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]