[{"available":true,"c_guid":"cd26d624-059d-4a6a-b990-2d00c121ec51","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminisztérium szerint a szocialisták kérésére állították ki az útlevelet.","shortLead":"A külügyminisztérium szerint a szocialisták kérésére állították ki az útlevelet.","id":"20210212_diplomata_utlevel_legeny_zsolt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd26d624-059d-4a6a-b990-2d00c121ec51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b2c2650-b0d8-42cb-9f36-69f512b5daf2","keywords":null,"link":"/itthon/20210212_diplomata_utlevel_legeny_zsolt","timestamp":"2021. február. 12. 18:23","title":"Visszavonták a csempészeten kapott MSZP-s diplomata-útlevelét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffae4452-f2bc-4c78-b975-9332f40912d2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Van olyan budapesti szálloda, ahol a szobákból kitették az ágyakat, azokat a helyiségeket most room office-ként lehet kivenni. A konferenciatermeket pedig online meetingekre adják bérbe. Fotósorozat a magyarországi szállodákról koronavírus idején.","shortLead":"Van olyan budapesti szálloda, ahol a szobákból kitették az ágyakat, azokat a helyiségeket most room office-ként lehet...","id":"20210212_fovarosi_szallodak_turizmus_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ffae4452-f2bc-4c78-b975-9332f40912d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4da7b0aa-15f8-48fc-9a28-441e1c825a69","keywords":null,"link":"/kkv/20210212_fovarosi_szallodak_turizmus_koronavirus","timestamp":"2021. február. 12. 15:00","title":"Így festenek most a koronavírus miatt kiürült fővárosi szállodák – képgaléria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7f68b54-c718-4479-8b37-c640c6c30eae","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A pilótát kerékpározás közben ütötte el egy kocsi.","shortLead":"A pilótát kerékpározás közben ütötte el egy kocsi.","id":"20210212_fernando_alonso_allakpocstores_mutet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7f68b54-c718-4479-8b37-c640c6c30eae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8a2a577-91e0-4d02-9bbf-550ec75a833f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210212_fernando_alonso_allakpocstores_mutet","timestamp":"2021. február. 12. 14:18","title":"Megműtötték az elütött Alonsót, 48 óráig még kórházban marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54d678b7-da18-4db5-9d13-a87f980d16d8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A viharos szél a partra fújja a tó vizét, ahol az egyből rá is fagy mindenre.","shortLead":"A viharos szél a partra fújja a tó vizét, ahol az egyből rá is fagy mindenre.","id":"20210211_omsz_balaton_fagy_ropogos_fu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=54d678b7-da18-4db5-9d13-a87f980d16d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec2ca3eb-4f38-4ff9-a454-a7cc02806d96","keywords":null,"link":"/elet/20210211_omsz_balaton_fagy_ropogos_fu","timestamp":"2021. február. 11. 17:40","title":"Ropogósra fagyott a fű a Balatonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0797aeac-822e-495c-8aaf-2561ced7a986","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Itt most nem számít, hogy a kosarat jobbra vagy balra húzza-e valaki.","shortLead":"Itt most nem számít, hogy a kosarat jobbra vagy balra húzza-e valaki.","id":"20210212_Szinglikosar_csomori_Auchan_bevasarlas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0797aeac-822e-495c-8aaf-2561ced7a986&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b428d2f-708b-4c73-957c-4dbf677182ec","keywords":null,"link":"/elet/20210212_Szinglikosar_csomori_Auchan_bevasarlas","timestamp":"2021. február. 12. 10:37","title":"Szinglikosárral lehet ismerkedni a csömöri áruházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94cfa57e-1b54-45bf-b661-5a66b5022bda","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A munkaterületek mellett jellemzően csak egy sáv használható.

","shortLead":"A munkaterületek mellett jellemzően csak egy sáv használható.

","id":"20210212_Tobb_helyen_szetfagyott_autopalyak_utburkolata_ideiglenes_lezarasok_vannak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=94cfa57e-1b54-45bf-b661-5a66b5022bda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e652461c-8755-4177-8bcb-01ba79358a5e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210212_Tobb_helyen_szetfagyott_autopalyak_utburkolata_ideiglenes_lezarasok_vannak","timestamp":"2021. február. 12. 16:21","title":"Több helyen szétfagyott az autópályák útburkolata, ideiglenes lezárások vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20869414-5797-4e15-a3db-52fc49e6c34f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tesztelést az kérheti, aki budapesti lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik.","shortLead":"A tesztelést az kérheti, aki budapesti lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik.","id":"20210211_koronavirus_budapest_ingyenes_teszteles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=20869414-5797-4e15-a3db-52fc49e6c34f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0148a984-b0c2-45d3-b8a2-d9152e87360b","keywords":null,"link":"/itthon/20210211_koronavirus_budapest_ingyenes_teszteles","timestamp":"2021. február. 11. 18:54","title":"A fővárosnál tízezer ingyenes vírustesztre lehet jelentkezni ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd72c3b4-64fc-4068-bc43-f85c6a5702cf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A dunaföldvári szakaszon futottak bele a dél-koreai luxusautóval száguldó sofőrbe.","shortLead":"A dunaföldvári szakaszon futottak bele a dél-koreai luxusautóval száguldó sofőrbe.","id":"20210211_auto_Genesis_202_kmh_6os_ut","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd72c3b4-64fc-4068-bc43-f85c6a5702cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7bd37c9-eb1e-4ffb-9cf8-a247d935bc44","keywords":null,"link":"/cegauto/20210211_auto_Genesis_202_kmh_6os_ut","timestamp":"2021. február. 11. 13:54","title":"Nem gyakori autó nálunk a Genesis, főleg nem 202 km/h-val a 6-os úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]