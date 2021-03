Horváth Eszter elsőéves a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) drámainstruktor szakán, és hétfőtől ő az egyetem új Hallgatói Önkormányzatának (HÖK) elnöke, miután az előző elnökség, végigcsinálva a hallgatói tiltakozás rengeteg támadást generáló első félévét, lemondott. Már van egy pszichológia szakos diplomája, és mint elmondja, sokat gondolkodott, hogy felvételizzen-e egy másik egyetemre is, de úgy érezte, nagyon fontos neki ez a szak. „Már a felvételi is nagyon jó élmény volt, és felhőtlenül boldog voltam, amikor felvettek. Nekem augusztus 31-e volt a töréspont, amikor megtudtam, hogy lemondott az egyetem szenátusa: azóta tart a kiábrándultságom. Azt éreztem, valószínűleg akkor én nem fogom megkapni azt a képzést, ami miatt ide jelentkeztem.”

Mára viszont mégis megjött a lelkesedése, csak épp úgy érzi, nem biztos, hogy a képzése keretei között tud igazán fontos dolgokat csinálni.

Ez a félév egy hosszú gyászfolyamat volt számomra

– mondja, bár az oktatás kérdésében pozitívan csalódott. Most sem passziválta a félévét, noha a hallgatók csaknem harmada ezt tette, mert úgy érezte, még van, amit kaphat ettől az egyetemtől, hiszen egyelőre nincsenek új tanárai, még mindig azok tanítják, akikkel elkezdte az egyetemet. De a hétről hétre élés azért megviselte: „Egy ideig jó, hogy ennyire rugalmas a jövő, de hosszú távon nagyon nehéz, hogy nem lehet tudni, mire számíthatok.”

Az új HÖK március 8-án lépett hivatalba, ekkor beszélgettünk vele arról, milyen lehetőségeik és céljaik vannak az egyetemen maradó hallgatóknak.

Horváth Eszter © Máté Péter

hvg.hu: Felteszem, jelen helyzetben nem volt egyértelmű döntés, hogy indulsz a HÖK-elnöki címért.

Horváth Eszter: Ezt jól gondolod. Amikor lemondott Csernai Misi, az előző HÖK-elnök, és vele a teljes elnökség, tartottunk egy hosszú fórumot arról, hogy hogyan tovább: mi a jó döntés, egyáltalán induljon-e valaki, és van-e, aki bele akar állni ebbe a helyzetbe. Végül az előző elnökség segítségével találtak egymásra azok, akik bármennyire is motiváltak voltak arra, hogy legalább elgondolkodjanak a dolgon. Számomra egyértelműen fontos volt, hogy legyen HÖK, és legyen, aki képviseli a diákokat. Végül beküldtük a programunkat, és megszavazták.

hvg.hu: Ha eltekintünk az SZFE jelenlegi helyzetétől, mik egy hallgatói önkormányzat legfontosabb feladatai?

H. E.: Békeidőben a HÖK feladata a szociális és szakmai ösztöndíjak elbírálása és felterjesztése, és a közösségi élet – például a gólyatábor – szervezése és fenntartása. A legfontosabb szerepe pedig az lenne, hogy a HÖK jelen van többek között a szenátusban is, amelyben a hallgatóknak 25 százalékos arányban kell megjelenniük.

hvg.hu: Szenátust viszont a modellváltás óta, több mint hét hónapja nem nevezett ki az új vezetőség.

H. E.: Az előző szenátus augusztus 31-én mondott le. Az egyetemet fenntartó alapítvány legutóbb azt ígérte, január 31-ig állítják fel az újat. Most március 8-a van.

© Máté Péter

hvg.hu: Jelen helyzetben milyen lehetőségei vannak a HÖK-nek? Bele tud állni bármiféle harcba?

H. E.: Szuper lenne, ha bele tudna, de legfőképp olyan feladataink lesznek, mint a már az előző HÖK részvételével elindított perek továbbvitele, vagy a kommunikáció a vezetőséggel. Már a programunkba is beleírtuk, hogy akármennyire is jogszerűtlennek tartjuk az új vezetést, ahhoz, hogy érvényesíteni tudjuk a hallgatók jogait, egyszerűen muszáj kommunikálnunk velük. Valakinek meg kell írnia az e-mailt arról, hogy milyen probléma merült fel a diákság részéről. Van egy kollégiumi bizottság, amelynek tagjai a lakhatást biztosítják, ezen kívül pedig feltérképezzük, a hallgatóknak mire van szükségük.

hvg.hu: Az egyetemi polgárság alapállása a modellváltáskor az volt, hogy mivel illegitimnek tartják az új vezetést, nem is hajlandóak velük tárgyalni. Voltak olyan hangok az új HÖK-kel szemben, hogy ehhez képest visszalépést jelent a kommunikáció velük?

H. E.: Nem érkezett ilyen hozzászólás, amikor egy tájékoztató fórumon bemutattuk a programunkat.

De az egyértelmű, hogy nem behódolni vagy meghunyászkodni szeretnénk az illegitim vezetőség előtt, hanem azt gondoljuk, hogy ez az egyetlen útja annak, hogy képviseljük magunkat.

Sokan bátorítottak és örültek, hogy van, aki bevállalja ezt.

© Reviczky Zsolt

hvg.hu: Milyen perek vannak folyamatban?

H. E.: Nagyobb részük az oktatás felfüggesztésével kapcsolatos. De a HÖK indította azt az eljárást is, amely jelenleg az Alkotmánybíróság előtt van. (Ahogy azt megírtuk, a Fővárosi Törvényszék szerint Alaptörvény-ellenes az egyetemi autonómia korlátozása, így a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) ürügyén az egész új rendszer megsemmisítését kéri az Alkotmánybíróságtól – K. B.) A legvadabb álmunk nyilván az lenne, hogy visszavonják a modellváltást lehetővé tevő törvényt, és az egész nulláról kezdődne újra, de ha őszinte akarok lenni, ezt kicsit utópisztikusnak találom. Nagyon nehéz lenne ezt elképzelni ebben az országban. Vitás kérdés, hogy van-e értelme pereket indítani, de én hiszek benne, hogy számít a jog, és hogy ha a bíróság valamiről kimondja, hogy nem helyes, akkor változnia kell a dolgoknak. Ha utópisztikusnak is neveztem, azért reménykedem benne, hogy valaha még megtörténhet.

hvg.hu: Az előző HÖK-elnök, Csernai Mihály rengeteg személyes támadást kapott. Ezt mérlegelted, mielőtt a posztért indultál?

H. E.: Igen, sokat beszélgettünk erről. Amúgy sem szeretnénk az elnökségben, hogy én legyek az előtérbe tolva: a szabályzat miatt ki kellett jelölni a hierarchiát, de valójában egy csapat vagyunk, amelynek nem egy ember az arca. Ahogy már az egyetemfoglalás alatt is egy csapat voltunk, vezetők vagy épp bűnbakok nélkül.

Csernai Mihály © Túry Gergely

hvg.hu: Mennyire áll szóba veletek az új vezetőség?

H. E.: A hallgatók beszámolói alapján sokszor előfordult, hogy csak többszöri megkeresésre írtak vissza emailekre. Ez nonszensz, de ebben nem szeretnék kompromisszumot kötni: ha ez kell, akkor ötször fogok mindent elküldeni.

Folyamatosan azzal vádolnak minket, hogy nem akarunk párbeszédet, miközben valójában ez a helyzet. Ez nevetséges.

hvg.hu: Vidnyánszky Attila erről úgy fogalmazott: „Előre mondtam, hogy lesz egy fájó kijózanodás.” Valóban erről van szó? Sokan kijózanodtak, és csak tanulni akarnak?

H. E.: Én is csak tanulni akarok! Attól, hogy HÖK-elnök lettem, én is azért jöttem erre az egyetemre, hogy tanulhassak.

De ez nem egy fájó kijózanodás, hanem egy folyamatos, fájó állapot: szeptember elseje óta csak tanulni akarok,

és a tanáraink mindent megtesznek azért, hogy tanulhassak. Egyszerűen mindig vannak aktívabbak és passzívabbak az élet minden területén.

Vidnyánszky Attila © MTI / Soós Attila

hvg.hu: Van, aki azt gondolja, valójában nincs is olyan lényegi változás, mindegy, hogy Vidnyánszky Attilától vagy Máté Gábortól, a lényeg, hogy tanulhassanak és diplomát kaphassanak?

H. E.: Konkrétan ilyen felszólalás nem volt, de a következő pár hetet arra szánjuk, hogy feltérképezzük, vannak-e, akik így gondolják. Mert ha igen, a HÖK-nek őket is képviselnie kell. Mi mind a 300 hallgatóért felelünk.

hvg.hu: A hallgatók csaknem egyharmada passziválta a félévét. Mit tud kezdeni a HÖK ezzel a helyzettel?

H. E.: Ez nagyon nehéz kérdés, mert ilyesmire még sosem volt precedens. Mi az ő jövőjükért tudunk tenni: hogy mi lesz, ha esetleg majd újra aktívak lesznek. Amit most csinálunk, az szeptemberre is kihat.

hvg.hu: Lehetséges, hogy aki most passzivált, bukja a képzését?

H. E.: Más egyetemeken két passzív félév után visszamehetsz ugyanarra a szakra, hiszen minden évben elindul minden képzés. Nálunk ez máshogy van: nem minden osztályt indítanak el minden évben, de például az is lehet, hogy drámainstruktor-osztály soha többet nem indul. (Nem is csak azért, mert Vidnyánszky Attila korábban azt nyilatkozta a nézők aktív részvételével zajló színházi nyelvet, színházi nevelést oktató szakról, hogy „Olyan színházi szakmával, hogy drámainstruktor, még nem találkoztam”, de azért is, mert az ezt oktató Elméleti és Művészetközvetítő Intézet nevéből a modellváltáskor kikerült a „művészetközvetítő” szó – K. B.) Ha passziváltam volna, félő, hogy nem lenne hová becsatlakoznom, amikor visszajönnék. Erre persze lehet megoldás – már ha meg akarják oldani az ilyen helyzeteket.

© Fazekas István

hvg.hu: A programotokban szerepel, rengetegféle oka lehet annak, hogy miért nem passziváltak a helyzettel egyébként elégedetlen hallgatók. Az előbb említetten kívül milyen okok jellemzőek?

H. E.: Az osztályokon belül nagyon szoros közösségek alakulnak ki; a tudás egy részét a tanároktól kapjuk meg, de nagyon sokat számít a csoportdinamika is. Ez is lehet ok, de az is, hogy ebben az országban sehol máshol nem lehet ezeket a szakokat tanulni. De vannak olyan osztályok is, ahol mindenki passzivált, így ők együtt tudják folytatni, ha szeptemberig megoldódik ez a szituáció.

hvg.hu: Vidnyánszky azt is nyilatkozta a témáról, valójában „nem feltétlenül a változás miatt” passziváltak a hallgatók.

H. E.: Racionálisan hangzik, hogy hallgatók azért passziválnak, mert a járvány miatt nem lehet élőben megtartani az órákat, de amennyire én tudom, nem ez az ok. Itt inkább arról van szó, hogy nem akarnak ebben részt venni.

hvg.hu: Mit szeretnétek elérni szeptember 1-jéig?

H. E.: Én az utóbbi félév után már nem merek ilyen távlatokban gondolkodni. Ami mindenképp biztos, hogy mi a szeptember 1-jén érkező gólyákkal nem akarunk ellenséges viszonyt fenntartani: ők nem tehetnek arról, kik a vezetők, és nem nagyon van más hely, ahová mehetnének. Nem ítélünk el senkit, aki ide felvételizik. Hasonlóképp ahhoz, hogy a kaposvári egyetem színházi szakainak hallgatóival is baráti a kapcsolatunk. Ennyi biztos, a többit júniusban fogjuk újratárgyalni. Most csak arról gondolkodunk, ebben a félévben mit tudunk csinálni.

„Felvételizem az SZFE-re, de csak hogy tudjam, mire fogok nemet mondani" Hogyan érinti a modellváltás azokat, akik évek óta szerettek volna bejutni a Színház- és Filmművészeti Egyetemre? Van, aki inkább letesz a vágyáról, hogy így tiltakozzon, van, aki emiatt hagyja el az országot, de olyan is, aki azt gondolja, így legalább több esélye lesz bejutni. Tizennégy felvételizővel beszélgettünk, akikben csak egy a közös: mind dühösek vagy szomorúak.

hvg.hu: Ahhoz képest, amennyire lelkesek voltak a hallgatók augusztus 31-én, az egyetemfoglalás kikiáltásakor, mostanra mekkora a hevületetek?

H. E.: A lelkesedés megvan, csak más formákba csatornázódik. Például a Freeszfe Egyesületbe, ami egész más formája a lelkesedésnek: azt is hatalmas energia volt létrehozni és fenntartani, de más lánggal ég, mint egy egyetemfoglalás, nem lehet összevetni a kettőt. Nagyon sokan nagyon elszántak; mi például azért vállaltuk a HÖK-ben való részvételt, mert ez tűnt a leghatásosabb formájának annak, hogy valamit csináljunk.

hvg.hu: Problémát jelent az egyetemen maradtak számára a Freeszfe Egyesület létrejötte? Lehet mondani, hogy „kettészakadt” az egyetemi polgárság?

H. E.: Közösségi szinten ez mindenképp nehéz helyzet, mert akármennyire is együtt vagyunk, és van átfedés is a két csapat között, mostantól nyilván nem lesz egy „SZFE-s hallgatók közössége”, és lesznek, akik csak itt vagy csak ott aktívak. De ellentétről szó sincs, persze szétszórva nehezebb lesz összetartani ennyi embert.

hvg.hu: Hosszú távon alternatívát jelenthet az SZFE helyett a Freeszfe Egyesület?

H. E.: Az egyesület nem folyamodik akkreditációért – egyelőre semmiképp sem célja egyetemmé nőni magát, ez jelen körülmények közt elképzelhetetlen is lenne. Elsősorban egy szabad alkotóműhely kíván lenni mindannyiunk számára, valamint arra nyújt lehetőséget, hogy az SZFE-n az elmúlt időben felmondott oktatók folytathassák a munkát a diákjaikkal, akár aktívak, akár passzívak ezek a diákok; az (akár az intézmény kötelékében maradó) oktatók átadhassák tudásukat a jogi ügyek lefolyásának kivárása érdekében passzíváltatott hallgatóiknak – ezekre ugyanis az intézmény kötelékein belül minden bizonnyal nem lesz lehetőség.

„Finoman fogalmazva is derékba töri az életünket ez a döntés" - nyilatkoztak az SZFE-n felmondó oktatók Tömegével adták be február 19-én, pénteken a felmondásukat a Színház- és Filmművészeti Egyetem oktatói: a közleményük szerint az SZFE 26 tanára döntött úgy, hogy nem folytatja tovább a tanítást az intézményben. A pénteken postázott felmondások mostanra valószínűleg már megérkeztek az egyetem vezetéséhez, a Színház- és Filmművészetért Alapítvány Vidnyánszky Attila vezette kuratóriumához.

hvg.hu: Hogy zárult végül a kreditjeitek helyzete? A két félév között a vezetőség törölt minden jegyet a Neptunból, de ígéretet tettek rá, hogy a tavaszi félév kezdetéig ezek visszakerülnek.

H. E.: Végül megoldódott a helyzet: a Neptun szerint érvényes a félévünk.

hvg.hu: Ez egy győzelem számotokra?

H. E.: Hát, igen, bár kicsit fura ezt mondani: egy egyetemen normálisnak kellene lennie, hogy ha megtanultad, amit meg kell, akkor megkapod érte a kreditet.

Érdekes, hogy értékelődnek át a normális dolgok.

