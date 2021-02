Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"16b31677-ccee-44bf-8825-3fcd24ee75e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A borsodsziráki férfit garázdaság miatt hallgatták ki.\r

","shortLead":"A borsodsziráki férfit garázdaság miatt hallgatták ki.\r

","id":"20210221_bozotvago_borsodszirak_vendegek_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16b31677-ccee-44bf-8825-3fcd24ee75e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66b6ab55-c5d2-495f-ab56-f39e461514b2","keywords":null,"link":"/itthon/20210221_bozotvago_borsodszirak_vendegek_rendorseg","timestamp":"2021. február. 21. 17:20","title":"Bozótvágóval hadonászva zavarta haza a fia vendégeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"870cacf0-2cdd-4816-92d4-adab55b32058","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Bella Figura a XXI. századi párkapcsolatokról és emberi viszonyokról szól. \r

\r

","shortLead":"A Bella Figura a XXI. századi párkapcsolatokról és emberi viszonyokról szól. \r

\r

","id":"20210221_vigszinhaz_bella_figura_torok_ferenc_online_bemutato","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=870cacf0-2cdd-4816-92d4-adab55b32058&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcfb2d3e-9766-4ee5-a221-b98382677e77","keywords":null,"link":"/kultura/20210221_vigszinhaz_bella_figura_torok_ferenc_online_bemutato","timestamp":"2021. február. 21. 10:42","title":"Online mutatja be Török Ferenc új rendezését a Vígszínház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bf10d6a-52ca-410e-a36e-79a38ee64d08","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"10 ezer százalékkal emelkedett az elektromos energia ára az USA második legnépesebb államában, ahol a havazás és a fagy miatt több millió háztartásban napokig szünetelt az áramszolgáltatás. Joe Biden elnök a hétvégén katasztrófa sújtotta területnek nyilvánította Texas államot.","shortLead":"10 ezer százalékkal emelkedett az elektromos energia ára az USA második legnépesebb államában, ahol a havazás és a fagy...","id":"20210222_Napi_ezerdollaros_villanyszamlak_Texasban_a_szokatlan_hideg_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6bf10d6a-52ca-410e-a36e-79a38ee64d08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8128307f-714f-43f0-aebd-21509bda0fbc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210222_Napi_ezerdollaros_villanyszamlak_Texasban_a_szokatlan_hideg_miatt","timestamp":"2021. február. 22. 12:42","title":"Napi ezerdolláros villanyszámlák Texasban a szokatlan hideg miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28f3536e-e8c4-4455-af6a-3ca54d0fa7b7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több eszközt is bemutathat az Apple egy márciusi eseményén. Többek között nagysikerű vezeték nélküli fülhallgatójának újabb generációját. Az AirPods 3-at.","shortLead":"Több eszközt is bemutathat az Apple egy márciusi eseményén. Többek között nagysikerű vezeték nélküli fülhallgatójának...","id":"20210220_apple_airpods3_fulhallgato_bemutato_marcius","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=28f3536e-e8c4-4455-af6a-3ca54d0fa7b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"464825e4-e680-41c7-b835-0de0a1c7954f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210220_apple_airpods3_fulhallgato_bemutato_marcius","timestamp":"2021. február. 20. 16:03","title":"Márciusban jöhet az új AirPods az Apple-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d679690-ba46-4892-8300-60a8a6b863bf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Károly herceg, brit trónörökös szombaton meglátogatta kórházban ápolt édesapját, Fülöp herceget. A koronavírus-járvány miatt hozott brit szabályok értelmében csak különleges esetekben engedhetnek be látogatókat az egészségügyi intézményekbe. ","shortLead":"Károly herceg, brit trónörökös szombaton meglátogatta kórházban ápolt édesapját, Fülöp herceget. A koronavírus-járvány...","id":"20210220_Karoly_herceg_meglatogatta_korhazban_apolt_edesapjat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9d679690-ba46-4892-8300-60a8a6b863bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e48e7f52-6bb9-4341-8163-4030b693b1c8","keywords":null,"link":"/elet/20210220_Karoly_herceg_meglatogatta_korhazban_apolt_edesapjat","timestamp":"2021. február. 20. 20:52","title":"Károly herceg meglátogatta kórházban ápolt édesapját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49ad554e-13e8-4780-b380-6dcc673c0e7e","c_author":"Massay-Kosubek Zoltán","category":"gazdasag.zhvg","description":"Papíron Magyarország is elkötelezett, hogy csökkentse a túlságosan magas és halálos légszennyezettséget, azonban a valóságban ez nem történt meg. Az Európai Unió Bírósága ezért kötelezettségszegési eljárásban elítélte az országot, de vajon megvédi a magyar embereket az EU döntése, kevesebb lesz ettől a szállópor, a kipufogógáz, az avarégetés, és az ezekből fakadó korai halálozás és megbetegedés? ","shortLead":"Papíron Magyarország is elkötelezett, hogy csökkentse a túlságosan magas és halálos légszennyezettséget, azonban...","id":"20210222_eu_birosag_legszennyezettseg_zvhvg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=49ad554e-13e8-4780-b380-6dcc673c0e7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d7c7b0a-3215-49d3-89e1-c40b093b661e","keywords":null,"link":"/zhvg/20210222_eu_birosag_legszennyezettseg_zvhvg","timestamp":"2021. február. 22. 10:15","title":"Hiába ítélte el az EU Bírósága Magyarországot, ettől nem lesz tisztább a levegő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4757ca93-94af-4d7c-b57e-81c46f63b5ae","c_author":"police.hu","category":"cegauto","description":"Egészen eredeti elgondolással vágott neki az M0-snak egy bolgár sofőr, de a rendőrök nem értékelték. ","shortLead":"Egészen eredeti elgondolással vágott neki az M0-snak egy bolgár sofőr, de a rendőrök nem értékelték. ","id":"20210221_Jo_lesz_az_ugy__gondolta_a_bolgar_sofor_az_M0son","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4757ca93-94af-4d7c-b57e-81c46f63b5ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b10e7a9-a1da-4dba-8e89-b1e2a30d0a0d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210221_Jo_lesz_az_ugy__gondolta_a_bolgar_sofor_az_M0son","timestamp":"2021. február. 21. 15:49","title":"Jó lesz az úgy - gondolta a bolgár sofőr az M0-son","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87d3001a-b10c-4cfb-b99e-77d0c851e4ce","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Akciót indított a rendőrség a buszsávokat jogosulatlanul használó autósok ellen.","shortLead":"Akciót indított a rendőrség a buszsávokat jogosulatlanul használó autósok ellen.","id":"20210220_Igy_magyarazkodnak_a_buszsavot_hasznalo_es_a_tilosban_megallo_autosok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=87d3001a-b10c-4cfb-b99e-77d0c851e4ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"695f841b-5400-4fe7-bf8b-36f6ece97c65","keywords":null,"link":"/elet/20210220_Igy_magyarazkodnak_a_buszsavot_hasznalo_es_a_tilosban_megallo_autosok","timestamp":"2021. február. 20. 19:01","title":"Így magyarázkodnak a buszsávot használó és a tilosban megálló autósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]