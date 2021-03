Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2531452d-4af3-4286-b50f-02f9849f2020","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A BRFK tájékoztatása szerint mindannyian mutattak igazolást.","shortLead":"A BRFK tájékoztatása szerint mindannyian mutattak igazolást.","id":"20210326_edzotermek_igazolas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2531452d-4af3-4286-b50f-02f9849f2020&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48a53373-3b6f-4605-933b-d53ea18ba6ca","keywords":null,"link":"/itthon/20210326_edzotermek_igazolas","timestamp":"2021. március. 26. 19:33","title":"170-en edzettek egy budapesti teremben, amikor a rendőrség razziázott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26f34aa9-3491-4d66-b9f6-c69e9ef6f301","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Felügyelt csevegés, azaz Supervised chat névre hallgat egy új funkció, amelyik akkor jöhet majd jól, ha a távoktatásban a Microsoft Teams programját használják.","shortLead":"Felügyelt csevegés, azaz Supervised chat névre hallgat egy új funkció, amelyik akkor jöhet majd jól, ha a távoktatásban...","id":"20210326_felugyelt_cseveges_funkcio_microsoft_teams","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=26f34aa9-3491-4d66-b9f6-c69e9ef6f301&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd3ddc4c-1a9a-4189-b332-7e8f07b3b631","keywords":null,"link":"/tudomany/20210326_felugyelt_cseveges_funkcio_microsoft_teams","timestamp":"2021. március. 26. 12:03","title":"A tanárok, sőt a diákok is kedvelni fogják: új funkció érkezik a Teamsbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9e3e050-c81a-4c92-b7d8-2576ade80f1c","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Vettel 2008-tól, első teljes Forma-1-es idényétől kezdve ad nevet autóinak. Ült már Julie, Éhes Heidi és Göndör Kylie volánjánál, míg a legutóbbi szezonban Lucillát kormányozta.","shortLead":"Vettel 2008-tól, első teljes Forma-1-es idényétől kezdve ad nevet autóinak. Ült már Julie, Éhes Heidi és Göndör Kylie...","id":"20210325_honey_ryder_vettel_forma_1","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e9e3e050-c81a-4c92-b7d8-2576ade80f1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0f9657d-6bda-493a-8e23-7914059299ea","keywords":null,"link":"/cegauto/20210325_honey_ryder_vettel_forma_1","timestamp":"2021. március. 25. 22:06","title":"Bond-lányról nevezte el idei autóját Sebastian Vettel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51bc540a-50ed-44b7-92cf-8b2aa8cbecb3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Már ha beszélhetünk még normálisról. A becslése szerint erre 2022 végéig kell várni.","shortLead":"Már ha beszélhetünk még normálisról. A becslése szerint erre 2022 végéig kell várni.","id":"20210326_Bill_Gates_elarulta_szerinte_mikor_terhet_vissza_minden_a_normalis_kerekvagasba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=51bc540a-50ed-44b7-92cf-8b2aa8cbecb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a400fc8-4bcb-4a2c-abfe-d421c51c7fc9","keywords":null,"link":"/elet/20210326_Bill_Gates_elarulta_szerinte_mikor_terhet_vissza_minden_a_normalis_kerekvagasba","timestamp":"2021. március. 26. 10:15","title":"Bill Gates elárulta, szerinte mikor térhet vissza minden a normális kerékvágásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"334d2404-0fdb-44e4-bcd6-4e6475fd0287","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Immár Magyarországon is elérhető a VW konszern cseh márkájának CNG változata.","shortLead":"Immár Magyarországon is elérhető a VW konszern cseh márkájának CNG változata.","id":"20210326_10_millio_forint_felett_nyit_itthon_a_foldgazas_uj_skoda_octavia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=334d2404-0fdb-44e4-bcd6-4e6475fd0287&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"547e2541-eca0-4af2-b5c0-0dd72bb880f8","keywords":null,"link":"/cegauto/20210326_10_millio_forint_felett_nyit_itthon_a_foldgazas_uj_skoda_octavia","timestamp":"2021. március. 26. 06:41","title":"10 millió forint felett nyit itthon a földgázas új Skoda Octavia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bdd02d6-c6ed-40f0-ae2d-fe21fa8e9005","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A spanyol La Liga lett az elmúlt évtized legjobb bajnoksága, a magyar nem fért be a TOP 40-be.","shortLead":"A spanyol La Liga lett az elmúlt évtized legjobb bajnoksága, a magyar nem fért be a TOP 40-be.","id":"20210325_IFFHS_magyar_bajnoksag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1bdd02d6-c6ed-40f0-ae2d-fe21fa8e9005&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b06a2707-1cb0-4321-926a-9b121b2d261a","keywords":null,"link":"/sport/20210325_IFFHS_magyar_bajnoksag","timestamp":"2021. március. 25. 14:45","title":"A bolíviai és a bolgár focibajnokság is jobb volt a magyarnál a statisztikai szövetség szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7af6766d-2ee2-4796-998e-e935d52b70a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár múlt héten azt ígérte, most bejelenti.","shortLead":"Bár múlt héten azt ígérte, most bejelenti.","id":"20210326_Egy_fontos_dolgot_nem_arult_el_Orban_mi_lesz_a_husvettal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7af6766d-2ee2-4796-998e-e935d52b70a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c55ecc12-9cf4-4286-8d32-9cf0e50970cd","keywords":null,"link":"/itthon/20210326_Egy_fontos_dolgot_nem_arult_el_Orban_mi_lesz_a_husvettal","timestamp":"2021. március. 26. 09:23","title":"Egy fontos dolgot nem árult el Orbán: mi lesz a húsvéttal?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a1a017f-043e-41a5-a39e-29c74e26d1fd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Háziorvosok Online Szervezetének alapítója egyeztetett a Kórházi Főigazgatósággal.","shortLead":"Háziorvosok Online Szervezetének alapítója egyeztetett a Kórházi Főigazgatósággal.","id":"20210326_Bekassy_haziorvosok_berendeles_covid","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a1a017f-043e-41a5-a39e-29c74e26d1fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfadee98-3abe-4c28-bcf3-d40a0b5f7eae","keywords":null,"link":"/itthon/20210326_Bekassy_haziorvosok_berendeles_covid","timestamp":"2021. március. 26. 18:50","title":"Békássy: Csak végső esetben rendelnek be háziorvosokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]