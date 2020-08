Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d9921e0e-7f62-4db5-902f-aff1142a752b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A koronavírus-járvány alatt biztonsági okokból szorgalmazták, hogy aki teheti, álljon át elektronikus ügyintézésre, fizetésre. A 24.hu egyik olvasója is hallgatott a szóra és csekkezés helyett átutalással kezdte fizetni telefonszámláit. Májustól feltűnt neki, hogy nagyobb lett a számla végösszege. Kiderült, hogy mindkét telefonszámukra felszámítottak 999 forintot azon a címen, hogy nem teljesítették a feltételeket. Pedig a hibát nem az ügyfél követte el. \r

\r

","shortLead":"A koronavírus-járvány alatt biztonsági okokból szorgalmazták, hogy aki teheti, álljon át elektronikus ügyintézésre...","id":"20200809_Az_ugyfelnek_kerul_penzbe_a_Telenornal_a_rosszul_sikerult_csomagvaltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d9921e0e-7f62-4db5-902f-aff1142a752b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bc17d34-1977-43f7-9e68-bd904d40696e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200809_Az_ugyfelnek_kerul_penzbe_a_Telenornal_a_rosszul_sikerult_csomagvaltas","timestamp":"2020. augusztus. 09. 18:50","title":"Az ügyfélnek kerül pénzbe a Telenornál a rosszul sikerült csomagváltás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"881df000-0593-441e-b119-fd9c0b7049fa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Milliárdost fogott a NAV, Mark Zuckerberg belépett a dollár-százmilliárdosok klubjába, a Mészáros család nyomozócéget gründolt. A BKK belefutott egy eljárási hibába a Lánchíd-tenderrel, és kiderült, hogy tavaly veszteséges volt az e-jegy miatt. A kormány nagy tételben vett lélegeztető gépeket, ezért furcsa módon drágábban – a pontos számokat későbbre ígérik. Ez történt a héten a gazdaságban.","shortLead":"Milliárdost fogott a NAV, Mark Zuckerberg belépett a dollár-százmilliárdosok klubjába, a Mészáros család nyomozócéget...","id":"20200809_Es_akkor_Zuckerberg_dollarszazmilliardos_lett_Meszarosek_nyomozoceget_grundoltak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=881df000-0593-441e-b119-fd9c0b7049fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62a5e0df-56f4-4999-9238-c13b883c25f2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200809_Es_akkor_Zuckerberg_dollarszazmilliardos_lett_Meszarosek_nyomozoceget_grundoltak","timestamp":"2020. augusztus. 09. 07:00","title":"És akkor egy magyar milliárdosnak lett egy nagyon rossz napja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a4487f7-b97a-4d3a-afe7-b08b8a00a943","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A bogarak 93 százaléka kijutott az őt lenyelő béka emésztőrendszeréből 4 órán belül. ","shortLead":"A bogarak 93 százaléka kijutott az őt lenyelő béka emésztőrendszeréből 4 órán belül. ","id":"20200809_Az_elevenen_felfalt_bogarak_kepesek_atjutni_az_oket_lenyelo_bekakbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a4487f7-b97a-4d3a-afe7-b08b8a00a943&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4e57aa9-e5b3-47a8-9429-64039db7b34c","keywords":null,"link":"/elet/20200809_Az_elevenen_felfalt_bogarak_kepesek_atjutni_az_oket_lenyelo_bekakbol","timestamp":"2020. augusztus. 09. 15:56","title":"Az elevenen felfalt bogarak képesek kijutni az őket lenyelő békákból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"239ae981-4e12-44a6-9223-e4eb08c2b718","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Végül sikerült megmenteni.","shortLead":"Végül sikerült megmenteni.","id":"20200809_Egy_orat_logott_ki_a_golya_fejjel_lefele_a_feszkebol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=239ae981-4e12-44a6-9223-e4eb08c2b718&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"501cfbad-318c-483d-ae31-ea59043194a3","keywords":null,"link":"/itthon/20200809_Egy_orat_logott_ki_a_golya_fejjel_lefele_a_feszkebol","timestamp":"2020. augusztus. 09. 20:46","title":"Egy órán át lógott ki a gólya fejjel lefelé a fészkéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfcc3f91-b50b-42fd-866b-fdfb749722ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mozgása alapján lehet beazonosítani a négy fiatalt. ","shortLead":"A mozgása alapján lehet beazonosítani a négy fiatalt. ","id":"20200809_Felvette_a_kamera_ahogy_bemasztak_a_remizbe_osszefujni_ket_metrokocsit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cfcc3f91-b50b-42fd-866b-fdfb749722ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fed1bc6b-3c95-4947-8dba-9ddc1eb6a630","keywords":null,"link":"/itthon/20200809_Felvette_a_kamera_ahogy_bemasztak_a_remizbe_osszefujni_ket_metrokocsit","timestamp":"2020. augusztus. 09. 16:48","title":"Felvette a kamera, ahogy bemásztak a remízbe összefújni két metrókocsit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0f2fbe3-04dd-4a0d-8d93-65f07c6118c4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tizenegy ember meghalt a csehországi Bohumínban kigyulladt lakóházban, köztük több gyerek is. Családi vita áll a tragikus lakóháztűz hátterében.","shortLead":"Tizenegy ember meghalt a csehországi Bohumínban kigyulladt lakóházban, köztük több gyerek is. Családi vita áll...","id":"20200809_Nem_hivtak_meg_a_buliba_ezert_gyujtotta_fel_a_hazat_a_Bohuminban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d0f2fbe3-04dd-4a0d-8d93-65f07c6118c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f417ec9d-cc9f-4b83-be4a-a214450520f9","keywords":null,"link":"/vilag/20200809_Nem_hivtak_meg_a_buliba_ezert_gyujtotta_fel_a_hazat_a_Bohuminban","timestamp":"2020. augusztus. 09. 14:02","title":"Sok halott a csehországi lakóháztűzben: nem hívták meg a buliba, ezért gyújtogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"541c5d77-41ce-4fa6-b3d5-1532288da28c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem csak itthon lett „kampec” a turizmusnak: nincs jele a külföldi nyaralóhelyeken a nyár második felére remélt feltámadásnak.","shortLead":"Nem csak itthon lett „kampec” a turizmusnak: nincs jele a külföldi nyaralóhelyeken a nyár második felére remélt...","id":"20200809_Osszeomlott_a_turizmus_kulfoldon_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=541c5d77-41ce-4fa6-b3d5-1532288da28c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df492ca1-f186-4003-9e1f-6157d92aa468","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200809_Osszeomlott_a_turizmus_kulfoldon_is","timestamp":"2020. augusztus. 09. 13:05","title":"Összeomlott a turizmus a magyarok kedvenc üdülőhelyein is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"520b8bee-b9c8-4e11-a499-ab9f00838148","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Néhány címszóban már leírták, milyen lesz \"a másik.\"","shortLead":"Néhány címszóban már leírták, milyen lesz \"a másik.\"","id":"20200809_Csepegtetik_az_informaciokat_a_Tavozo_Indexesek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=520b8bee-b9c8-4e11-a499-ab9f00838148&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b73871f2-84bc-49a8-8a86-c6c435465e2d","keywords":null,"link":"/itthon/20200809_Csepegtetik_az_informaciokat_a_Tavozo_Indexesek","timestamp":"2020. augusztus. 09. 21:17","title":"Csepegtetik az információkat a Távozó Indexesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]