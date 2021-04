Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"295d6a2f-75ae-42c9-90da-88b3a279f91d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A boltok zárórájának későbbre tolása és a létszámkorlát jó ötlet, az viszont, hogy más szolgáltatásokat újraindítsanak, még határozottan korai, akinek pedig a második oltás óta nem telt el még hét nap, hamis biztonságérzete lehet – írta a MOK elnöksége.","shortLead":"A boltok zárórájának későbbre tolása és a létszámkorlát jó ötlet, az viszont, hogy más szolgáltatásokat újraindítsanak...","id":"20210407_Magyar_Orvosi_Kamara_korai_nyitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=295d6a2f-75ae-42c9-90da-88b3a279f91d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1670e2e-4283-4dad-92bc-65f6095c2713","keywords":null,"link":"/itthon/20210407_Magyar_Orvosi_Kamara_korai_nyitas","timestamp":"2021. április. 07. 15:29","title":"Magyar Orvosi Kamara: Korai még a nyitás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff065176-1021-4c22-84ab-954749baf214","c_author":"Proktis-M","category":"brandchannel","description":"Nem is gondolnánk, hogy a mindennapi életünkben hány és hányféle módon vagyunk képesek magunk ellen véteni. Amikor szembesülünk az aranyér kínzó problémájával, érdemes visszapörgetnünk, mi mindent csináltunk rosszul, mert csak ennek alapján tudunk tovább lépni. Segítségként pontokba szedtük, mi minden vezethet(ett) az aranyér kialakulásához.","shortLead":"Nem is gondolnánk, hogy a mindennapi életünkben hány és hányféle módon vagyunk képesek magunk ellen véteni. Amikor...","id":"proktis_20210407_Ilyen_ha_nem_aranyerbarat_modon_elunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff065176-1021-4c22-84ab-954749baf214&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66f21ad4-0e55-441e-8067-89c6e9c2b8a6","keywords":null,"link":"/brandchannel/proktis_20210407_Ilyen_ha_nem_aranyerbarat_modon_elunk","timestamp":"2021. április. 07. 07:30","title":"Ilyen, ha nem aranyér-barát módon élünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proktis-M","c_partnerlogo":"b82d038d-a839-4566-bdfe-f80b6b3e8f1d","c_partnertag":"proktis"},{"available":true,"c_guid":"c65c5a12-16dc-4c52-af1b-b62edc0159c9","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egyre többen döntenek úgy, hogy ők maguk termelik meg azt, amit megesznek, a koronavírus-járvány miatti kényszerű otthonlét még inkább meghozta a kedvet a kertészkedéshez. De hogyan lássunk neki a balkonkert kialakításának?","shortLead":"Egyre többen döntenek úgy, hogy ők maguk termelik meg azt, amit megesznek, a koronavírus-járvány miatti kényszerű...","id":"20210407_balkonkerteszet_ultetes_kerteszet_salata","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c65c5a12-16dc-4c52-af1b-b62edc0159c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67e96f26-5de1-4798-a76e-4bd078fd9dde","keywords":null,"link":"/zhvg/20210407_balkonkerteszet_ultetes_kerteszet_salata","timestamp":"2021. április. 07. 20:00","title":"Muskátli helyett paradicsom: a koronavírus-járvány a kertészkedést is átalakította","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7474a77c-26d5-4ae1-894a-aa130014084d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök szerint fontos mérföldkőhöz érkeztünk.","shortLead":"A miniszterelnök szerint fontos mérföldkőhöz érkeztünk.","id":"20210406_orban_viktor_oltas_nyitas_uzletek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7474a77c-26d5-4ae1-894a-aa130014084d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a108023-1306-457e-8418-55c389e7df02","keywords":null,"link":"/itthon/20210406_orban_viktor_oltas_nyitas_uzletek","timestamp":"2021. április. 06. 17:17","title":"Orbán: Megvan a 2,5 millió beoltott, szerdától nyithatnak az üzletek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a390f2c5-91c0-4154-8bfb-239a7bbe46da","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az üzleti lap becslései szerint a felcsúti vállalkozó vagyona 1,5 milliárd dollár.","shortLead":"Az üzleti lap becslései szerint a felcsúti vállalkozó vagyona 1,5 milliárd dollár.","id":"20210407_forbes_milliardosok_jeff_bezos_meszaros_lorinc","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a390f2c5-91c0-4154-8bfb-239a7bbe46da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75e540da-a801-45c7-ba29-f12b24668862","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210407_forbes_milliardosok_jeff_bezos_meszaros_lorinc","timestamp":"2021. április. 07. 08:24","title":"A Forbes listája alapján Jeff Bezos a világ leggazdagabb embere, Mészáros Lőrinc a 2035.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a45f902c-3be2-4755-ade3-ca14da124d7b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Akárcsak a többi nagy technológiai cég, a Microsoft is tart éves konferenciát a fejlesztőinek. Kiderült, hogyan és mikor kerül sor az idei Build rendezvényre.","shortLead":"Akárcsak a többi nagy technológiai cég, a Microsoft is tart éves konferenciát a fejlesztőinek. Kiderült, hogyan és...","id":"20210408_microsoft_build_2021_konferencia_majusban_online","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a45f902c-3be2-4755-ade3-ca14da124d7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08256038-7286-400d-88a1-78a1cbcc19e3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210408_microsoft_build_2021_konferencia_majusban_online","timestamp":"2021. április. 08. 10:03","title":"Megvan, mikor lesz a Microsoft nagy bejelentéssorozata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7552f542-834a-4e52-88c7-c15f77984c1f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Statista beszédes infografikáiból sok minden kirajzolódik. Például az is, miben hunynak el egy-egy ország lakói.","shortLead":"A Statista beszédes infografikáiból sok minden kirajzolódik. Például az is, miben hunynak el egy-egy ország lakói.","id":"20210406_covid_19_koronavirus_halalok_egyesult_allamok_statisztika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7552f542-834a-4e52-88c7-c15f77984c1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4da5cfb2-b849-47e4-af77-30014f7da2fa","keywords":null,"link":"/tudomany/20210406_covid_19_koronavirus_halalok_egyesult_allamok_statisztika","timestamp":"2021. április. 06. 17:03","title":"A Covid–19 volt a harmadik vezető halálok tavaly az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09bf91e7-07c0-4eb0-89eb-20a521d1bee2","c_author":"Jámbor András","category":"360","description":"A Szabolcs utcai hajléktalankórház ügye nem elszigetelt eset, hanem rendszerszintű folyamatok része, melynek következtében együtt szenvedünk verséget, mint közösség és ország. Vélemény.","shortLead":"A Szabolcs utcai hajléktalankórház ügye nem elszigetelt eset, hanem rendszerszintű folyamatok része, melynek...","id":"202114_Jambor_Andras_korhaz_a_varos_peremen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=09bf91e7-07c0-4eb0-89eb-20a521d1bee2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98c78b59-e61d-4079-829f-c4c7420bb1e3","keywords":null,"link":"/360/202114_Jambor_Andras_korhaz_a_varos_peremen","timestamp":"2021. április. 08. 13:00","title":"Jámbor András: Kórház a város peremén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]