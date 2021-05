Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f549f755-179e-4f32-8bf1-0c847d73ce83","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kórházban ápoltak, a lélegeztetőgépen lévők száma, és az új fertőzöttek száma is csökken. A négymilliós határ elérése után eddig kevesen kapták meg az első oltásukat.","shortLead":"A kórházban ápoltak, a lélegeztetőgépen lévők száma, és az új fertőzöttek száma is csökken. A négymilliós határ elérése...","id":"20210503_covid_koronavirus_jarvany_szamok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f549f755-179e-4f32-8bf1-0c847d73ce83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60b5cff3-9765-464c-adbd-5e92e6e64abb","keywords":null,"link":"/itthon/20210503_covid_koronavirus_jarvany_szamok","timestamp":"2021. május. 03. 09:09","title":"106 újabb áldozata van a koronavírusnak, alig 9 ezren kapták meg tegnap az első oltásukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b675ea0e-f01d-498e-b7e5-0f5e9b48428f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagy siker volt a tavalyi Galaxy S20 rajongói változata, a Galaxy S20 FE, azonban eddig csak sejtéseink lehettek arról, hogy a Samsung újrázni fog. Egy véletlenül kikerült információ viszont megerősíti ezt.","shortLead":"Nagy siker volt a tavalyi Galaxy S20 rajongói változata, a Galaxy S20 FE, azonban eddig csak sejtéseink lehettek arról...","id":"20210504_samsung_galaxy_s21_fe_nev_mexikoi_weboldal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b675ea0e-f01d-498e-b7e5-0f5e9b48428f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55e49b96-32e1-4aa3-8b2a-5eaa6e24f867","keywords":null,"link":"/tudomany/20210504_samsung_galaxy_s21_fe_nev_mexikoi_weboldal","timestamp":"2021. május. 04. 09:33","title":"Véletlenül kiszivárgott: tényleg lesz a Galaxy S21-nek is rajongói változata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"823a3c5b-9aeb-4028-895c-64fb83092e64","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nő a bíróság előtt azt vallotta, Kósa Lajos többször is járt vele Svájcban. A fideszes politikus azt állítja, sosem utazott vele sehová.","shortLead":"A nő a bíróság előtt azt vallotta, Kósa Lajos többször is járt vele Svájcban. A fideszes politikus azt állítja, sosem...","id":"20210503_csengeri_orokosno_p_maria_svajci_hotelszamlak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=823a3c5b-9aeb-4028-895c-64fb83092e64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3074e8d9-df85-4ff4-be66-539c7e6e8819","keywords":null,"link":"/itthon/20210503_csengeri_orokosno_p_maria_svajci_hotelszamlak","timestamp":"2021. május. 03. 07:57","title":"Blikk: Svájci hotelszámlákat is lefoglaltak a „csengeri örökösnőnél”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"593a1f7c-3eef-4628-9190-6c5c5334517c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Napközben akár 23 fok is lehet.","shortLead":"Napközben akár 23 fok is lehet.","id":"20210504_Csak_nehany_felho_zavarja_meg_a_napsutest_kedden","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=593a1f7c-3eef-4628-9190-6c5c5334517c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b2d2046-6163-41c6-ac7a-629a7cc45e28","keywords":null,"link":"/itthon/20210504_Csak_nehany_felho_zavarja_meg_a_napsutest_kedden","timestamp":"2021. május. 04. 06:14","title":"Csak néhány felhő zavarja meg a napsütést kedden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ce1c6a4-6263-4283-9c5f-db9395f80b96","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két hete az Apple sok más újdonság mellett bejelentette rég várt kütyükereső eszközét, az AirTaget. Mint minden Apple-termék esetében, itt is minőségi eszközről van szó, azonban ennek is van Achilles-sarka.","shortLead":"Két hete az Apple sok más újdonság mellett bejelentette rég várt kütyükereső eszközét, az AirTaget. Mint minden...","id":"20210504_apple_airtag_nem_pontos_sokemeletes_epuletben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ce1c6a4-6263-4283-9c5f-db9395f80b96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e23e02ba-cb4e-412f-8878-19bad329e2ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20210504_apple_airtag_nem_pontos_sokemeletes_epuletben","timestamp":"2021. május. 04. 11:03","title":"Megtalálták az Apple AirTag gyenge pontját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79cb5805-76eb-4dc1-b686-69092f1a04c2","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A film Japánban minden idők legnagyobb kasszasikere lett, de a globális bevétel is 440 millió dollár fölött jár. ","shortLead":"A film Japánban minden idők legnagyobb kasszasikere lett, de a globális bevétel is 440 millió dollár fölött jár. ","id":"20210502_Mortal_Kombat_Demon_Slayer_eszak_amerikai_mozik_sikerlista","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=79cb5805-76eb-4dc1-b686-69092f1a04c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74208447-26ab-410d-b8df-1b62b68d9034","keywords":null,"link":"/kultura/20210502_Mortal_Kombat_Demon_Slayer_eszak_amerikai_mozik_sikerlista","timestamp":"2021. május. 02. 20:35","title":"Egy emberevő démonokkal küzdő fiú története lenyomta a Mortal Kombatot az észak-amerikai mozikban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ff08a95-19be-40e0-99cb-1483711cfc6a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A világ csaknem összes gleccsere veszít tömegéből, méghozzá gyorsuló ütemben – állapította meg egy frissen közzétett, minden korábbinál átfogóbb nemzetközi tudományos kutatás. ","shortLead":"A világ csaknem összes gleccsere veszít tömegéből, méghozzá gyorsuló ütemben – állapította meg egy frissen közzétett...","id":"20210503_gleccserolvadas_nasa_terra_muhold","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ff08a95-19be-40e0-99cb-1483711cfc6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdd6f120-4802-43a5-8fb6-99b3f628e1f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210503_gleccserolvadas_nasa_terra_muhold","timestamp":"2021. május. 03. 09:03","title":"Feloldották a titkosítást a képekről: minden korábbinál gyorsabban olvad a világ csaknem összes gleccsere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35c86395-8c6e-49e6-aff0-17148eaf8c29","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A bécsi kereskedők 116 napig kényszerültek zárva tartani üzleteiket.","shortLead":"A bécsi kereskedők 116 napig kényszerültek zárva tartani üzleteiket.","id":"20210503_becs_vasarlas_korlatozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35c86395-8c6e-49e6-aff0-17148eaf8c29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5b51a09-c1d2-4fbf-955b-4676485de90b","keywords":null,"link":"/kkv/20210503_becs_vasarlas_korlatozas","timestamp":"2021. május. 03. 21:57","title":"Bécsben megrohamozták az üzleteket a vásárlók, miután feloldották a korlátozásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]