[{"available":true,"c_guid":"082bd101-50ae-4ccc-9f48-ead557e1500e","c_author":"HVG","category":"360","description":"A valtonos Varga Lajos a Tiborcz István–Orbán Ráhel házaspár egyik kedvenc helyét, a Fröccsteraszt üzemeltető cégével szállt be az üzletbe.","shortLead":"A valtonos Varga Lajos a Tiborcz István–Orbán Ráhel házaspár egyik kedvenc helyét, a Fröccsteraszt üzemeltető cégével...","id":"202117_nebulomelo_biztonsagiak_diakmunkaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=082bd101-50ae-4ccc-9f48-ead557e1500e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49ebcb81-e813-40e2-9ef9-079904004f45","keywords":null,"link":"/360/202117_nebulomelo_biztonsagiak_diakmunkaban","timestamp":"2021. május. 03. 10:00","title":"Munkaerőt is kölcsönöz a kormánykedvenc biztonsági cég tulajdonosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6587484-4b33-48c3-aea9-8954249282de","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Az üzlettel a zenekar kiadója is jól járhat.","shortLead":"Az üzlettel a zenekar kiadója is jól járhat.","id":"20210504_Red_Hot_Chili_Peppers_jogdij_Hipgnosis","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c6587484-4b33-48c3-aea9-8954249282de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb45e624-3dbc-46bb-9bae-221ff5183bf3","keywords":null,"link":"/kultura/20210504_Red_Hot_Chili_Peppers_jogdij_Hipgnosis","timestamp":"2021. május. 04. 11:15","title":"A Red Hot Chili Peppers 140 millió dollárért adja el dalainak jogait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a2a0f1e-5192-48e9-a5b5-2519194bd906","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Szakértői munkacsoport vizsgálta meg a kínai oltóanyagról rendelkezésre álló adatokat, ez alapján \"alacsony mértékben bizonyosak afelől\", hogy a Sinopharm két dózisa hatásos 60 év feletti, idősebb felnőtteknél. Magyarországon éppen ezt a korosztályt oltották a kínai vakcinával, és a magyar kormány azt állítja, hogy a Sinopharm még a Pfizernél is jobb. ","shortLead":"Szakértői munkacsoport vizsgálta meg a kínai oltóanyagról rendelkezésre álló adatokat, ez alapján \"alacsony mértékben...","id":"20210504_WHO_szakerto_Sinopharm_vakcina_hatasosag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a2a0f1e-5192-48e9-a5b5-2519194bd906&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e73e9b3c-23a3-47b2-8fd3-71b29b124552","keywords":null,"link":"/itthon/20210504_WHO_szakerto_Sinopharm_vakcina_hatasosag","timestamp":"2021. május. 04. 11:42","title":"A WHO szakértői szerint nem bizonyított, hogy a Sinopharm vakcina hatásos 60 év felett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7779dbf-4266-4073-b66a-dc04dc5b17ff","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy új-zélandi könyvfesztiválnak évek óta az egyik legnépszerűbb programja volt a Harry Potter-regényekről szóló kvíz, de idén inkább nem rendezik meg az írónő transzneműekról szóló megjegyzései miatt.","shortLead":"Egy új-zélandi könyvfesztiválnak évek óta az egyik legnépszerűbb programja volt a Harry Potter-regényekről szóló kvíz...","id":"20210504_Lefujtak_egy_nepszeru_Harry_Potterkvizt_J_K_Rowling_transzfobiajara_hivatkozva","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d7779dbf-4266-4073-b66a-dc04dc5b17ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eba2e1c7-b54c-4abb-86e5-8ac4d80b76e2","keywords":null,"link":"/kultura/20210504_Lefujtak_egy_nepszeru_Harry_Potterkvizt_J_K_Rowling_transzfobiajara_hivatkozva","timestamp":"2021. május. 04. 12:43","title":"Lefújtak egy népszerű Harry Potter-kvízt J. K. Rowling transzfóbiájára hivatkozva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0aa9e713-3670-4054-b31e-3d90d43384f2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mark Zuckerberg vállalata az egyik leghangosabb kritikusa az iOS 14.5-ben megjelent új funkciónak, amely megakadályozza, hogy a cégek csak úgy rálássanak a felhasználó tevékenységére.","shortLead":"Mark Zuckerberg vállalata az egyik leghangosabb kritikusa az iOS 14.5-ben megjelent új funkciónak, amely...","id":"20210503_fizetos_facebook_ios_14_5_app_tracking_transparency","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0aa9e713-3670-4054-b31e-3d90d43384f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32b57231-5877-408e-8c42-024869d508c7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210503_fizetos_facebook_ios_14_5_app_tracking_transparency","timestamp":"2021. május. 03. 18:17","title":"A Facebook a segítségünket kéri, hogy ne kelljen fizetőssé válnia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40c09baf-00e6-458d-bf90-7a30cc299299","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A két autógyártó közös vállalatot bízott meg a technológia fejlesztésével.","shortLead":"A két autógyártó közös vállalatot bízott meg a technológia fejlesztésével.","id":"20210504_Szilardtestakkumulator_technologiaba_fektet_a_BMW_es_a_Ford","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=40c09baf-00e6-458d-bf90-7a30cc299299&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4eaaccdc-b2cf-48b0-a04c-306b8ee2af08","keywords":null,"link":"/cegauto/20210504_Szilardtestakkumulator_technologiaba_fektet_a_BMW_es_a_Ford","timestamp":"2021. május. 04. 08:13","title":"Összehozta a szilárdtest-akkumulátor a BMW-t és a Fordot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Mintha visszaszorulóban lenne a járvány harmadik hulláma, de Karikó Katalin még nem ünnepel, Dániának a Johnson & Johnson vakcinája sem jó. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Mintha visszaszorulóban lenne a járvány harmadik hulláma, de Karikó Katalin még nem ünnepel, Dániának a Johnson &...","id":"20210504_Radar360","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d5058dd-db12-4b16-94c0-e193b7e2370b","keywords":null,"link":"/360/20210504_Radar360","timestamp":"2021. május. 04. 08:00","title":"Radar360: A kormány a legrosszabbra is felkészül, arra, ha újra oltani kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"459180b8-0ed4-40cc-ae3f-802b1950292a","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Igazi sokarcú kaméleon, aki remekül hasonul a környezetéhez. Az együgyű celebet és a francia entellektüelt is meggyőzően alakítja. És hogy melyik az igazi Kajdi Csaba? Ezt döntsék el önök. ","shortLead":"Igazi sokarcú kaméleon, aki remekül hasonul a környezetéhez. Az együgyű celebet és a francia entellektüelt is...","id":"20210502_Kajdi_Csaba_El_kellett_fogadnom_es_meg_kellett_szeretnem_magam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=459180b8-0ed4-40cc-ae3f-802b1950292a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e861c1b8-1d03-41da-8ea5-6720f34e8959","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210502_Kajdi_Csaba_El_kellett_fogadnom_es_meg_kellett_szeretnem_magam","timestamp":"2021. május. 02. 20:15","title":"Kajdi Csaba: „El kellett fogadnom és meg kellett szeretnem magam”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]