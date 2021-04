Reggel arra keltem, hogy anyám már ötször hívott. Kiderült, hallotta a 6-os hírekben, hogy ma szabadon lehet Pfizerre jelentkezni

– mesélte egy negyvenes budapesti olvasónk, aki végül Kistarcsán, bruttó négy óra alatt jutott hozzá az oltáshoz úgy, hogy eddig a háziorvosa egy típussal sem kereste meg, a kínai Sinopharmra pedig nem akart regisztrálni. Időpontot nem tudott foglalni, de a Facebookon olvasta, hogy az oltópontnál is lehet regisztrálni. Odament a helyi szakrendelőhöz, ahol azt sem tudták, van-e Pfizerük, hazaküldték azzal, hogy idővel biztos megjavul az EESZT, jelentkezzen be ott. Végül ismerőse szólt neki, hogy Kistarcsán lehet próbálkozni, mert már gyülekeznek az emberek, de még nincs tumultus, és rengeteg vakcinát kaptak.

Fél 12-kor értem Kistarcsára, akkor még lazán be tudtam sétálni az udvarra. Pár perccel később már az utca végén állt a sor. Nem tudtunk semmit, aztán kijött egy katona, és elkiabálta magát, hogy pfizeresek a jobb oldalra, a sinopharmosok bal oldalra álljanak. Akkor tudtam, hogy lesz valami.

Olyat nem látott, aki a kínai vakcinás sorból átállt volna, de ott négy óra alatt 7 embert látott. Pfizerre meg nagyjából ezren álltak sorba az 500 vakcinára. A hiába várakozókat rendőrök küldték haza, de később kiderült, pár sorszámot tévedésből vettek el azok, akiknek nem járt volna, mert már a 2. oltásra érkeztek.

"Mikor kijöttem, valaki épp azt mesélte, kettővel előtte fogyott el az összes sorszám, akkor kapott egy fülest, hogy menjen az újpesti kórházba, mert ott van vakcina. Nem volt, erre jött egy másik füles, hogy Kistarcsán újra osztják a sorszámokat, így visszament, és kapott is egyet."

Azt mesélte, idősek is beálltak sorba a gyerekük vagy unokájuk érdekében, a többség viszont 20-30 éves volt.

© Fazekas István

A budapesti kórházaknál több száz méteres tömeg állt. A Honvédkórháznál beszéltünk olyannal, aki másfél órás sorban állás után végzett – neki az ismerőse szólt, hogy most kell mennie –, de olyannal is, akivel az orrunk előtt közölték délben, hogy elfogyott a Pfizer, innentől csak AstraZeneca vagy Sinopharm van.

Nem hiszem el, hogy erre sem lehetett normálisan felkészülni

– háborodott fel a hvg.hu munkatársának egy nő, aki akkor már három órát állt sorba.

Volt olyan is, aki ezek után gondolkodás nélkül beállt a Sinopharmért – azzal érvelve, hogy nem tántorította el az oltásellenes baloldal –, a várakozók 80 százaléka viszont percek alatt lelépett.

Hatalmas volt a sor az Uzsokinál is, ahol délelőtt még azt mondták az embereknek, ha Pfizert akarnak, álljanak be, mert állítólag addig nem lesz új kör, míg el nem fogy a Sinopharm. A sort délután kettőkor zárta le egy rendőr, a mögötte állók számára nem maradt Pfizer.

Három órája állok sorban, de az előbb kaptam sorszámot, tehát talán megérte

– mondta a sor elején álló fiatal nő munkatársunknak. “Az előbb kijött egy rendőr, és azt mondta, hogy akinek jó a kínai, az álljon át a másik sorba, a többiek menjenek haza, mert nincs más” – mondta egy sortársa. A sor végén már egészen más a hangulat, hiszen az ideérkezők még csak most értesülnek róla, hogy amiért jöttek, az nincs. “Reggel 7 óta próbálom az EESZT-t, most délután 3 van, és még mindig le van fagyva. Reggel kerítettem valakit, aki vigyáz a gyerekekre, azóta próbálok oltást szerezni. Gondoltam sorban állás közben is hátha tudok még időpontot foglalni. Nem tudja, a Sportkórházban esetleg maradt még, menjek oda?” – kérdezett vissza tanácstalanul egy édesanya a hvg.hu tudósítójának. Más a Bajcsy-kórháztól rohant át, mert úgy hallotta, az Uzsokiban még van Pfizer, de lecsúszott róla. De nem csak ott: délután 2-3 óra fele ez lett az általános válasz.

© Túry Gergely

Volt olyan olvasónk, akinek sikerült két időpontot foglalnia kora reggel a Sportkórházba, dél körülre. Ő gyorsan bejutott, mert időponttal nem kellett várnia, az egy órával később érkező feleségének viszont már sorba kellett állnia. Az időpont nélküliek egy másik sort alkottak, tőlük elkérték a nevüket és telefonszámukat, és azt ígérték, ha minden regisztrált lemegy, értesítik őket érkezési sorrendben.

Volt olyan, aki tudott időpontot foglalni, de órákkal korábban a helyszínre ment, mert olvasva a híreket attól félt, nem marad számára oltás. Délután fél 5-kor jártunk a helyszínen, akkor nagyjából 30 ember várakozott kint. A bejáratnál a személyzet azt mondta, nincs értelme várniuk, de elküldeni nem küldenek el senkit. Itt összefutottunk azzal az édesanyával is, aki még az Uzsokinál kérdezte, érdemes-e megpróbálni a Sportkórház oltópontját. “Kicsit több mint félóra alatt értem át a délutáni csúcsban tömegközlekedéssel. Most várok, hátha összejön. Aztán hova menjek tovább?” – tette fel a kérdést egyszerre nekünk és magának.

Most már mindenki az interneten, elsősorban a közösségi oldalakon figyeli, hová érdemes még venni az irányt, ahol lehet Pfizer-vakcina. A sorban állók elfáradtak, meggyötörtek, van, aki már több oltópontot is megjárt, hosszú sorban állással, sikertelenül. Sokan az online időpontfoglalásra szolgáló EESZT rendszerét szidják.

A Péterfy Sándor Utcai Kórházba csak időponttal lehetett bemenni, így ott gyorsan apadt a sor. Egy zalaegerszegi illetőségű lány azt mondta, csalódott, mert leginkább a Pfizerre várt. "Ma reggel szólt a tesóm, hogy kezdjek el regisztrálni, van Pfizer, de be se tudtam hozni az oldalt. Ötpercenként frissítettem, tisztára mint az egyetemi vizsgára jelentkezéseknél a Neptunban.” Ő nem keresett másik helyszínt, azt mondta, most már inkább kivár. “Ezen a pár héten most már nem fog múlni, mert úgy tudom, jön májusban sok vakcina. Jó lett volna azért, előrébb lennék.”

© hvg.hu

A Kútvölgyi-kórháznál sokáig nem tudták eldönteni, mi legyen, csak fél egykor kezdtek el sorszámokat osztogatni a kitartóknak – a csúcsidőben 400 várakozó fele kapott sorszámot –, azt viszont kikötötték, hogy olyanokat nem fogadnak, akik három napon belül regisztráltak a vakcinainfón. Nem tudni miért, de ugyanez volt a kikötés a Bajcsy-Zsilinszky-kórházban is, ahol telefonon ugyan azt mondták, nem oltanak időpont nélkül, a személyes megjelenésnél viszont nem gördítettek ilyen akadályt.

"Egy kollégám szólt, hogy most kapott oltást úgy, hogy telefonon mást mondtak neki, ekkor indultunk mi is el" – mesélte egy olvasónk. Miután álltak ismerősei a sorban, nem is kellett várnia, délelőtt pedig még sorszámokat sem osztottak.

Beszéltünk olyannal is, aki a Szent Imre Kórháznál állt sorba két órát. 10.45-re ért oda, fél 12 körül derült ki, hogy nem jut mindenkinek oltás, ekkor kezdték ráírni a sorszámokat a beleegyező nyilatkozatokra. A sort – ahogy más kórházakban is – egy rendőr zárta, zömmel 25-35 éves fiatalok várakoztak.

Mindenki türelmesen várt, nem volt panaszkodás, hogy miért omlott össze az elektronikus rendszer, ezt megszokott dologként kezelték. Eljöttek szerencsét próbálni, mint én. Alapvetően Pfizert szerettem volna, a kínait egyszer már elutasítottam.

Volt egy nagyon csalódott olvasónk is, aki betartotta volna az előírt utat. "Nekem szinte percre pontosan 2-kor lett – halál lassú tempóban – elérhető az EESZT időpontfoglalásos oldala, ahova be is tudtam lépni, csak nem volt olyan opció, ahol időpontot foglalhattam volna. A honlapon volt megadva egy telefonszám is, ami péntek délután 2-ig hívható, szóval 2 szék közül a pad alá estem. Szóval, szépen fellázították az embereket, és végül szokás szerint cserben is hagyták."

© Fazekas István

Másik olvasónk pedig azt a következtetést vonta le, hogy

"Pfizerre sosem kellene összekalapozni az embereket. Ez ám a pofára esés."

A mai akció nem lehetett véletlen: a héten a tervezetthez képest lassabban ment az oltás, a következő nyitási lépéshez szükséges 4 millióhoz csaknem 100 ezer oltás hiányzott még reggel, ez este 6-ra meg is lett.

Ugyan Orbán Viktor reggel a Kossuth rádióban azt mondta, mindenképp szombattól él a következő ütem, de azért biztosra mentek. Tudták, ezzel a legkönnyebb pillanatokon belül elérni a kívánt oltottsági mértéket. Aki lemaradt, nem tudni, meddig maradt ki, Orbán ugyanis azt mondta,

Aki Pfizert akar kapni, ma még kaphat, aztán hetek múlva jut ilyen oltóanyag.

Müller Cecília országos tiszti főorvos azt mondta, azért szabadult fel vakcina, mert a 16–18 éves korosztályt csak az érettségi után, május 10-től oltják. Az online foglalási rendszer pedig állításuk szerint reggel "terheléses támadás" miatt omlott össze. Az világosan látszik, a kormány – illetve sajtója – hiába próbálta egy hete azt beadni, hogy a Sinopharm jobb, mint a Pfizer, a jelek szerint ezt az emberek nem nagyon hitték el.