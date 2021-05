Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f2c24824-bcc8-44f6-a804-e61b887d6b9e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke szerint nagy belföldi forgalom várható a pünkösdi hétvégén.","shortLead":"A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke szerint nagy belföldi forgalom várható a pünkösdi hétvégén.","id":"20210511_flesch_tamas_szalloda_etterem_vedettsegi_igazolvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2c24824-bcc8-44f6-a804-e61b887d6b9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"400e6f91-238a-434a-892d-bcbe525c097c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210511_flesch_tamas_szalloda_etterem_vedettsegi_igazolvany","timestamp":"2021. május. 11. 06:12","title":"„Nem fogják sehol sem beengedni azt a vendéget, akinek nincs igazolványa”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d58a35d8-514a-4f3b-9818-af22a1b91324","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A versenyszámot valamikor ezen a héten tartják meg.","shortLead":"A versenyszámot valamikor ezen a héten tartják meg.","id":"20210510_duna_arena_uszo_europa_bajnoksag_hangszoro_meghibasodas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d58a35d8-514a-4f3b-9818-af22a1b91324&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5799d36-7fe8-47b4-88c7-e4f00d1ae02d","keywords":null,"link":"/sport/20210510_duna_arena_uszo_europa_bajnoksag_hangszoro_meghibasodas","timestamp":"2021. május. 10. 18:56","title":"Elromlottak a hangszórók, elhalasztottak egy versenyt a Duna Arénában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35bfd76e-c2af-4173-b651-cf2d1e6cd27c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Solterra néven mutatkozik majd be a Toyotával közösen fejlesztett jármű.","shortLead":"Solterra néven mutatkozik majd be a Toyotával közösen fejlesztett jármű.","id":"20210511_A_Subarunak_is_jon_az_elso_elektromos_autoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35bfd76e-c2af-4173-b651-cf2d1e6cd27c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f9bf996-b429-4674-aa33-2f836d96776f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210511_A_Subarunak_is_jon_az_elso_elektromos_autoja","timestamp":"2021. május. 11. 16:20","title":"Hamarosan a Subaru első elektromos autója is megérkezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f256851-29ad-44b7-8c0d-8689e7612283","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hol szabad a napozás? És hol kell óvatoskodni?","shortLead":"Hol szabad a napozás? És hol kell óvatoskodni?","id":"20210512_Meg_jol_johet_itt_a_nagy_nudista_vilagterkep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9f256851-29ad-44b7-8c0d-8689e7612283&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4267597a-d28e-4d97-aa77-f7d5ccc2e7d7","keywords":null,"link":"/elet/20210512_Meg_jol_johet_itt_a_nagy_nudista_vilagterkep","timestamp":"2021. május. 12. 08:59","title":"Még jól jöhet: itt a nagy nudista világtérkép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d558985-b50a-41e4-81fa-a4e8389bb431","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Büntetőeljárás indult az ügyben.","shortLead":"Büntetőeljárás indult az ügyben.","id":"20210511_holttestek_bobai_csaladi_hazban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d558985-b50a-41e4-81fa-a4e8389bb431&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48dc1ff4-424b-4a46-be51-86f34805380e","keywords":null,"link":"/itthon/20210511_holttestek_bobai_csaladi_hazban","timestamp":"2021. május. 11. 07:32","title":"Két holttestet találtak egy Vas megyei családi házban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a356d441-d391-464a-b74c-098624c961ca","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrök a helyszínelés idejére lezárták a Podmaniczky utcát.","shortLead":"A rendőrök a helyszínelés idejére lezárták a Podmaniczky utcát.","id":"20210511_pizzafutar_auto_karambol_mento_nyugati","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a356d441-d391-464a-b74c-098624c961ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e29a98d4-8455-43ea-96ba-7ab974a2912f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210511_pizzafutar_auto_karambol_mento_nyugati","timestamp":"2021. május. 11. 19:28","title":"Pizzafutár-autó ütközött össze egy mentővel a Nyugatinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8371c56c-019d-4e89-9656-d9fd5e3e44a9","c_author":"HVG","category":"360","description":"A befektetők gyárakat építenének Magyarországon, az ott készülő fegyverekkel aztán exportpiacokat hódítanának meg.","shortLead":"A befektetők gyárakat építenének Magyarországon, az ott készülő fegyverekkel aztán exportpiacokat hódítanának meg.","id":"202118_nemzeti_vedelmi_ipar_palkovics_kozeleben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8371c56c-019d-4e89-9656-d9fd5e3e44a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"556e8ec8-0fe1-4894-8af2-8c5d611ffd03","keywords":null,"link":"/360/202118_nemzeti_vedelmi_ipar_palkovics_kozeleben","timestamp":"2021. május. 11. 10:00","title":"Több száz milliárdért ráfekszik a hadiipari fejlesztésekre a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f955eff0-e7e2-4d41-be1b-47598d109885","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Budapesten és Gyömrőn vettek őrizetbe három férfit, akik közül kettőt a bűncselekmény konkrét elkövetésével gyanúsítják.","shortLead":"Budapesten és Gyömrőn vettek őrizetbe három férfit, akik közül kettőt a bűncselekmény konkrét elkövetésével gyanúsítják.","id":"20210511_tek_elfogas_katzenbach_imre_gyilkossag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f955eff0-e7e2-4d41-be1b-47598d109885&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"617d9a1c-09b5-476d-bdcb-933a8bb2a7dd","keywords":null,"link":"/itthon/20210511_tek_elfogas_katzenbach_imre_gyilkossag","timestamp":"2021. május. 11. 18:10","title":"Három embert elfogtak a TEK-esek a meggyilkolt Katzenbach Imre ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]