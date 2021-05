Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"4a596e79-912b-4e97-a9b3-942af2153473","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megvan az oka annak, hogy ebbe az új elektromos autóba miért került régivágású váltószerkezet.","shortLead":"Megvan az oka annak, hogy ebbe az új elektromos autóba miért került régivágású váltószerkezet.","id":"20210512_kezi_valto_egy_villanyautoban_mutatjuk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4a596e79-912b-4e97-a9b3-942af2153473&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c041a80-f48f-42a7-b8b6-3b6e0f20a962","keywords":null,"link":"/cegauto/20210512_kezi_valto_egy_villanyautoban_mutatjuk","timestamp":"2021. május. 12. 11:21","title":"Kézi váltó egy villanyautóban? Mutatjuk!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"162cde99-48e3-484c-b7dc-a8eabb977af2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A veszélyes manőverről korábban az RTL Híradó mutatott képeket.","shortLead":"A veszélyes manőverről korábban az RTL Híradó mutatott képeket.","id":"20210512_pinter_sandor_m7_chevrolette_corvette","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=162cde99-48e3-484c-b7dc-a8eabb977af2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54bf0a57-6d05-43e6-81d5-a90bb8312160","keywords":null,"link":"/cegauto/20210512_pinter_sandor_m7_chevrolette_corvette","timestamp":"2021. május. 12. 16:32","title":"Eljárás indult a sofőr ellen, aki az M7-esen cikázott a Corvette-jével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"940c8995-2b60-4072-b171-f3f91febc5af","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Irán 63 százalékos tisztaságúra is, azaz a bejelentett 60 százaléknál is magasabb fokon dúsított uránt a natanzi urándúsítóban – közölte a bécsi székhelyű Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) egy kedden közzétett jelentésében, amelynek egy példánya a Reuters brit hírügynökség birtokába került.","shortLead":"Irán 63 százalékos tisztaságúra is, azaz a bejelentett 60 százaléknál is magasabb fokon dúsított uránt a natanzi...","id":"20210511_Iran_63_szazalekos_tisztasagura_is_dusitott_urant","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=940c8995-2b60-4072-b171-f3f91febc5af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21b95e10-615a-4fd7-986d-3ff325530b89","keywords":null,"link":"/tudomany/20210511_Iran_63_szazalekos_tisztasagura_is_dusitott_urant","timestamp":"2021. május. 11. 22:06","title":"Irán 63% tisztaságúra is dúsított uránt, túllépve a bejelentett értéket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b842bcf-4294-4179-984c-1af0e7080433","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az erős kereslet és a globális chiphiány nem túl jó kombináció, így akár még hónapokig hiánycikk lehet a legújabb PlayStation.","shortLead":"Az erős kereslet és a globális chiphiány nem túl jó kombináció, így akár még hónapokig hiánycikk lehet a legújabb...","id":"20210512_sony_playstation_5_ps5_hiany_vasarlas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b842bcf-4294-4179-984c-1af0e7080433&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fd13418-dac0-4a7a-8bce-9f6690901f64","keywords":null,"link":"/tudomany/20210512_sony_playstation_5_ps5_hiany_vasarlas","timestamp":"2021. május. 12. 16:03","title":"Még hosszú ideig hiánycikk lesz a PlayStation 5","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"916fe645-59ae-4f9b-afd6-50c4c236ca3f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legutolsó alkalommal, május 10-én egy használtan megvásárolt mentőautóban vittek 10 külföldit.","shortLead":"A legutolsó alkalommal, május 10-én egy használtan megvásárolt mentőautóban vittek 10 külföldit.","id":"20210513_embercsempeszek_illegalis_bevandorlas_rendorseg_elfogas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=916fe645-59ae-4f9b-afd6-50c4c236ca3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45fb0bca-e034-4595-b34a-415fb577b53b","keywords":null,"link":"/itthon/20210513_embercsempeszek_illegalis_bevandorlas_rendorseg_elfogas","timestamp":"2021. május. 13. 05:48","title":"Több száz embert Nyugat-Európába juttató embercsempész bandán ütött rajta a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c70d51a6-0883-4f7f-ae40-6b2d33df7125","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A konzuli szolgálat közzétette a technikai részleteket a Horvátországba készülő turistáknak: a beutazáshoz az oltásról szóló pecsétes dokumentum is kell. Csak a 7 év alatti kiskorúak mentesülnek a tesztelési és karantén-kötelezettség alól.","shortLead":"A konzuli szolgálat közzétette a technikai részleteket a Horvátországba készülő turistáknak: a beutazáshoz az oltásról...","id":"20210512_horvatorszag_vedettsegi_igazolvany_utazasi_feltelelek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c70d51a6-0883-4f7f-ae40-6b2d33df7125&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"126deb60-4330-4306-825a-8fb8ef982232","keywords":null,"link":"/itthon/20210512_horvatorszag_vedettsegi_igazolvany_utazasi_feltelelek","timestamp":"2021. május. 12. 14:45","title":"Horvátországba mégsem elég a magyar védettségi igazolvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A balesetben az anya és a két gyermek könnyebb sérüléseket szenvedett.","shortLead":"A balesetben az anya és a két gyermek könnyebb sérüléseket szenvedett.","id":"20210513_iskola_zebra_rad_teherauto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4df651b9-3148-4032-b0f4-1948ec2d0c6f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210513_iskola_zebra_rad_teherauto","timestamp":"2021. május. 13. 13:02","title":"Iskola előtti zebrán sodort el egy teherautó egy anyát és gyermekeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1c7edba-2877-463c-833b-ac4d8e58c112","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A házhoz szállításban dolgozókat mostantól Spanyolországban munkavállalónak kell tekinteni. A megoldásért sem a cégek, sem a szakszervezetek nem lelkesednek, bár más megfontolásból.","shortLead":"A házhoz szállításban dolgozókat mostantól Spanyolországban munkavállalónak kell tekinteni. A megoldásért sem a cégek...","id":"20210512_Europai_vita_kozeppontjaba_kerultek_a_pizzafutarok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d1c7edba-2877-463c-833b-ac4d8e58c112&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e6ffa2e-a4ec-4c7c-a8d8-75bcbcef00cd","keywords":null,"link":"/kkv/20210512_Europai_vita_kozeppontjaba_kerultek_a_pizzafutarok","timestamp":"2021. május. 12. 15:59","title":"Európai vita középpontjába kerültek a pizzafutárok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]