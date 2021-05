„Sokat beszélünk arról, hogy egy élsportoló vagy egy táncművész számára mit jelent, ha kimarad a pályáján egy év. Ide sorolnám a színművészeket is, hiszen mi is az izmainkkal, az idegrendszerünkkel dolgozunk. Ugyanúgy tréningeznünk kell a fizikumunkat, mindenünket, mint ahogy egy táncos naponta odaáll a rúd mellé, egy élsportoló hosszú órákat tölt edzéssel. Nem tudnék most hirtelen végigjátszani egy előadást, sem fizikailag, sem idegrendszerileg nem lennék alkalmas rá. És ahogy beszélgetek a kollégákkal, úgy látom, ők is így érzik” – mondja Udvaros Dorottya a színházak újra nyitásával kapcsolatban a szinhaz.net-nek adott interjúban.

Ebben az SZFE-ügyről is kérdezték, mivel részt vett az SZFE-demonstráción, felolvasta, élő láncban útnak indította a Charta Universitatist a Parlamentig. Udvaros úgy véli, „amikor a szakma megszorul, jönnek a fiatalok, mindenki rájuk figyel, az alagútból megjelenik a fény, amihez lehet igazodni, mert bennük még annyi tisztaság van. Most is ez lesz, jönni fognak a fiatalok.”

Hangsúlyozta, nem azt szeretné megélni, hogy a szakmája végérvényesen kettészakadt. „Innentől kezdve az lesz, hogy eldöntjük ebben az icipici szakmában, hogy vele dolgozom, vele meg nem?” – teszi fel a kérdést.

Szerinte nem tudják elkerülni egymást, egy sokszereplős filmben sem lehetne ilyen alapon kiosztani a szerepeket. „A művészetnek számomra az egyik fontos alkotóeleme, hogy amikor bemegyek a színpadra, nem érdekel, hogy a partnerem egyébként melyik pártra szavaz. Az érdekel, hogy mint alkotó ember hogyan vesz részt egy produkció létrehozásában, milyen odaadással, tehetséggel dolgozik.”

