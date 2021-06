Csütörtökön a Fővárosi Törvényszéken megszületett az ítélet abban a perben, amely Tiborcz István cége, a BDPST Zrt. és a BDPST ROCK Rádió névre hallgató online rádió között zajlott, az ítélet szerint pedig utóbbi megtarthatja nevét a továbbiakban is. Erről a rádió adott ki közleményt.

A még rossznak is számítható tavalyi évben is 1,2 milliárdos nyereséget hozó Tiborcz-cég akaratával szemben ráadásul nemcsak a nevet tarthatja meg a Danubius Online Rádió rockzenei részlege, de a logójuk bejegyezhető a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál is, ez pedig a remények szerint „a hallgatók és a tulajdonos számára is garantálja a hosszú távú, megnyugtató működést”.