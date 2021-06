Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2513ebe5-da44-4797-9aba-c8f0af7daf43","c_author":"Földvári Zsuzsa","category":"360","description":"Feladta az átfogó gazdasági, politikai és kereskedelmi egyezmény megkötésének szándékát az EU-val Svájc, amely tart csökkenő szuverenitásának belpolitikai következményeitől. ","shortLead":"Feladta az átfogó gazdasági, politikai és kereskedelmi egyezmény megkötésének szándékát az EU-val Svájc, amely tart...","id":"20210602_szabad_munkavallalas_Svajc_EU_szakitas_kereskedelem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2513ebe5-da44-4797-9aba-c8f0af7daf43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7667726-3c1a-411e-baae-806ac2b0c3d8","keywords":null,"link":"/360/20210602_szabad_munkavallalas_Svajc_EU_szakitas_kereskedelem","timestamp":"2021. június. 02. 15:30","title":"Nincs B terv az EU és Svájc szakítása után ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df5d3a67-1354-487b-b5a6-1860df9ffb06","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Arra számít az osztrák egészségügyi miniszter, hogy legalább 200 ezer gyereket beolthatnak nyáron.","shortLead":"Arra számít az osztrák egészségügyi miniszter, hogy legalább 200 ezer gyereket beolthatnak nyáron.","id":"20210602_ausztria_oltas_gyerekek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df5d3a67-1354-487b-b5a6-1860df9ffb06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05b028ce-c25b-40f0-95a4-9178bc45ae39","keywords":null,"link":"/tudomany/20210602_ausztria_oltas_gyerekek","timestamp":"2021. június. 02. 19:33","title":"Ausztria engedélyezi a 12 éven felüli gyerekek oltását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa3ba5c9-5ac7-478e-9106-4e4a991918c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Könnyű testi sértéssel és szeméremsértéssel vádolják a lelkészt.","shortLead":"Könnyű testi sértéssel és szeméremsértéssel vádolják a lelkészt.","id":"20210604_Donath_Laszlo_szemeremsertes_targyalas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa3ba5c9-5ac7-478e-9106-4e4a991918c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cefc348-cd11-4b5f-9884-8e1eec0bf2c1","keywords":null,"link":"/itthon/20210604_Donath_Laszlo_szemeremsertes_targyalas","timestamp":"2021. június. 04. 11:44","title":"Tagadta Donáth László a vádakat, szeptemberben tárgyalják az ügyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d87320f3-6da5-4ad8-a371-9148357d8756","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Ha megfelelően tesszük fel a kérdést, akkor azt a választ kapjuk, hogy a Fidesz cirka 5 és fél év alatt nagyjából megfelezte a munka terheit. Csak a munkavállalók ezt nem így érzik.","shortLead":"Ha megfelelően tesszük fel a kérdést, akkor azt a választ kapjuk, hogy a Fidesz cirka 5 és fél év alatt nagyjából...","id":"20210604_adorendszer_szja_szocho_berkoltseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d87320f3-6da5-4ad8-a371-9148357d8756&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ead2167-c7e6-4015-a6a4-a7f9f7755194","keywords":null,"link":"/kkv/20210604_adorendszer_szja_szocho_berkoltseg","timestamp":"2021. június. 04. 06:13","title":"Pár közteherről megfeledkezik a kormány, mikor a munkát terhelő adók felezésével dicsekszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"786c1594-2689-42f4-8890-e2d0afc65f33","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megjöttek a friss járványadatok.","shortLead":"Megjöttek a friss járványadatok.","id":"20210603_koronavirus_elhunyt_fertozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=786c1594-2689-42f4-8890-e2d0afc65f33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14c70303-4db3-49ef-b30a-4c8dfb4f5b4d","keywords":null,"link":"/itthon/20210603_koronavirus_elhunyt_fertozott","timestamp":"2021. június. 03. 08:49","title":"Elhunyt 18 beteg, 77-en vannak lélegeztetőgépen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"501cb31b-1c44-4c8a-8b5d-6fed9a1460fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely főpolgármester szerint ha megépül a Fudan Egyetem, akkor el kell viselniük az utcaneveket. ","shortLead":"Karácsony Gergely főpolgármester szerint ha megépül a Fudan Egyetem, akkor el kell viselniük az utcaneveket. ","id":"20210602_Fudan_BP_sajtotajekoztato","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=501cb31b-1c44-4c8a-8b5d-6fed9a1460fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56bfc9b2-4637-4667-9923-cea806959939","keywords":null,"link":"/itthon/20210602_Fudan_BP_sajtotajekoztato","timestamp":"2021. június. 02. 13:50","title":"Átadták a Kínának üzenő utcanévtáblákat Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44c7e180-a7a0-4a77-9774-8f9ef358fe52","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"L. Simon László a Nemzeti Múzeum mellé a múzeumi oktatást, a műtárgyvédelmet, a régészetet, a természettudományi, és az iparművészeti múzeumot is szeretné, de szemet vetett a vidéki múzeumokra is, és a kultúrharcba is beszállna – ezt maga írja most megjelent cikkében.



","shortLead":"L. Simon László a Nemzeti Múzeum mellé a múzeumi oktatást, a műtárgyvédelmet, a régészetet, a természettudományi, és...","id":"20210602_L_Simon_Laszlo_muzeum_kommentar_alapitvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=44c7e180-a7a0-4a77-9774-8f9ef358fe52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2fdab9e-2bf3-4827-b478-1cfe56a3f785","keywords":null,"link":"/itthon/20210602_L_Simon_Laszlo_muzeum_kommentar_alapitvany","timestamp":"2021. június. 02. 14:10","title":"Bepillantást kaptunk, hogyan alakítaná át L. Simon a múzeumi rendszert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81c15a53-d2eb-4945-b072-d13f3839ffba","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Lufthansa gépei nem kapták meg a szükséges orosz engedélyeket, Berlin ugyanezzel büntette őket.","shortLead":"A Lufthansa gépei nem kapták meg a szükséges orosz engedélyeket, Berlin ugyanezzel büntette őket.","id":"20210602_nemetorszag_orosz_legitarasagok_engedely_moszkva_berlin","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81c15a53-d2eb-4945-b072-d13f3839ffba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e4d71b1-8c20-4434-a0fb-5bab50bf228b","keywords":null,"link":"/vilag/20210602_nemetorszag_orosz_legitarasagok_engedely_moszkva_berlin","timestamp":"2021. június. 02. 19:40","title":"Németország kitiltotta az orosz repülőgépeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]