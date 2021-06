A februárban odaítélt Karinthy-gyűrűtől utólag megfosztott előadó azt mondja, korábban is vetkőzött, és a kőszínházakban is megszokott a meztelenség.

Galla Miklós ugyan februárban elnyerte a humoristák hazai elismerésére alapított Karinthy-gyűrű díját, ám nemrég az MTVA arról tájékoztatta őt, hogy a közelmúltbeli tevékenysége nem egyeztethető össze a közmédia, és a Karinthy-gyűrű értékrendjével és szellemiségével, ezért mégsem kapja meg a díjat. A humorista akkor azt mondta, szerinte politikai háttere van a dolognak, mivel elterjedt róla az az információ, hogy csatlakozott Karácsony Gergely mozgalmához, miközben ilyenről szó sincs.

Az Index pénteki információi szerint azonban az lehet a dolog hátterében, hogy Galla nemrég egy előadáson teljesen meztelenre vetkőzött a színpadon a Fészek klubban. Az előadó eleve egy hátul kivágott alsónadrágban állt a színpadra, majd később a nemi szervét is elővette a beszámoló szerint.

A lap megkérdezte az esetről Gallát, aki elmondta, a hír igaz, de már három, sőt tíz éve is meztelenkedett a színpadon, szóval szerinte ez nem ok a gyűrű visszavonására. Galla vélhetően arra céloz, hogy az MTVA a levelében problémás közelmúltbeli tevékenységre hivatkozik. A humorista azt magyarázta az Indexnek, hogy korábban is sokat láttatni engedett magából, tehát februárban, a díj odaítélésekor is tudni lehetett, hogy exhibicionista, illetve hozzátette, hogy a meztelenség része a kortárs művészetnek.

A Fészek klub részéről Benkő Balázs azt mondta az Indexnek, hogy a nézők a hirdetések alapján számíthattak meztelenségre Galla showjában, bár a nemi szerv elővételéről ő sem tudott előtte. "Galla vetkőzése része volt annak, a műsorában szereplő erős társadalomkritikának, amely az ötvenes férfiak kapuzárási pánikjára, erre a korosztályos problémára hívja fel a figyelmet, mindezt a Covid-járvány az embert amúgy is megviselő, megbolondító tágabb kereteibe helyezve. Ez egy zenés szám volt egyébként, Galla a vetkőzés közben végig énekelt" - mondta Benkő az Indexnek.