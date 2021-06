Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f11ff742-6d46-401c-b2ff-331fc5b2f551","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"16 év után külön folytatják. ","shortLead":"16 év után külön folytatják. ","id":"20210610_Az_Exatlon_forgatasan_dontott_Marsi_Aniko_es_Palik_Laszlo_a_valasrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f11ff742-6d46-401c-b2ff-331fc5b2f551&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35434f9f-c13f-4b7c-b7aa-701b1fcd85cd","keywords":null,"link":"/elet/20210610_Az_Exatlon_forgatasan_dontott_Marsi_Aniko_es_Palik_Laszlo_a_valasrol","timestamp":"2021. június. 10. 10:28","title":"Az Exatlon forgatásán döntött Marsi Anikó és Palik László a válásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"644ba757-5bfe-4e5f-bd48-fbb39c49c337","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung már gyártósorra küldte az Isocell JN1 nevű új szenzorát, amelyen olyan kicsik a pixelek, hogy azzal új iparági rekordot állított fel.","shortLead":"A Samsung már gyártósorra küldte az Isocell JN1 nevű új szenzorát, amelyen olyan kicsik a pixelek, hogy azzal új...","id":"20210610_samsung_isocell_jn1_mobilkamera_szenzora","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=644ba757-5bfe-4e5f-bd48-fbb39c49c337&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bbed1a8-ae76-4456-b7eb-1b1356f19548","keywords":null,"link":"/tudomany/20210610_samsung_isocell_jn1_mobilkamera_szenzora","timestamp":"2021. június. 10. 17:30","title":"Rekordot döntött a Samsung új mobilos kameraszenzora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1a386a8-4155-42be-8b91-d2e1a19a3bf4","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Ragadós a II. kerület példája, más kerület is kedvet kapott a közösségi ingatlanhasznosításhoz. Józsefvárosban eközben azon dolgoznak, hogyan lehet a Népszínház utca a gyalogosoké úgy, hogy közben a kereskedők sem szorulnak ki. Kérdés, hogy a Rákóczi úttal mi lesz?","shortLead":"Ragadós a II. kerület példája, más kerület is kedvet kapott a közösségi ingatlanhasznosításhoz. Józsefvárosban eközben...","id":"20210610_Setaloutca_lehet_a_Nepszinhaz_utcabol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e1a386a8-4155-42be-8b91-d2e1a19a3bf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b3e2cb0-66ed-4cdc-88cc-2b28e4858605","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210610_Setaloutca_lehet_a_Nepszinhaz_utcabol","timestamp":"2021. június. 10. 17:32","title":"Újjászületik a Margit körút, sétálóutca lehet a Népszínház utcából. De mi lesz a Rákóczi úttal?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"368208b0-2eea-4cab-a443-ced771f194ad","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A természetből vagy egy vuhani laboratóriumból szabadult-e el a kórokozó? Egyelőre mindenki azt hisz, amit akar, mert egyik verzióra sincs bizonyíték, de ahogy Kína kezelte az ügyet, az nem csak az összeesküvés-elméletek híveit késztette gyanakvásra.\r

Egyelőre mindenki azt hisz, amit akar, mert...","id":"20210609_Labormunka","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=368208b0-2eea-4cab-a443-ced771f194ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99f75c97-d1e0-490a-b9e3-076a8f66cb9e","keywords":null,"link":"/360/20210609_Labormunka","timestamp":"2021. június. 09. 19:00","title":"Világpolitikai ügy lett abból, hogy nem tudni, honnan ugrott ránk a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67216d32-36c6-4d61-b789-9969dccab500","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy nemrégiben nyilvánosságra került Samsung-szabadalomból kiderül, hogy a dél-koreai gyártó új, összehajtható modelljeit fizikai gombok helyett egyszerű ujj- és kézmozdulatokkal lehetne vezérelni.","shortLead":"Egy nemrégiben nyilvánosságra került Samsung-szabadalomból kiderül, hogy a dél-koreai gyártó új, összehajtható...","id":"20210611_samsung_szabadalom_fizikai_gombok_helyett_gesztusvezereles_osszehajthato_telefon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=67216d32-36c6-4d61-b789-9969dccab500&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3563bd69-aedb-4151-867a-c5b773f2cdbf","keywords":null,"link":"/tudomany/20210611_samsung_szabadalom_fizikai_gombok_helyett_gesztusvezereles_osszehajthato_telefon","timestamp":"2021. június. 11. 11:03","title":"A Samsung új ötlete: hol maradnak a telefonról a gombok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fiatal nő hallotta, ahogy a saját anyja beszél a meggyilkolásáról.","shortLead":"A fiatal nő hallotta, ahogy a saját anyja beszél a meggyilkolásáról.","id":"20210611_A_sajat_rokonai_fojtottak_meg_mert_szerelmes_volt__egy_becsuletgyilkossag_sokkolja_Olaszorszagot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f933b21-4e48-4888-87dc-5e9bad3bffcc","keywords":null,"link":"/elet/20210611_A_sajat_rokonai_fojtottak_meg_mert_szerelmes_volt__egy_becsuletgyilkossag_sokkolja_Olaszorszagot","timestamp":"2021. június. 11. 08:37","title":"A saját rokonai fojtották meg, mert szerelmes volt – egy „becsületgyilkosság” sokkolja Olaszországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A regisztrációt a szülőknek van joga elvégezni.","shortLead":"A regisztrációt a szülőknek van joga elvégezni.","id":"20210610_Mar_regisztralhatok_oltasra_a_1215_evesek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"972e7b5f-7e2d-4605-92c2-89e286502d10","keywords":null,"link":"/itthon/20210610_Mar_regisztralhatok_oltasra_a_1215_evesek","timestamp":"2021. június. 10. 18:58","title":"Már a 12-15 évesek is regisztrálhatók az oltásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e226b0b9-7f2a-4651-ba66-324577458990","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A népszerű típus legutóbb 18 évvel ezelőtt újult meg ilyen jelentős mértékben. ","shortLead":"A népszerű típus legutóbb 18 évvel ezelőtt újult meg ilyen jelentős mértékben. ","id":"20210611_itt_a_teljesen_uj_hibridkent_is_tamado_vw_multivan_t7","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e226b0b9-7f2a-4651-ba66-324577458990&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b348b77-388f-4dcf-b30a-b58f6a51302b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210611_itt_a_teljesen_uj_hibridkent_is_tamado_vw_multivan_t7","timestamp":"2021. június. 11. 07:25","title":"Itt a teljesen új, hibridként is támadó VW Multivan T7","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]