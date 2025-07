Trump most Brazíliával akar vámháborút vívni, hogy megmentse a perbe fogott Bolsonarót

50 százalékos vámokat tervez kivetni a Brazíliából érkező termékekre Donald Trump – írja a BBC.

Az amerikai elnök azzal vádolja a dél-amerikai országot, hogy támadásokat intézett az USA-beli techcégek ellen és hogy boszorkányüldözést folytat a volt brazil elnök, Jair Bolsonaro ellen, akit a brazil hatóságok azzal vádolnak, hogy megpróbálta megpuccsolni a 2022-es választásokat.

Mint arról annak idején beszámoltunk, Jair Bolsonaro 2022 októberében elvesztette a választásokat, ám azok eredményét hetekig nem volt hajlandó tudomásul venni, helyette bezárkózott az elnöki palotába. 2023 januárjában ráadásul a hívei az amerikai Capitolium-ostrom mintájára intéztek támadásokat az állami intézmények ellen.

Bolsonaro hívei Brazíliában tervezetten másolhatták Trump washingtoni csőcselékét Az a dühös tömeg, amely Brazília fővárosában megtámadta az állami intézményeket, meg van győződve arról, hogy Jair Bolsonaro csalással veszítette el az elnökválasztást. Rohamuk azonban több dologban eltér attól, amit Trump hívei tettek két évvel ezelőtt.

A történtek miatt a brazil hatóságok eljárást indítottak Bolsonaro ellen, akinek a brazil legfelsőbb bíróság döntése alapján a választási eredmények megdöntésére irányuló összeesküvés vádjával kell bíróság elé állnia.

Amikor kiderült, hogy a hatóságok összeesküvéssel gyanúsítják, Bolsonaro első félelmében 2024 februárjában a brazíliai magyar nagykövetségre menekült, majd amikor meggyőződött róla, hogy a közvetlen letartóztatás veszélye egyelőre nem fenyegeti, távozott onnan.

Lyukas, mint a szita a magyar külügy biztonsági rendszere – erről is szól a Bolsonaro-botrány Előszeretettel és egyre gyakrabban használja bűncselekményekkel vádolt vagy már el is ítélt külföldi politikusok megsegítésére a magyar diplomáciát az Orbán-kormány.

Bolsonaro Trumppal és Orbán Viktorral is szívélyes viszonyt ápol, korábban járt Magyarországon is, sőt, Szijjártó Péter a 2022-es választások előtt afelől is érdeklődött, hogy tehet-e valamit a magyar kormány, ami Bolsonaro újraválasztását segítheti. A Külgazdasági és Külügyminisztérium erre akkoriban egy brazil kormányzati közleményt idézve reagált, miszerint a felek „udvarias és az alkotmányos szabályoknak megfelelő dialógust” folytattak.

Trump vámháborús fenyegetése részben egy újabb kísérlet Bolsonaro megmentésére, de benne van az a kétségtelen amerikai külpolitikai érdek is, ami a BRICS-országok gyengítését szolgálja.

A bejelentésre reagált Brazília jelenlegi elnöke, Luiz Inácio Lula da Silva is, aki kijelentette, hogy bármilyen vámemelést hasonló ellenintézkedések követnek és óvott attól, hogy bárki is megpróbáljon beavatkozni az ország igazságügyi rendszerébe.

Donald Trump a héten 22 országot fenyegetett meg a vámtarifák megemelésével, köztük Japánt, Dél-Koreát és Sri Lankát is. Ezek nagyjából az elnök korábbi hasonló irányú terveinek az újramelegítését jelentik, bár már korábban is beleremegtek a piacok és ez az amerikaiak számára sem volna túl kedvező. Ráadásul Brazília esetében még keményen vissza is üthet az amerikai gazdaságra, hiszen tavaly az USA több árut adott el Brazíliában, mint amennyit vásárolt, így egy vámháború elsődleges vesztesei az amerikai és nem a brazil cégek lennének.