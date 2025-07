A ház mögötti sufniműhelytől az „őrült üzleten” át a világbajnoki címekig – ilyen volt Christian Horner útja a csúcsig

After 22 rounds of scintillating racing, the championship came down to the final lap of the season in Abu Dhabi… For more F1® videos, visit http://www.Formula1.com Follow F1®: http://www.instagram.com/F1 https://www.facebook.com/Formula1/ http://www.twitter.com/F1 https://www.twitch.tv/formula1 https://www.tiktok.com/@f1 #F1 #AbuDhabiGP