A nap, amikor elhangzott az Európai Parlamentben: „Orbán, menj a picsába!”

„Tanulságok a Budapest Pride-ról: sürgősen szükség van egy uniós szintű diszkriminációellenes törvényre és az alapvető jogok védelmére a jobboldali támadásokkal szemben” – ez volt a címe annak a vitának, amelyet szerdán tartottak az Európai Parlamentben. A szociáldemokrata frakció kezdeményezte a téma napirendre tűzését, mégpedig alapvetően azért, mert felháborítónak tartják, hogy az Európai Bizottság visszavonta egy korábbi javaslatát, amely a megkülönböztetésmentességet jogi kötelezettségként kezelné EU-szerte. A Bizottságnak megvolt minderre az oka: 15 év alatt sem sikerült a tagállamok körében egyhangú támogatást szerezni a kezdeményezésnek, ezért inkább visszavonulót fújtak.

A baloldali frakció arra hivatkozással kezdeményezte az ügy megtárgyalását, hogy a budapesti Pride megmutatta, mekkora az igény egy ilyen szabályozásra. Aztán a vitában már sokkal kevesebb szó esett a visszavont törvényről, mint magáról a Pride-ról, az Orbán-rendszerről és a szuverenitásról.

Marie Bjerre a soros dán elnökség részéről kijelentette, hogy az EU-ban nem kaphat helyet semmilyen diszkrimináció, ami szexuális orientációra épül. Beszélt Magyarországról is, megígérte, hogy napirenden fogják tartani a magyar demokrácia ellenőrzését, és újra a tagállamok elé idézik majd a kormányt.

A következő meghallgatás októberben lesz, és bízhatnak abban, hogy a dán elnökség alatt ez a döntés a legnagyobb figyelmet kapja. Ennek része a kisebbségek védelme és az LMBTQ-kisebbséghez tartozók védelme is

– jelentette ki Marie Bjerre. A vitában a szociáldemokrata frakció vezérszónoka Dobrev Klára volt. A DK-s politikus kijelentette, hogy „elkezdődött az Orbán-rendszer utolsó nyara”.

A jelen lévő magyar kormánypárti képviselőkhöz fordulva azt mondta, hogy „sok százezer ember nevetett az arcukba azon a napon, boldogan, felszabadultan, és nem kértek a tiltásból”. Majd a magyar ellenzékhez is volt pár szava.

Az ellenzéki jobboldal is megpróbálta elsunnyogni, és nem mozgósított a Pride-ra, és tényleg megdöbbenve látom, hogy másodszorra vitázunk az Európai Parlamentben a magyar LMBTQ-emberek jogairól, és másodszor is hiányoznak a Tisza Párt képviselői erről az ülésről. Ez így nem fog menni.

A spanyol Jorge Buxadé Villalba, aki a Fidesz szövetségesének számító VOX párt tagja, azonban arra emlékeztetett, hogy

Budapesten biztonságos, sétálhattak a melegek.

Sőt, a képviselő szerint a migráns erőszaktevők sem jelentettek veszélyt a résztvevőknek, ugyanakkor súlyos támadásnak értékelte Budapesttel szemben, hogy Ursula von der Leyen tanácsokat ad egy szuverén országnak, mert „a magyar nép ügyeibe nem avatkozhatnak be”.

A liberális Fabiane Keller másképpen látja, szerinte

egy nép kelt fel az önkény és Orbán Viktor félelemre épülő rendszere ellen.

A Mi Hazánk képviselője, Borvendég Zsuzsanna azt kérdezte a többiektől, nem unják-e még, hogy ismét Magyarországot állítják pellengérre. Felrótta, hogy miután a hatóságok törvénytelennek nyilvánították a Pride-ot, mégis

a családvédő hazafiak törvényes megmozdulását akadályozták meg

– utalva ezzel arra, hogy a Novák Előd által szervezett ellentüntetés résztvevőit nem engedték közel a Pride-hoz.

László András fideszes képviselő kijelentette, hogy a Pride egy külföldről vezényel politikai provokáció és akkor bezzeg az Európai Bizottság elnöke nem szokott személyes üzenetet küldeni, amikor amikor illegális bevándorlók ellen követnek el támadásokat. Szerinte a baloldaliaknak az volt a céljuk, hogy erőszakot provokáljanak.

Erre készültek Budapesten is, de nem jött be. Mi, magyarok az ideológiai gyarmatosításból nem kérünk. Népszavazáson 3,7 millió ember szavazott a gyermekvédelmi intézkedéseink mellett. Mi az ő oldalukon állunk

– mondta László András. Más EP-vitákban is megfigyelhető volt, hogy amikor a magyar kormányt bírálták, akkor az egyébként magyargyűlölő kijelentésekről elhíresült román AUR párt képviselői (ők indították román elnökjelöltként a magyar sírokat meggyalázó George Simiont is, akit Orbán Viktor vett védelmébe) támogatásukról biztosítják a Fideszt. Így történt ez most is, Georgiana Teodorescu azt a kérdést tette fel, hogy

miért kellene a gyerekeknek olyan félmeztelen embereket látni, akik kutyapórázon vezetik egymást. Ezek intim kérdések.

– hozzátette, szerinte érzelmileg sérülnek mindazon gyerekek, akik ilyenen rész vesznek. „Nem kényszeríthetnek egy országot arra, hogy Pride-ot rendezzenek, mert akkor sérül az ország szuverenitása” – hangoztatta Teodorescu.

Hilde Vautmans belga liberális képviselő szintén részt vett a budapesti Pride-on. Ő a személyes élményeit így foglalta össze:

Nagyszülők meneteltek együtt az LMBTQ-közösséggel és azt mondták Orbánnak, hogy – elnézést, nagyon egyértelmű leszek – menj a picsába.

(Angolul a mondat úgy hangzott, hogy „fucked off Orban”, amit a vita hivatalos tolmácsa is a fenti módon fordított)