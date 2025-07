Mennyi ideig használhatjuk a műanyag ételes dobozokat?

A műanyag ételhordók sokunk számára a mindennapok elengedhetetlen kellékei: ebben viszünk ebédet a munkahelyünkre, ebben csomagolunk uzsonnát a gyerekeinknek, és ebbe pakoljuk az elemózsiát kirándulás előtt is. Ezek a dobozok olcsók, strapabírók és könnyen tisztán tarthatók, de nem árt észben tartani, hogy nem az örökkévalóságnak tervezték őket. De vajon van-e érdemi különbség közöttük, és mennyi ideig biztonságos a használatuk?

Fontos a minőség

Az élelmiszer-tároló dobozok élettartama az alapanyagukat jelentő műanyag típusától függ, írja a Huffpost. A legtöbb doboz alján található egy háromszög alakú szimbólum, melynek belsejében egy 1 és 7 közötti szám van.

Michael Tunick, a Drexel Egyetem Élelmiszer- és Vendéglátóipari Menedzsment Tanszékének kutató vegyésze szerint a 2, a 4 és az 5 számok jelölik a jó minőségű műanyagot.

-99%: megvan a megoldás, ami véget vethet a műanyag palackok jelentette problémának Amerikai és brit kutatók olyan újrahasznosítási eljárást fejlesztettek ki, ami nemcsak környezetkímélőbb az eddigieknél, de olcsóbban termeli a műanyagot, mintha újat kellene gyártani.

A 2-es szám a „HDPE-t, azaz a nagy sűrűségű polietilént jelöli, amely olyan termékekben található meg, mint az étolajos palackok és a tejeskannák. Nehéz lebontani, és biztonságosnak tekinthető” – mondja. A 4-es, az „LDPE-t, vagyis az alacsony sűrűségű polietilént jelöli, ilyen van például a PET-palackokban, és szintén biztonságosnak tekinthető”. Az 5-ös a „PP-t, azaz a polipropilént jelenti, amely a csipszes zacskókban és a joghurtos dobozokban is megtalálható, és ennek is biztonságos az újrafelhasználása”. A legtöbb ételtároló doboz alján ezzel a számmal találkozhatunk.

A 2-es, 4-es vagy 5-ös számmal ellátott dobozokban nemcsak biztonsággal tárolhatjuk az ételeinket, de elég tartósak is ahhoz, hogy mosogatás után újra használjuk őket.

Az biztosan kijelenthető, hogy csak jó minőségű műanyagból készült tárolóban érdemes tartanunk az ételeinket, a silányabb minőségű dobozok anyagából ugyanis mikroműanyagok oldódhatnak ki, beszennyezve az általunk elfogyasztott élelmiszereket.

Az agyban, a májban és a vesében is felhalmozódik a mikroműanyag, az agynál a legnagyobb a baj Amerikai kutatók szerint egyértelműen kimutatható, hogy az emberi szervezetben egyre több mikroműanyag halmozódik fel.

A műanyag dobozok ára a fillérestől a több ezer forintos kategóriáig terjed, a biztonságosságuk azonban nem ettől függ: vásárlás előtt mindenképpen ellenőrizzük a háromszögben található számot.

Hogy meddig lehet biztonságosan használni egy dobozt, arra nincsen egyértelmű válasz, hiszen annak állapota sokszor attól függ, hogy mennyire gyakran vesszük igénybe.

Ha viszont a dobozunk repedezni kezd, a műanyag elszíneződik, esetleg furcsa szagot kezd ereszteni, akkor eljött az idő a lecseréléséhez.

A 10 évnél idősebb műanyag dobozokat pedig – tűnjenek bármennyire is újszerűnek – nem szabad használni. Az elmúlt évtizedekben ugyanis a tárolók előállítása során több műanyaggyártó is dolgozott potenciálisan veszélyes vegyületekkel. Az egyik ilyen a biszfenol A-, azaz a BPA, egy olyan vegyi anyag, amely az ételre szivárogva veszélyeztetheti az egészségünket.

Rosszul alszik? Szabaduljon meg a műanyagoktól, 17 perccel is átállíthatják a biológiai óráját Norvég kutatók szerint a műanyagban lévő vegyi anyagok olyan hatással vannak a szervezetre, mint a kávé, de annál sokkal gyorsabban lépnek működésbe.

Az egyik legismertebb műanyagdoboz-gyártó, a Tupperware korábban bejelentette, hogy 2010 márciusától kezdve az Egyesült Államokban már nem használ BPA-t tartalmazó anyagokat termékeiben, később pedig a BPA-mentesség a többi gyártónál is általánossá vált. A régi tárolóedények azonban még mindig tartalmazhatnak BPA-t, így a legjobb az, ha távol tartjuk magunkat a 2010-es évek előtt készült termékektől.

A dobozok élettartamát az is befolyásolja, hogyan tisztítjuk őket. Mivel a mosogatógépben az edények a kézi mosogatáshoz képest hosszabb ideig vannak kitéve a forró víznek, ez csökkenti az élettartamukat, így a legjobb, ha kézzel tisztítjuk ezeket. Ha azonban mégis a gépet választanánk, helyezzük a műanyagdobozokat a felső tálcára, azon ugyanis általában nem forrósodnak át annyira, így kevésbé esik bennük kár a hő hatására. Vannak dobozok, amelyek a felületén azt is jelölik, hogy hány fokon ajánlott mosogatni, illetve a hűtőben tárolni őket, érdemes ezt is ellenőrizni.

Nyitókép: Lakos Gábor