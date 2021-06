Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"27616659-168c-4f49-9a23-1e8a84980052","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Gary Lineker, Didier Drogba és Jamie Carragher is imádkozik a dán középpályásért, de Vilmos herceg is megszólalt.","shortLead":"Gary Lineker, Didier Drogba és Jamie Carragher is imádkozik a dán középpályásért, de Vilmos herceg is megszólalt.","id":"20210613_Cristianon_Ronaldo_Eriksennek_Maradj_eros","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=27616659-168c-4f49-9a23-1e8a84980052&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a2f0879-c8a6-4381-b611-2e79d36a961c","keywords":null,"link":"/sport/20210613_Cristianon_Ronaldo_Eriksennek_Maradj_eros","timestamp":"2021. június. 13. 13:16","title":"Cristiano Ronaldo Eriksennek: Maradj erős!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db2a5556-bd96-4407-98c8-346091fbf183","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar külügy azt kérte az ukrán hatóságoktól, hogy tartsák be a Magyarországgal kötött megállapodást.","shortLead":"A magyar külügy azt kérte az ukrán hatóságoktól, hogy tartsák be a Magyarországgal kötött megállapodást.","id":"20210614_magyar_ukran_hatar_orosz_vakcina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=db2a5556-bd96-4407-98c8-346091fbf183&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bbb4bb4-12be-4e97-bb22-b0cd21e34848","keywords":null,"link":"/itthon/20210614_magyar_ukran_hatar_orosz_vakcina","timestamp":"2021. június. 14. 17:35","title":"Többeket nem engedtek át az ukrán határon, mert orosz vakcinával voltak beoltva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d02ffcb4-4159-493c-b6a9-aa7e15e86c6c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hétvégén Nagybecskereken tüntettek az ott épülő kínai gumiabroncsgyár ellen, a befektetőnek ingyen adott az állam 100 hektár termőföldet.","shortLead":"A hétvégén Nagybecskereken tüntettek az ott épülő kínai gumiabroncsgyár ellen, a befektetőnek ingyen adott az állam 100...","id":"20210614_Szerbiaban_sem_orul_mindenki_a_kinai_beruhazasoknak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d02ffcb4-4159-493c-b6a9-aa7e15e86c6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7795bab0-b3f2-4938-8abb-51e667e930bc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210614_Szerbiaban_sem_orul_mindenki_a_kinai_beruhazasoknak","timestamp":"2021. június. 14. 15:39","title":"Szerbiában sem örül mindenki a kínai beruházásoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f62f1fa7-8c58-4d97-9916-dd494f75a9d1","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Anglia és Horvátország mérkőzésével indul az Európa-bajnokság vasárnapi játéknapja.\r

\r

","shortLead":"Anglia és Horvátország mérkőzésével indul az Európa-bajnokság vasárnapi játéknapja.\r

\r

","id":"20210613_On_szerint_ki_nyeri_az_Anglia__Horvatorszag_merkozest_Szavazzon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f62f1fa7-8c58-4d97-9916-dd494f75a9d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae02c11e-c4c9-4024-b3cf-f6dcab0ffd06","keywords":null,"link":"/sport/20210613_On_szerint_ki_nyeri_az_Anglia__Horvatorszag_merkozest_Szavazzon","timestamp":"2021. június. 13. 15:03","title":"Ön szerint ki nyeri az Anglia - Horvátország mérkőzést? Szavazzon!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70d1b7a2-2851-4df5-8bdd-402e91192197","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kína a tények elferdítésével, rágalmazással és a belügyeibe való beavatkozással vádolja a hét vezető ipari hatalom csoportját (G7) a háromnapos angliai G7-csúcstalálkozón elhangzottakra és a zárónyilatkozatra reagálva.","shortLead":"Kína a tények elferdítésével, rágalmazással és a belügyeibe való beavatkozással vádolja a hét vezető ipari hatalom...","id":"20210614_Kina_kiakadt_Felszinre_kerult_a_gonosz_szandek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70d1b7a2-2851-4df5-8bdd-402e91192197&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7f4256f-1ef7-4522-8cd0-1e53dfdf901f","keywords":null,"link":"/vilag/20210614_Kina_kiakadt_Felszinre_kerult_a_gonosz_szandek","timestamp":"2021. június. 14. 13:40","title":"Kína kiakadt: \"Felszínre került a gonosz szándék\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5db45f21-b84b-4a6b-b3f5-7e15d87e3af6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az oltóanyag a klinikai eredmények szerint éppoly hatásos, mint a Pfizer és a BioNTech, valamint a Moderna koronavírus-fertőzés elleni védőoltása.","shortLead":"Az oltóanyag a klinikai eredmények szerint éppoly hatásos, mint a Pfizer és a BioNTech, valamint a Moderna...","id":"20210615_novavax_vakcina_koronavirus_fertozes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5db45f21-b84b-4a6b-b3f5-7e15d87e3af6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f283cfda-ca41-43ca-ad91-62d175694f02","keywords":null,"link":"/tudomany/20210615_novavax_vakcina_koronavirus_fertozes","timestamp":"2021. június. 15. 05:29","title":"A Novavax szerint 90,4 százalékos hatékonyságú a vakcinája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"211b688c-0789-4292-b2d6-46f7cc8c8bb9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Székely Csaba Öröm és boldogság című drámáját szeptemberben mutatják be a Budaörsi Latinovits Színházban, de ma dől el, hogy a tinédzserek majd megnézhetik-e.","shortLead":"Székely Csaba Öröm és boldogság című drámáját szeptemberben mutatják be a Budaörsi Latinovits Színházban, de ma dől el...","id":"20210615_Alfoldi_uj_darabjat_mar_nem_lathatjak_a_kozepiskolasok_ha_megszavazzak_a_homofobtorvenyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=211b688c-0789-4292-b2d6-46f7cc8c8bb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a12166a-fe44-445d-9589-68a7a8494a7e","keywords":null,"link":"/elet/20210615_Alfoldi_uj_darabjat_mar_nem_lathatjak_a_kozepiskolasok_ha_megszavazzak_a_homofobtorvenyt","timestamp":"2021. június. 15. 10:05","title":"Alföldi új darabját nem láthatják a középiskolások, ha megszavazzák a homofóbtörvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef4192ef-be48-4e11-a273-989f9ea705a3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az informatikai csodacég első nemzetközi akvizíciójára készül: többségi tulajdont szereznének az izraeli SpaceComban.","shortLead":"Az informatikai csodacég első nemzetközi akvizíciójára készül: többségi tulajdont szereznének az izraeli SpaceComban.","id":"20210615_urtavkozles_muhold_spacecom_4ig","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ef4192ef-be48-4e11-a273-989f9ea705a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fdbd686-50f2-4ca4-b8e6-b886a43f7568","keywords":null,"link":"/kkv/20210615_urtavkozles_muhold_spacecom_4ig","timestamp":"2021. június. 15. 12:35","title":"Az űrtávközlésben terjeszkedne tovább a 4iG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]