[{"available":true,"c_guid":"d61c3bf7-0f79-4c36-92bc-9a8e32c844c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A termesztésre használt kétszintes csarnok saját áramellátó rendszerrel rendelkezett, az infrastruktúra távvezérelhető volt, a dolgozóknak pedig egy saját lakrészt is kialakítottak. 250 millió forint értékben foglalt le kábítószert a rendőrség.","shortLead":"A termesztésre használt kétszintes csarnok saját áramellátó rendszerrel rendelkezett, az infrastruktúra távvezérelhető...","id":"20210617_drog_kabitoszer_csarnok_gyar_Kecskemet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d61c3bf7-0f79-4c36-92bc-9a8e32c844c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ba387b9-bc9d-4236-bbc3-4af5af350c89","keywords":null,"link":"/itthon/20210617_drog_kabitoszer_csarnok_gyar_Kecskemet","timestamp":"2021. június. 17. 08:01","title":"Külön lift szállította a kábítószert a kecskeméti high-tech droggyárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32728d82-a467-4ad0-9e32-3f80cd0239d2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nagykovácsi mellett idén augusztus 11–14. között rendezik meg az egyik leghangulatosabb kisfesztivált, immár a program is összeállt.



","shortLead":"Nagykovácsi mellett idén augusztus 11–14. között rendezik meg az egyik leghangulatosabb kisfesztivált, immár a program...","id":"20210617_Osszeallt_a_Kolorado_fesztival_programja_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=32728d82-a467-4ad0-9e32-3f80cd0239d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec43b84a-5c93-4a5d-a69f-63961421651f","keywords":null,"link":"/kultura/20210617_Osszeallt_a_Kolorado_fesztival_programja_is","timestamp":"2021. június. 17. 12:47","title":"Összeállt a Kolorádó fesztivál programja is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"954cf358-2e01-4cd1-bb62-4b9509e27962","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az eddigi legnagyobb vizsgálat szerint sokan fordulnak orvoshoz a koronavírus-fertőzésük utáni hónapokban, mert új tüneteket észlelnek magukon.","shortLead":"Az eddigi legnagyobb vizsgálat szerint sokan fordulnak orvoshoz a koronavírus-fertőzésük utáni hónapokban, mert új...","id":"20210617_koronavirus_jarvany_covid_utani_tunetek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=954cf358-2e01-4cd1-bb62-4b9509e27962&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"117ccb7c-969f-4d65-9248-5311326f1176","keywords":null,"link":"/tudomany/20210617_koronavirus_jarvany_covid_utani_tunetek","timestamp":"2021. június. 17. 13:03","title":"Megnézték 2 millió ember betegadatait, kiderült, új egészségi problémákba fulladhat a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a50dfc2d-b075-46f6-b78c-a059c3095922","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Májusban átvehette az egyik legfontosabb német könyvdíjat. 2010-ig gyakran megfordult a közmédiában, azóta nem is hívják. Földényi F. László februárig a Színház- és Filmművészeti Egyetemen tanított, most már csak „gyanús esszéíró” a saját bevallása szerint. Díjazott művéről, a meg nem értettségről, a német–magyar viszonyról és a mai magyar kultúrharcról is beszélt a Deutsche Welle magyar stábjának.

","shortLead":"Májusban átvehette az egyik legfontosabb német könyvdíjat. 2010-ig gyakran megfordult a közmédiában, azóta nem is...","id":"20210617_Jelenleg_a_megertes_szinte_nulla_az_eltero_nezetu_emberek_kozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a50dfc2d-b075-46f6-b78c-a059c3095922&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"454e85a1-27fa-4a8b-80b1-d4470b512de3","keywords":null,"link":"/kultura/20210617_Jelenleg_a_megertes_szinte_nulla_az_eltero_nezetu_emberek_kozott","timestamp":"2021. június. 17. 15:51","title":"Földényi F. László: Sok német döbbenten és sajnálkozva néz a magyarokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e765cc53-eb8e-418f-a7dc-111d9a4186c6","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Egyéves börtönbüntetést és 3750 eurós pénzbüntetést kaphat Franciaország egykori köztársasági elnöke, akit öt órán keresztül faggattak az elnökválasztási kampány pénzügyeiről. A kampányt egyébként elveszítette a magyar származású francia elnök.","shortLead":"Egyéves börtönbüntetést és 3750 eurós pénzbüntetést kaphat Franciaország egykori köztársasági elnöke, akit öt órán...","id":"20210616_Szorul_a_hurok_Sarkozy_nyaka_korul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e765cc53-eb8e-418f-a7dc-111d9a4186c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a5b0cd5-76ac-429c-b7d3-fe7fa801b0d8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210616_Szorul_a_hurok_Sarkozy_nyaka_korul","timestamp":"2021. június. 16. 15:39","title":"Szorul a hurok Sarkozy körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b87a4b74-8534-4142-9dea-0a20db047ab2","c_author":"Üdülés Ausztriában","category":"brandchannel","description":"Linz kétarcú: egyszerre találjunk meg a nyugalmat és a pezsgést a városban. A Duna-part igazi feltöltődést nyújt, a főtéren a kávézók teraszain pihenhetünk meg, hogy aztán újult erővel vágjunk neki a sétának. Ezen a nyáron érdemes minél közelebbi úti célokat felkeresni, és olyan városba ellátogatni, ami eddig kimaradt. Linz tökéletes választás, irány Ausztria! ","shortLead":"Linz kétarcú: egyszerre találjunk meg a nyugalmat és a pezsgést a városban. A Duna-part igazi feltöltődést nyújt...","id":"feelaustria_20210608_Ot_plusz_egy_ok_amiert_Linzet_mindenkeppen_latni_kell","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b87a4b74-8534-4142-9dea-0a20db047ab2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e183fc9-3e54-4657-b3d9-fb3b8efd43ae","keywords":null,"link":"/brandchannel/feelaustria_20210608_Ot_plusz_egy_ok_amiert_Linzet_mindenkeppen_latni_kell","timestamp":"2021. június. 17. 07:30","title":"Öt plusz egy ok, amiért Linzet mindenképpen látni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Üdülés Ausztriában","c_partnerlogo":"8c0a2d8f-54d6-4b63-880f-b0e1f0daf401","c_partnertag":"feelaustria"},{"available":true,"c_guid":"015e69a8-0b40-462e-bceb-68d779595b3b","c_author":"Dezső András","category":"itthon","description":"Sorra buknak be az adókkal trükköző vagyonvédelmi cégek, legutóbb az NBI-es focimeccsek biztosításáról híres Tóth Csaba és társai kerültek emiatt pácba. De milyen módszerekkel próbálják kijátszani az államot, mire jók a \"dobós cégek\", miért van sok pénz a meccsek biztosításában és kik azok, akik még a csalókat is meg tudják kopasztani? ","shortLead":"Sorra buknak be az adókkal trükköző vagyonvédelmi cégek, legutóbb az NBI-es focimeccsek biztosításáról híres Tóth Csaba...","id":"20210618_A_focimeccsek_biztositasa_egy_aranybanya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=015e69a8-0b40-462e-bceb-68d779595b3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb084c29-c06d-4cac-a7eb-10f05fa8ac0c","keywords":null,"link":"/itthon/20210618_A_focimeccsek_biztositasa_egy_aranybanya","timestamp":"2021. június. 18. 06:30","title":"Nagyban megy az ügyeskedés a vagyonőröknél, a focimeccsek biztosítása pedig aranybánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6407aeb-4c39-4f04-929e-27439503002a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az 1098 karátos gyémánt 73 milliméter hosszú, 52 milliméter széles és 27 milliméter vastag.","shortLead":"Az 1098 karátos gyémánt 73 milliméter hosszú, 52 milliméter széles és 27 milliméter vastag.","id":"20210617_dragako_botswana_banyaszat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c6407aeb-4c39-4f04-929e-27439503002a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28d61a3a-6492-42e2-a3d9-8804e02763d2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210617_dragako_botswana_banyaszat","timestamp":"2021. június. 17. 13:20","title":"Óriási drágakövet bányásztak ki Botswanában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]