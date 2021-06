Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"cce5cdce-9ed6-4718-8da4-e203ea2869b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bevételek csökkentek a koronavírus-járvány miatt, a kiadások pedig növekedtek.","shortLead":"A bevételek csökkentek a koronavírus-járvány miatt, a kiadások pedig növekedtek.","id":"20210617_Tobb_tizmilliardot_bukott_a_Volan_a_jarvany_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cce5cdce-9ed6-4718-8da4-e203ea2869b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd9a0897-9e8d-4e37-ac99-806ad4f81522","keywords":null,"link":"/itthon/20210617_Tobb_tizmilliardot_bukott_a_Volan_a_jarvany_miatt","timestamp":"2021. június. 17. 07:41","title":"Több tízmilliárdot bukott a Volán a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8f1265c-36b7-40fa-aa7c-f6226878c619","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A francia válogatott már várja a szombati meccset, ahol telt ház előtt léphetnek pályára.","shortLead":"A francia válogatott már várja a szombati meccset, ahol telt ház előtt léphetnek pályára.","id":"20210617_raphael_varane_franciaorszag_foci_eb_euro_2020","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d8f1265c-36b7-40fa-aa7c-f6226878c619&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b13afe58-0fd2-4305-8807-b5c983ed837f","keywords":null,"link":"/sport/20210617_raphael_varane_franciaorszag_foci_eb_euro_2020","timestamp":"2021. június. 17. 12:14","title":"Párharcokban veszélyesnek tartja a magyar támadókat a francia hátvéd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50368ea7-dcfc-4e4e-8ac1-6a0cb9b13eb4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A régóta zárva tartó kaliforniai Disneyland újra teljes kapacitással üzemel: már sem a távolságtartás, sem a maszkviselés nem kötelező. Azonnal zsúfolásig is telt a vidámpark.","shortLead":"A régóta zárva tartó kaliforniai Disneyland újra teljes kapacitással üzemel: már sem a távolságtartás, sem...","id":"20210617_Hatalmas_maszk_nelkuli_tomeg_lepte_el_a_Disneylandet_az_ujranyitas_napjan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50368ea7-dcfc-4e4e-8ac1-6a0cb9b13eb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a67352ce-f6db-4377-8351-e000180bbff2","keywords":null,"link":"/elet/20210617_Hatalmas_maszk_nelkuli_tomeg_lepte_el_a_Disneylandet_az_ujranyitas_napjan","timestamp":"2021. június. 17. 10:11","title":"Hatalmas, maszk nélküli tömeg lepte el a Disneylandet az újranyitás napján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f741387-994a-4c72-9fa1-5d6d4143aa78","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor teljes biztonságban beszélhetett a járványról, a bevándorlásról és Gyurcsány Ferencről. ","shortLead":"Orbán Viktor teljes biztonságban beszélhetett a járványról, a bevándorlásról és Gyurcsány Ferencről. ","id":"20210617_paravan_frakcioules_fidesz_kdnp_debrecen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f741387-994a-4c72-9fa1-5d6d4143aa78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1e5f10b-59f8-4bbe-a96f-14a3d61bb6c7","keywords":null,"link":"/itthon/20210617_paravan_frakcioules_fidesz_kdnp_debrecen","timestamp":"2021. június. 17. 14:05","title":"Fekete paravánok mögött, hermetikusan elzárva ülésezik a Fidesz–KDNP Debrecenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70bc7202-e268-4e6d-a667-2161590d4deb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Matolcsy György jegybankelnök mentális egészsége miatt aggódó Bencsik János országgyűlési képviselő a legilletékesebbtől kérdezte meg, hogy normális-e. Matolcsy nem vette zokon a kérdést, kimerítő választ írt a politikusnak.","shortLead":"A Matolcsy György jegybankelnök mentális egészsége miatt aggódó Bencsik János országgyűlési képviselő...","id":"20210618_Matolcsy_normalis_jegybankelnok_valasz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70bc7202-e268-4e6d-a667-2161590d4deb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a7451a0-f167-4f7a-9f67-6eb9c4b5852f","keywords":null,"link":"/itthon/20210618_Matolcsy_normalis_jegybankelnok_valasz","timestamp":"2021. június. 18. 15:25","title":"Megkérdezte egy képviselő Matolcsyt, hogy normális-e, a jegybankelnök válaszolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94778c87-3767-4480-b7b6-a80195d7d73f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha a Microsoft követi a Windows 10-nél kitaposott utat, akkor többek valószínűleg a legújabb, 11-es kiadásra is ingyen frissíthetnek. Mindenki más azonban kénytelen lesz fizetni.","shortLead":"Ha a Microsoft követi a Windows 10-nél kitaposott utat, akkor többek valószínűleg a legújabb, 11-es kiadásra is ingyen...","id":"20210618_microsoft_windows_11_letoltes_ar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=94778c87-3767-4480-b7b6-a80195d7d73f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1079bfc4-f17e-4d89-ab04-13a389d0fb89","keywords":null,"link":"/tudomany/20210618_microsoft_windows_11_letoltes_ar","timestamp":"2021. június. 18. 08:03","title":"Érkezik a Windows 11 – mennyibe fog kerülni? Egyáltalán: kell majd érte fizetni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kisebb fogyasztás és az alacsonyabb környezetterhelés is egyre inkább megjelenik a döntési szempontok között, amikor valaki arról határoz, hogy nem csak normál benzint vagy dízelt tankol. ","shortLead":"A kisebb fogyasztás és az alacsonyabb környezetterhelés is egyre inkább megjelenik a döntési szempontok között, amikor...","id":"20210617_autosok_soforok_premium_uzemanyag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a91be4c-22b3-4662-9afb-0eb7e07145e8","keywords":null,"link":"/cegauto/20210617_autosok_soforok_premium_uzemanyag","timestamp":"2021. június. 18. 08:05","title":"Az autósok fele rászokott a prémium üzemanyagokra ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e26fecd-5536-416d-a7cf-cb75011c1181","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eddig már több mint 33 ezren írták alá a betegségben szenvedők közfinanszírozott ellátásáról szóló petíciót.","shortLead":"Eddig már több mint 33 ezren írták alá a betegségben szenvedők közfinanszírozott ellátásáról szóló petíciót.","id":"20210618_egeszsegugyi_allamtitkar_endometriozis_Szel_Bernadett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e26fecd-5536-416d-a7cf-cb75011c1181&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7443dc5-811a-4a45-ac3e-cde71de422c0","keywords":null,"link":"/itthon/20210618_egeszsegugyi_allamtitkar_endometriozis_Szel_Bernadett","timestamp":"2021. június. 18. 12:15","title":"Hajlandó tárgyalni Szél Bernadett-tel az endometriózisban szenvedő nőkről az Emmi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]