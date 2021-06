Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"408e40b2-773a-45a4-ad9f-d069b7b6e665","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egy döbbenetes védelmi hiba a dán-orosz meccsen, egy ritka peches kapusöngól a finn-belgán - végül mégis mindenki arra fog emlékezni, hogy amilyen unalmasan indult a B csoport két utolsó meccse, annyira pörgős és szép lett a vége.","shortLead":"Egy döbbenetes védelmi hiba a dán-orosz meccsen, egy ritka peches kapusöngól a finn-belgán - végül mégis mindenki arra...","id":"20210621_Dania_Oroszorszag_Belgium_Finnorszag_Eb_osszefoglalo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=408e40b2-773a-45a4-ad9f-d069b7b6e665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fcd53cc-5a79-471e-8707-932b403ea648","keywords":null,"link":"/sport/20210621_Dania_Oroszorszag_Belgium_Finnorszag_Eb_osszefoglalo","timestamp":"2021. június. 21. 23:13","title":"Dánia megmutatta, mi a mentális erő: Eriksen drámája és két vereség után továbbjutottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1fcc1f1-c79c-4610-940f-269ce3f8cd96","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Pedig az önkormányzat részletfizetést is engedélyezett a tankerület tízmilliós tartozására, és a határidőt is többször módosították a kedvükért. ","shortLead":"Pedig az önkormányzat részletfizetést is engedélyezett a tankerület tízmilliós tartozására, és a határidőt is többször...","id":"20210621_Tankerulet_Damjanich_utcai_epulet_Molnar_Antal_Zeneiskola_freeszfe_szfe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c1fcc1f1-c79c-4610-940f-269ce3f8cd96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82d634af-2728-446f-a9e7-90feda72bae1","keywords":null,"link":"/kultura/20210621_Tankerulet_Damjanich_utcai_epulet_Molnar_Antal_Zeneiskola_freeszfe_szfe","timestamp":"2021. június. 21. 17:38","title":"Nem fizet a tankerület, mégsem lesz a zeneiskoláé a Damjanich utcai épület, amiről lemondott a FreeSZFE","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6eed6160-a32f-412e-b502-c1a2524ae1c3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A zürichi műegyetem által azonosított anyagok közül 4100 esetében hiányzik a veszélyességi besorolás.","shortLead":"A zürichi műegyetem által azonosított anyagok közül 4100 esetében hiányzik a veszélyességi besorolás.","id":"20210622_muanyag_kemikalia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6eed6160-a32f-412e-b502-c1a2524ae1c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec5d2485-5f79-46b6-b07c-ea862621415d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210622_muanyag_kemikalia","timestamp":"2021. június. 22. 17:03","title":"Aggodalomra okot adó vegyszereket találtak hétköznapi műanyagtermékekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a71e93d5-4583-432f-85d5-664cc3aaa248","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A napi középhőmérséklet az ország döntő részén meghaladja a 26, 27 fokot.","shortLead":"A napi középhőmérséklet az ország döntő részén meghaladja a 26, 27 fokot.","id":"20210623_hoseg_kanikula_idojaras_elorejelzes_meteorologia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a71e93d5-4583-432f-85d5-664cc3aaa248&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f2c54d6-ed74-4a31-9ec7-0283f5c35c4f","keywords":null,"link":"/itthon/20210623_hoseg_kanikula_idojaras_elorejelzes_meteorologia","timestamp":"2021. június. 23. 05:13","title":"Még kitart a hőség, másod- és harmadfokú figyelmeztetés van érvényben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd41146b-2936-4c25-b10f-f697e946a362","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A MAS a legendás Mayflower útját követi, illetve követné, de most adódott vele egy kis gond. 