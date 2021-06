Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"28a8b269-8fc5-4d74-8e98-798de2bb7d1c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Hubble űrtávcső még azelőtt készített felvételt az IC 1623 jelű kölcsönható galaxisokról, hogy nemrég meghibásodott volna.","shortLead":"A Hubble űrtávcső még azelőtt készített felvételt az IC 1623 jelű kölcsönható galaxisokról, hogy nemrég meghibásodott...","id":"20210628_hubble_urtavcso_galaxis_osszeolvadas_ic_1623","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=28a8b269-8fc5-4d74-8e98-798de2bb7d1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b1f7d71-8d1d-4556-b986-52c7e3a9a968","keywords":null,"link":"/tudomany/20210628_hubble_urtavcso_galaxis_osszeolvadas_ic_1623","timestamp":"2021. június. 28. 13:03","title":"275 millió fényévre nézett a Hubble, két összeolvadó galaxist látott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cdec14b-0518-4e33-adc5-55446cad0353","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Johnny Solinger 55 éves volt.","shortLead":"Johnny Solinger 55 éves volt.","id":"20210628_Meghalt_a_Skid_Row_egykori_enekese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8cdec14b-0518-4e33-adc5-55446cad0353&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a623bf3-144f-4f9a-bdee-cd83a36f445c","keywords":null,"link":"/kultura/20210628_Meghalt_a_Skid_Row_egykori_enekese","timestamp":"2021. június. 28. 14:12","title":"Meghalt a Skid Row egykori énekese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa04eb8e-12fe-4fa5-9f35-51ffe51bff26","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Azt tervezték, hogy eladományozzák őket.","shortLead":"Azt tervezték, hogy eladományozzák őket.","id":"20210629_esztorszag_vakcina_hutorendszer_hiba_koronavirus_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa04eb8e-12fe-4fa5-9f35-51ffe51bff26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c64c20a-0fb5-4583-83c9-c5cd83d14d18","keywords":null,"link":"/vilag/20210629_esztorszag_vakcina_hutorendszer_hiba_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. június. 29. 21:21","title":"Százezer adag vakcina ment tönkre észrevétlenül Észtországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ea39537-f7b5-42b2-ae98-94f1b6d81953","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két ember halt bele a Covid–19 betegségbe hétfőn.","shortLead":"Két ember halt bele a Covid–19 betegségbe hétfőn.","id":"20210629_koronavirus_adatok_magyarorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ea39537-f7b5-42b2-ae98-94f1b6d81953&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"460cd5a0-f5ce-4628-83a7-7df7c318ef9c","keywords":null,"link":"/itthon/20210629_koronavirus_adatok_magyarorszag","timestamp":"2021. június. 29. 08:57","title":"Koronavírus: mindössze 34 új fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"599098b5-ec65-412a-9d77-0567a6de93b5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nézők ragaszkodnak a sorozathoz.



","shortLead":"A nézők ragaszkodnak a sorozathoz.



","id":"20210628_Peticio_indult_a_Joban_Rosszban_folytatasaert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=599098b5-ec65-412a-9d77-0567a6de93b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"547f7562-53fc-45d0-8a52-5c0ef9e29dde","keywords":null,"link":"/elet/20210628_Peticio_indult_a_Joban_Rosszban_folytatasaert","timestamp":"2021. június. 28. 11:59","title":"Petíció indult a Jóban Rosszban folytatásáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96a4f0a5-042f-450d-9d85-f45e86c42e79","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a Perseverance-t elsősorban a Mars felfedezésére, tudományos munka céljából építették, néha szelfiket is készít. Csakhogy ezeket sem olyan egyszerű összerakni.","shortLead":"Bár a Perseverance-t elsősorban a Mars felfedezésére, tudományos munka céljából építették, néha szelfiket is készít...","id":"20210628_perseverance_mars_jaro_ingenuity_szelfi_nasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=96a4f0a5-042f-450d-9d85-f45e86c42e79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87c80aea-f568-4e12-91f9-3073fff46afc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210628_perseverance_mars_jaro_ingenuity_szelfi_nasa","timestamp":"2021. június. 28. 12:03","title":"Egy hét, 62 fotó: nagy munka volt a Perseverance és a marsi helikopter szelfije","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korábban közel 41 ezer ilyen oltóanyagot küldtünk.","shortLead":"Korábban közel 41 ezer ilyen oltóanyagot küldtünk.","id":"20210630_pfizer_oltas_vakcina_csehorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e7dc0ba-81b2-4522-8ce8-269849cdd106","keywords":null,"link":"/itthon/20210630_pfizer_oltas_vakcina_csehorszag","timestamp":"2021. június. 30. 05:21","title":"Magyarország még 100 ezer Pfizer-vakcinát ad kölcsön a cseheknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b01145b-7e46-4742-90b1-5854fa8cb82a","c_author":"Oroszi Babett","category":"360","description":"Eddig közösen használt tereiket, sétányukat féltik a helyiek Aligán, ahol a fürdőegyesület és néhány képviselő szerint a beruházó csak úgy ad tájékoztatást a változtatásokról, ha a megbeszéléseken részt vevők titoktartási nyilatkozatot írnak alá. Közben bontják a régi épületeket, és egy fesztivált is Aligára hoztak. A fejlesztő szerint hangulatkeltés, hogy lezárnák a strandot, a dózerolást viszont szükségesnek ítélték.","shortLead":"Eddig közösen használt tereiket, sétányukat féltik a helyiek Aligán, ahol a fürdőegyesület és néhány képviselő szerint...","id":"20210629_Balaton_Club_Alliga_fejlesztes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b01145b-7e46-4742-90b1-5854fa8cb82a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5d6439f-d532-437d-86a1-7231ab789631","keywords":null,"link":"/360/20210629_Balaton_Club_Alliga_fejlesztes","timestamp":"2021. június. 29. 06:30","title":"Átalakuló Aliga: \"Csak a rombolást látjuk, meg a milliárdos támogatásokat, de arról nem beszél senki, mi épül\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]