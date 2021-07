Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c0bb081e-29e5-4aa9-96b6-5b5044565ee5","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Luca Loutenbach érti, hogyan kell kihasználni a gyorsan jött hírnevet.","shortLead":"Luca Loutenbach érti, hogyan kell kihasználni a gyorsan jött hírnevet.","id":"20210630_Swiss_svajci_szurkolo_negyeddonto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c0bb081e-29e5-4aa9-96b6-5b5044565ee5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e11ca388-09bf-4139-955d-dee3028698eb","keywords":null,"link":"/sport/20210630_Swiss_svajci_szurkolo_negyeddonto","timestamp":"2021. június. 30. 17:27","title":"Elviheti a Swiss légitársaság a mémmé vált svájci szurkolót a szentpétervári negyeddöntőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8bf90b1-a64e-4827-9a48-12e83d6c4fee","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Átvette a V4-ek soros elnökségét is. ","shortLead":"Átvette a V4-ek soros elnökségét is. ","id":"20210701_kaczynski_targyalas_orban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e8bf90b1-a64e-4827-9a48-12e83d6c4fee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b95c2ad5-e561-4072-9f3f-139622f10659","keywords":null,"link":"/vilag/20210701_kaczynski_targyalas_orban","timestamp":"2021. július. 01. 05:12","title":"Kaczynskivel tárgyalt Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d71b845-d8b3-4268-9ec9-1c49415ae3d6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Észak-Korea régóta küzd az éhínséggel, de a vírus miatti határzár és az extrém időjárási viszonyok még tovább rontották a helyzetet.","shortLead":"Észak-Korea régóta küzd az éhínséggel, de a vírus miatti határzár és az extrém időjárási viszonyok még tovább rontották...","id":"20210701_Szorongatja_az_ehezes_az_eszakkoreai_diktatort","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d71b845-d8b3-4268-9ec9-1c49415ae3d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6897bc6-98fe-4311-904e-cdc1481fd986","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210701_Szorongatja_az_ehezes_az_eszakkoreai_diktatort","timestamp":"2021. július. 01. 15:12","title":"Szorongatja az éhínség az észak-koreai diktátor hatalmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a29df8cf-1b04-4195-a621-b53400f37f55","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"A kritikai szellem elpusztítása ma a rezsim kiemelt célja. Vélemény.","shortLead":"A kritikai szellem elpusztítása ma a rezsim kiemelt célja. Vélemény.","id":"20210630_Revesz_Sandor_Ezt_a_magyar_futballeredmenyt_unnepelni_az_igenytelenseg_apoteozisa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a29df8cf-1b04-4195-a621-b53400f37f55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c55d2a12-a6e0-47ec-9f4b-c268e7a0a154","keywords":null,"link":"/360/20210630_Revesz_Sandor_Ezt_a_magyar_futballeredmenyt_unnepelni_az_igenytelenseg_apoteozisa","timestamp":"2021. június. 30. 12:00","title":"Révész Sándor: Ezt a magyar futballeredményt ünnepelni az igénytelenség apoteózisa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"991c2be5-6007-4574-8577-9c811cabcf13","c_author":"Ceglédi Zoltán","category":"360","description":"Követeljenek az ellenzékiek most, júliusban azonnali és teljes lezárást, totális karantént – vagy ne jöjjenek azzal szeptemberben, hogy a buta magyar felelőtlen volt a nyáron. Vélemény.","shortLead":"Követeljenek az ellenzékiek most, júliusban azonnali és teljes lezárást, totális karantént – vagy ne jöjjenek azzal...","id":"20210630_Cegledi_Nem_robbant_be_sem_a_karacsonyi_mise_sem_az_iskola_sem_a_terasz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=991c2be5-6007-4574-8577-9c811cabcf13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdceebf7-1fc0-4edc-8a22-7a11d0ebdc2e","keywords":null,"link":"/360/20210630_Cegledi_Nem_robbant_be_sem_a_karacsonyi_mise_sem_az_iskola_sem_a_terasz","timestamp":"2021. június. 30. 14:00","title":"Ceglédi: Nem robbant be sem a karácsonyi mise, sem az iskola, sem a terasz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b18174b5-8c19-4d1e-b647-3ceb68259cb1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy holland kutatás szerzője szerint a koronavírusos betegeknek nemcsak más emberektől, hanem a háziállataiktól is távol kellene tartaniuk magukat. ","shortLead":"Egy holland kutatás szerzője szerint a koronavírusos betegeknek nemcsak más emberektől, hanem a háziállataiktól is...","id":"20210701_koronavirus_fertozes_macska_kutya_haziallat_kutatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b18174b5-8c19-4d1e-b647-3ceb68259cb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f09613e7-2d66-4568-8f0b-f16fe8f23f82","keywords":null,"link":"/tudomany/20210701_koronavirus_fertozes_macska_kutya_haziallat_kutatas","timestamp":"2021. július. 01. 13:48","title":"Könnyen elkaphatják tőlünk a háziállatok a koronavírus-fertőzést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3892d0e5-959f-472b-94bb-555407dae230","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nem ilyen továbbjutásra számított Fucsovics Márton: a magyar teniszező közel járt a második szett megnyeréséhez is, amikor az ellenfele megsérült, és feladta a meccset. A következő ellenfele akár a 9. kiemelt is lehet.","shortLead":"Nem ilyen továbbjutásra számított Fucsovics Márton: a magyar teniszező közel járt a második szett megnyeréséhez is...","id":"20210630_Fucsovics_Wimbledon_tenisz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3892d0e5-959f-472b-94bb-555407dae230&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"594369df-1d17-4fee-ba8d-efa884c275c1","keywords":null,"link":"/sport/20210630_Fucsovics_Wimbledon_tenisz","timestamp":"2021. június. 30. 19:29","title":"A legjobb 32 közé jutott Fucsovics Márton Wimbledonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8ff842c-f1aa-4d3f-9ada-abcd2f7f365d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több megoldás is körvonalazódik az Európai Unióban, miként lehetne megleckéztetni a magyar kormányfőt, amiért nem átall immár nyíltan megsérteni alapvető emberi jogokat. ","shortLead":"Több megoldás is körvonalazódik az Európai Unióban, miként lehetne megleckéztetni a magyar kormányfőt, amiért nem átall...","id":"20210630_Forgatokonyvek_Orbanra_Europai_Unio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b8ff842c-f1aa-4d3f-9ada-abcd2f7f365d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b57a09e3-980d-45f6-937b-24fda8440dba","keywords":null,"link":"/itthon/20210630_Forgatokonyvek_Orbanra_Europai_Unio","timestamp":"2021. június. 30. 15:14","title":"Forgatókönyvek Orbánra: Mit tehet az Európai Unió a magyar kormányfővel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]