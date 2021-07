Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"329a08c7-6920-476c-a88b-c8475f0246eb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A jövőre kezdődő forgatásra már a frissen felvett SZFE-s hallgatói is elmehetnek. ","shortLead":"A jövőre kezdődő forgatásra már a frissen felvett SZFE-s hallgatói is elmehetnek. ","id":"20210702_Semmelweis_film_Koltai_Lajos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=329a08c7-6920-476c-a88b-c8475f0246eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39bd6800-eece-4628-ab1b-6d04342de7d4","keywords":null,"link":"/kultura/20210702_Semmelweis_film_Koltai_Lajos","timestamp":"2021. július. 02. 10:15","title":"Semmelweis Ignácról készíti új filmjét Koltai Lajos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c8f1fc5-4029-4e13-b9f4-3520da367b7c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A természet adott fricskát a kormánynak.","shortLead":"A természet adott fricskát a kormánynak.","id":"20210702_szivarvany_parlament","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c8f1fc5-4029-4e13-b9f4-3520da367b7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f5a7928-9f54-4d4d-b043-ebc2f5248461","keywords":null,"link":"/itthon/20210702_szivarvany_parlament","timestamp":"2021. július. 02. 20:12","title":"Szivárvány provokált a Parlament fölött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15350dcb-29fe-4305-b2b8-799dd60fb937","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Perseverance már tudományos kutatásokat is végez a vörös bolygón.","shortLead":"A Perseverance már tudományos kutatásokat is végez a vörös bolygón.","id":"20210702_nasa_mars_jaro_perseverance","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15350dcb-29fe-4305-b2b8-799dd60fb937&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce589cde-ff29-4e05-a2a5-1a6f5ff61776","keywords":null,"link":"/tudomany/20210702_nasa_mars_jaro_perseverance","timestamp":"2021. július. 02. 14:39","title":"Új területre merészkedett a NASA Mars-járója, ott is csodás a panoráma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12916ce4-4732-469a-a850-169d622d2c1e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Abderrahmane Fadil szerint élete legnagyobb hibája volt, hogy elutasította a koronavírus elleni oltást, amikor néhány hónapja felhívták, hogy a kora miatt jogosult rá. A 60 éves férfi később megfertőződött, levegőért kapkodott, a családjától is elbúcsúzott.\r

","shortLead":"Abderrahmane Fadil szerint élete legnagyobb hibája volt, hogy elutasította a koronavírus elleni oltást, amikor néhány...","id":"20210701_oltasellenesseg_vakcina_koronavirus_oltasellenesek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=12916ce4-4732-469a-a850-169d622d2c1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fbf2fcb-d220-4708-8a59-23e37ef54957","keywords":null,"link":"/tudomany/20210701_oltasellenesseg_vakcina_koronavirus_oltasellenesek","timestamp":"2021. július. 01. 20:03","title":"Egy oltásellenes férfi majdnem belehalt a koronavírusba, most mindenkit arra biztat, kérje a vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5eb52e44-4a4f-4b7e-bfe3-520625e7e369","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Kipróbáltuk, hogy milyen a gyakorlatban az egyedi orgánumú V8 helyett hangtalan villanymotorral szerelt Mustang Mach-E, melynek aktuális csúcsmodellje több mint 350 lóerővel passzíroz bele az ülésekbe.","shortLead":"Kipróbáltuk, hogy milyen a gyakorlatban az egyedi orgánumú V8 helyett hangtalan villanymotorral szerelt Mustang Mach-E...","id":"20210702_szentsegtores_vagy_logikus_lepes_teszten_az_elektromos_ford_mustang_mache","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5eb52e44-4a4f-4b7e-bfe3-520625e7e369&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9496ecc0-b849-4212-be89-7a0a56a0cc72","keywords":null,"link":"/cegauto/20210702_szentsegtores_vagy_logikus_lepes_teszten_az_elektromos_ford_mustang_mache","timestamp":"2021. július. 02. 06:41","title":"Szentségtörés vagy logikus lépés? Teszten az elektromos Ford Mustang Mach-E","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8aa59e1d-27e9-4e27-8e86-6ccf6bdb6999","c_author":"Balla István","category":"360","description":"A szülő dolga, az állam dolga, a nem liberálisok dolga. Nem a belgák dolga, az biztos. Hallottunk itt mindent. Egy nevelendő magyar gyermek levele. ","shortLead":"A szülő dolga, az állam dolga, a nem liberálisok dolga. Nem a belgák dolga, az biztos. Hallottunk itt mindent...","id":"20210702_Most_akkor_kinek_a_dolga_a_neveles_Viktor_bacsi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8aa59e1d-27e9-4e27-8e86-6ccf6bdb6999&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37d9f0a8-c4b8-4ed4-a0f2-48a83f828d45","keywords":null,"link":"/360/20210702_Most_akkor_kinek_a_dolga_a_neveles_Viktor_bacsi","timestamp":"2021. július. 02. 15:00","title":"Most akkor kinek a dolga a nevelés, Viktor bácsi?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65673080-23ec-4a0a-a8aa-ab4efc6a1b35","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Sajtóhír szerint a PSG jobb szerződést ajánl Messinek, mint a Barca.","shortLead":"Sajtóhír szerint a PSG jobb szerződést ajánl Messinek, mint a Barca.","id":"20210703_A_PSG_vinne_Messit_raigertek_a_Barcara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=65673080-23ec-4a0a-a8aa-ab4efc6a1b35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95a8d878-2dc8-4a73-b3a9-f1a3beb098a8","keywords":null,"link":"/sport/20210703_A_PSG_vinne_Messit_raigertek_a_Barcara","timestamp":"2021. július. 03. 11:49","title":"A PSG vinné Messit, ráígértek a Barcára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"991c2be5-6007-4574-8577-9c811cabcf13","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korlátozások, járványvédelmi intézkedések újabb sorát oldják fel az elért 5,5 millió beadott koronavírus-vakcina elérése után: nem kell többé maszkot hordani a tömegközlekedésen és védettségi igazolvány nélkül mehetünk étterembe, strandra, szállodába is.","shortLead":"Korlátozások, járványvédelmi intézkedések újabb sorát oldják fel az elért 5,5 millió beadott koronavírus-vakcina...","id":"20210702_beoltott_jarvany_maszk_eletunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=991c2be5-6007-4574-8577-9c811cabcf13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96b2ddb0-1a36-4f3d-aa7e-03316aa6e278","keywords":null,"link":"/itthon/20210702_beoltott_jarvany_maszk_eletunk","timestamp":"2021. július. 02. 17:01","title":"Megvan az 5,5 millió beoltott – Így változik az életünk szombattól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]