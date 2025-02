Minél hamarabb szeretne visszatérni a színpadra balesete után Bodrogi Gyula. „Nagyon vágyom a sikerre, a közönség szeretetére, illetve arra, hogy újra dolgozhassak”, mondta a Blikknek a Nemzet Színésze, aki december 23-án esett el egy kivilágítatlan lépcsőn és került be ezután a SOTE baleseti sebészetére.

A kilencvenéves Bodroginak megrepedt a combcsontja, így a műtét után a karácsonyt is kórházban töltötte. Most már otthonában lábadozik, és bár még hosszú rehabilitációs folyamat áll előtte, fizikailag és lelkileg is egyre jobban érzi magát. Szerinte ugyanakkor „ahhoz jósnak kellene lenni”, hogy meg tudja mondani, meddig tart még a felépülési folyamat. Hozzátette: az orvosok bizakodóak az állapotával kapcsolatban. „Azt mondták, még meg kell erősíteni a combizmot, és ha ezzel megvagyunk, remélhetőleg minden olyan lesz, mint régen.”

Bodrogi most szorgalmasan gyógytornázik, és reméli, hogy idővel a járókeretet is botra cserélheti. „Lelkileg egyébként jól vagyok, bízom a legjobbakban. Azt persze nem mondom, hogy a baleset után olyan leszek, mint új koromban, hiszen magam sem vagyok egy új darab, de remélhetőleg hamarosan visszatérhetek az eredeti állapotomba.”

Arról is beszélt, hogy sokan látogatják, a kollégái is gyakran felhívják, és már „egy rendező” is érdeklődött, hogy mikor játszhat újra.