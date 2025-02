Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6dbbf2de-43ac-408f-94f6-c04c1bac5c89","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"gazdasag","description":"Az eddigi csókos felszámoló helyére újat neveztek ki a kiemelt felszámolásokat végző állami cég felügyelőbizottságának élére. A távozó embert Mészáros Lőrinc, az érkezőt Tiborcz István köreihez sorolják.","shortLead":"Az eddigi csókos felszámoló helyére újat neveztek ki a kiemelt felszámolásokat végző állami cég felügyelőbizottságának...","id":"20250206_Lefejez-nemzeti-felszamolo-nrn-mike-ferenc-waberer-tiborcz-dunaferr","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6dbbf2de-43ac-408f-94f6-c04c1bac5c89.jpg","index":0,"item":"5eba5ec3-0454-41f0-8b75-a55b9efd2183","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250206_Lefejez-nemzeti-felszamolo-nrn-mike-ferenc-waberer-tiborcz-dunaferr","timestamp":"2025. február. 06. 10:07","title":"Váratlanul lefejezték a nemzeti felszámolócéget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f119d655-2362-4c90-84a9-4d9cac1440fe","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az enyhítést már megalapozta egy múlt héten kiadott uniós stratégiai dokumentum, ami a klímacélok eléréséhez „technológiasemleges” megközelítést ajánl.","shortLead":"Az enyhítést már megalapozta egy múlt héten kiadott uniós stratégiai dokumentum, ami a klímacélok eléréséhez...","id":"20250206_eu-hibrid-engedelyezes-2035-eladas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f119d655-2362-4c90-84a9-4d9cac1440fe.jpg","index":0,"item":"2f0f83a8-14f6-42bf-9c5d-4fda2e613cee","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250206_eu-hibrid-engedelyezes-2035-eladas","timestamp":"2025. február. 06. 13:26","title":"Hátraarc az EU-ban: mégis engedélyeznék a hibridek eladását 2035 után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db789725-0271-42b5-83e3-520be4e762ba","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók olyan új keretrendszert dolgoztak ki, amivel a humanoid robotok teljes testre kiterjedő mozgását el lehet érni.","shortLead":"Amerikai kutatók olyan új keretrendszert dolgoztak ki, amivel a humanoid robotok teljes testre kiterjedő mozgását el...","id":"20250206_humanoid-robot-mozgasa-mesterseges-intelligencia-cristiano-ronaldo-golorom-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/db789725-0271-42b5-83e3-520be4e762ba.jpg","index":0,"item":"469c26d5-aade-4922-858f-ad626a028574","keywords":null,"link":"/tudomany/20250206_humanoid-robot-mozgasa-mesterseges-intelligencia-cristiano-ronaldo-golorom-video","timestamp":"2025. február. 06. 17:03","title":"Felturbózták a robot mozgását, képes leutánozni Cristiano Ronaldo gólörömét is – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05ae9969-1b9e-485e-b1ce-8b0ef68ebe50","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Űrhajót is cserél a NASA annak érdekében, hogy valamivel hamarabb hazatérhessenek azok az asztronauták, akik még a Boeing űrkapszulájával érkeztek a Nemzetközi Űrállomásra (ISS). ","shortLead":"Űrhajót is cserél a NASA annak érdekében, hogy valamivel hamarabb hazatérhessenek azok az asztronauták, akik még...","id":"20250207_boeing-starliner-urhajosok-visszateres-donald-trump-mentoakcio-spacex-dragon-urhajo-csere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05ae9969-1b9e-485e-b1ce-8b0ef68ebe50.jpg","index":0,"item":"03a85bff-3df6-4a55-951e-352e2fd923cd","keywords":null,"link":"/tudomany/20250207_boeing-starliner-urhajosok-visszateres-donald-trump-mentoakcio-spacex-dragon-urhajo-csere","timestamp":"2025. február. 07. 11:03","title":"Donald Trump miatt borul a NASA terve, két héttel hamarabb térhet vissza az űrben rekedt két űrhajós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3731cc11-f31a-468e-9d68-058e484817c6","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A politikus szerint a Debrecen focistájától egy-egy tanács sokkal hitelesebb tud lenni, mint bárki mástól. ","shortLead":"A politikus szerint a Debrecen focistájától egy-egy tanács sokkal hitelesebb tud lenni, mint bárki mástól. ","id":"20250207_szijjarto-peter-dzsudzsak-balazs-foci-futball-futsal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3731cc11-f31a-468e-9d68-058e484817c6.jpg","index":0,"item":"944a1548-e516-45de-871f-de4088b03ad5","keywords":null,"link":"/elet/20250207_szijjarto-peter-dzsudzsak-balazs-foci-futball-futsal","timestamp":"2025. február. 07. 18:11","title":"Szijjártó azt mondja, Dzsudzsák Balázs inkább a fiainak szokott tanácsokat adni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cff1b4a1-f1e8-44e0-bbfe-664007a69de3","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Velence polgármestere nagyon lelkes.","shortLead":"Velence polgármestere nagyon lelkes.","id":"20250207_b-my-lake-fesztival-velence","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cff1b4a1-f1e8-44e0-bbfe-664007a69de3.jpg","index":0,"item":"868ee3d8-ad95-4e30-bd7f-78db25298e86","keywords":null,"link":"/kultura/20250207_b-my-lake-fesztival-velence","timestamp":"2025. február. 07. 14:18","title":"Idén a Velencei-tónál lesz a B my Lake","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5e5cee9-2539-47cd-af58-e8e7e1ee619a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Betekintést engedett az Apple abba, min is dolgoznak a mérnökei a robotika terén. Új tanulmányukban egy olyan robotot mutatnak be, ami nem egyszerűen funkcionális – azaz teljesíti a kért feladatot, és kész –, hanem egészen természetes módon tud interakcióba lépni a felhasználóval.","shortLead":"Betekintést engedett az Apple abba, min is dolgoznak a mérnökei a robotika terén. Új tanulmányukban egy olyan robotot...","id":"20250207_apple-robot-video-kifejezo-eszkoz-lampa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d5e5cee9-2539-47cd-af58-e8e7e1ee619a.jpg","index":0,"item":"3097670a-bbba-4978-8b2f-b8ce50c603f7","keywords":null,"link":"/tudomany/20250207_apple-robot-video-kifejezo-eszkoz-lampa","timestamp":"2025. február. 07. 15:03","title":"Ilyen aranyos robot még nem volt: az Apple lámpája minden mozdulatra figyel, de akár együtt is táncol az emberrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05207c22-d203-4906-9026-8ecc56944797","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Idén is a parlamenti szezon kezdete előtt gyűlhet össze a fideszes holdudvar a Várkert Bazárban.","shortLead":"Idén is a parlamenti szezon kezdete előtt gyűlhet össze a fideszes holdudvar a Várkert Bazárban.","id":"20250206_orban-viktor-evertekelo-idopont-februar-22","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05207c22-d203-4906-9026-8ecc56944797.jpg","index":0,"item":"0432a56d-b53d-48ae-b1fc-288a45512fd8","keywords":null,"link":"/itthon/20250206_orban-viktor-evertekelo-idopont-februar-22","timestamp":"2025. február. 06. 14:21","title":"Megvan, mikor tartja évértékelőjét Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]