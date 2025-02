Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"119a0c60-254b-4d94-a8d7-1a06dfd9e040","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Szűcs Kornél nem játszhatott a Premier League-et vezető és a BL alapszakaszát megnyerő vörösök ellen, de így is meghatározó élménynek nevezte, hogy csapata legyőzte őket.","shortLead":"Szűcs Kornél nem játszhatott a Premier League-et vezető és a BL alapszakaszát megnyerő vörösök ellen, de így is...","id":"20250210_liverpool-plymouth-argyle-fa-kupa-szucs-kornel-szoboszlai-dominik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/119a0c60-254b-4d94-a8d7-1a06dfd9e040.jpg","index":0,"item":"0387f88b-1020-4d19-bf70-5e9ab58cebff","keywords":null,"link":"/sport/20250210_liverpool-plymouth-argyle-fa-kupa-szucs-kornel-szoboszlai-dominik","timestamp":"2025. február. 10. 20:48","title":"A Liverpool legyőzésétől remél feltámadást a Plymouth magyar focistája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7152a972-8178-42a2-a09d-ebbec6319a83","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Sokáig kibírta a magyar gazdaság a korrupciót, de ezeknek az időknek vége van: százmilliárdokat veszít Magyarország azon, hogy az EU legkorruptabb állama – hangzott el a Transparency International Magyarország jelentésének bemutatóján. Szó esett arról is, hogy nem a képesség, hanem az akarat hiányzik a javuláshoz, és a lengyel példán azt is érdemes megnézni, mennyire hozhat gyors változást egy kormányváltás.","shortLead":"Sokáig kibírta a magyar gazdaság a korrupciót, de ezeknek az időknek vége van: százmilliárdokat veszít Magyarország...","id":"20250211_transparency-international-magyarorszag-korrupcio-korrupt-korrupcioerzekeles-lista-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7152a972-8178-42a2-a09d-ebbec6319a83.jpg","index":0,"item":"000a9c5a-be67-49e5-99f1-5ae694b415db","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250211_transparency-international-magyarorszag-korrupcio-korrupt-korrupcioerzekeles-lista-ebx","timestamp":"2025. február. 11. 12:18","title":"Már Koszovó, Albánia és Moldova is tisztább Magyarországnál a friss korrupciós listán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9600a090-7d66-4ed5-b170-4571881e1050","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hogy a pókok megéreznek illatokat, az köztudott, azonban azt, hogy ezt miként teszik, régóta kutatják a szakemberek. Német és svéd kutatók csapata megoldotta a rejtélyt, rájöttek arra, hol található a pókok „orra”.","shortLead":"Hogy a pókok megéreznek illatokat, az köztudott, azonban azt, hogy ezt miként teszik, régóta kutatják a szakemberek...","id":"20250211_him-darazspokok-szagloszerve-labon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9600a090-7d66-4ed5-b170-4571881e1050.jpg","index":0,"item":"848c1988-aaa6-40f2-acfc-b84705941828","keywords":null,"link":"/tudomany/20250211_him-darazspokok-szagloszerve-labon","timestamp":"2025. február. 11. 11:03","title":"Nincsen orruk, mégis szagolnak a pókok, és most az is kiderült, hogy a lábukkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb85c80b-5060-4653-8081-c1a50170b6d3","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A DSKY Moonwatch nemcsak nevében, kinézetében is pontosan olyan, mint az Apollo-program űrhajóin használt számítógép beviteli eszköze.","shortLead":"A DSKY Moonwatch nemcsak nevében, kinézetében is pontosan olyan, mint az Apollo-program űrhajóin használt számítógép...","id":"20250211_dsky-moonwatch-karora-apollo-program","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eb85c80b-5060-4653-8081-c1a50170b6d3.jpg","index":0,"item":"4d28642d-f902-46ee-b7b4-15653d7331ce","keywords":null,"link":"/tudomany/20250211_dsky-moonwatch-karora-apollo-program","timestamp":"2025. február. 11. 10:03","title":"Sosem látott szinten menő karórát dobnak piacra: pont olyan, mint az Apollo-program számítógépe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ed82731-dce4-4ca8-90bf-3ed5c5ffbfdc","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Összesen már több mint 12 ezer civil vesztette életét az ukrajnai háborúban.","shortLead":"Összesen már több mint 12 ezer civil vesztette életét az ukrajnai háborúban.","id":"20250211_orosz-ukran-haboru-dron-drontamadas-civil-aldozatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8ed82731-dce4-4ca8-90bf-3ed5c5ffbfdc.jpg","index":0,"item":"9f5c9fe6-ac51-481b-80f6-30f17fb4216b","keywords":null,"link":"/vilag/20250211_orosz-ukran-haboru-dron-drontamadas-civil-aldozatok","timestamp":"2025. február. 11. 17:48","title":"Dróntámadásban hal meg a legtöbb civil Ukrajnában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1800ab02-34e9-4d95-9772-b836ab7a0a70","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Újabb módon próbálnak pénzt kicsalni a gyanútlan MVM-ügyfelekből ismeretlenek. Ezúttal nem számlaelmaradással riogatják őket, hanem pénzvisszafizetéssel kecsegtetnek, ám végig az illető bankkártyájának adataira utaznak.","shortLead":"Újabb módon próbálnak pénzt kicsalni a gyanútlan MVM-ügyfelekből ismeretlenek. Ezúttal nem számlaelmaradással riogatják...","id":"20250212_mvm-next-csalas-adathalasz-email-penzvisszafizetes-tulfizetes-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1800ab02-34e9-4d95-9772-b836ab7a0a70.jpg","index":0,"item":"65fcf720-fff1-4a1a-a86e-96c2ab6295cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20250212_mvm-next-csalas-adathalasz-email-penzvisszafizetes-tulfizetes-ebx","timestamp":"2025. február. 12. 12:42","title":"Aki ilyen levelet kap az MVM-től, annak a pénze bánhatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32c91b85-e3f1-444f-a212-779a57d0a70f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Támadóját, egy 23 éves férfit még a helyszínen elfogták.","shortLead":"Támadóját, egy 23 éves férfit még a helyszínen elfogták.","id":"20250212_Megkeseltek-egy-21-eves-not-egy-dohanyboltban-Budapesten","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/32c91b85-e3f1-444f-a212-779a57d0a70f.jpg","index":0,"item":"ab37bd40-db84-47ad-9375-3748d828b985","keywords":null,"link":"/itthon/20250212_Megkeseltek-egy-21-eves-not-egy-dohanyboltban-Budapesten","timestamp":"2025. február. 12. 10:31","title":"Megkéseltek egy 21 éves nőt egy dohányboltban Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"094f3269-0469-4acd-993b-4630e5b05fac","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az imára hívó harangozást egy spanyol pápa rendelte el.","shortLead":"Az imára hívó harangozást egy spanyol pápa rendelte el.","id":"20250211_Hungarikum-deli-harangszo-csardas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/094f3269-0469-4acd-993b-4630e5b05fac.jpg","index":0,"item":"0757b8ad-0a24-4f35-bdac-8283da1a96fd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250211_Hungarikum-deli-harangszo-csardas","timestamp":"2025. február. 11. 14:22","title":"Hungarikum: a magyarság csúcsteljesítménye lett a déli harangszó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]