Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"5259a77a-efb1-4b83-92a7-60c6bc5d9a36","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Nio Firefly az elektromos Minik és Smartok legújabb kínai riválisának tekinthető.","shortLead":"A Nio Firefly az elektromos Minik és Smartok legújabb kínai riválisának tekinthető.","id":"20250219_percek-alatt-cserelheto-aksis-cuki-kis-villanyauto-tunt-fel-a-szinen-nio-firefly","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5259a77a-efb1-4b83-92a7-60c6bc5d9a36.jpg","index":0,"item":"0d2e8a90-770d-4b83-9316-7e473cbdab3b","keywords":null,"link":"/cegauto/20250219_percek-alatt-cserelheto-aksis-cuki-kis-villanyauto-tunt-fel-a-szinen-nio-firefly","timestamp":"2025. február. 19. 06:41","title":"Percek alatt cserélhető aksis cuki kis villanyautó tűnt fel a színen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b83275f-134b-4267-aee3-7e62059e16f1","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A 88 éves katolikus egyházfő kétoldali tüdőgyulladás miatt került kórházba.","shortLead":"A 88 éves katolikus egyházfő kétoldali tüdőgyulladás miatt került kórházba.","id":"20250219_svajci-garda-vatikant-ferenc-papa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2b83275f-134b-4267-aee3-7e62059e16f1.jpg","index":0,"item":"e8f930a3-e0ea-4293-b132-aa21ca40c32f","keywords":null,"link":"/elet/20250219_svajci-garda-vatikant-ferenc-papa","timestamp":"2025. február. 19. 17:57","title":"A Svájci Gárda tagjai nem hagyhatják el a Vatikánt, készülve arra, ha Ferenc pápával megtörténik a legrosszabb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25d70513-8585-4976-b9aa-fd8176188bb6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A bíróság szerint a puccs része lett volna a jelenlegi elnök megmérgezése is. ","shortLead":"A bíróság szerint a puccs része lett volna a jelenlegi elnök megmérgezése is. ","id":"20250219_Vadat-emeltek-Jair-Bolsonaro-volt-brazil-elnok-ellen-puccskiserlet-miatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/25d70513-8585-4976-b9aa-fd8176188bb6.jpg","index":0,"item":"735da43c-27b7-4d03-9db0-88f729a1526e","keywords":null,"link":"/vilag/20250219_Vadat-emeltek-Jair-Bolsonaro-volt-brazil-elnok-ellen-puccskiserlet-miatt","timestamp":"2025. február. 19. 06:15","title":"Vádat emeltek Jair Bolsonaro volt brazil elnök ellen puccskísérlet miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19207401-5923-4705-b08d-e156403b898d","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A HVG cikke nyomán tettek feljelentést, de a rendőrség közölte, hogy nincs itt semmi látnivaló.","shortLead":"A HVG cikke nyomán tettek feljelentést, de a rendőrség közölte, hogy nincs itt semmi látnivaló.","id":"20250219_rendorseg-kartell-Meszaros-Garancsi-gyanu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/19207401-5923-4705-b08d-e156403b898d.jpg","index":0,"item":"c5680acd-5bdd-4755-8367-16802d87bea7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250219_rendorseg-kartell-Meszaros-Garancsi-gyanu","timestamp":"2025. február. 19. 14:09","title":"Megnézte a rendőrség, kartellezett-e Mészáros és Garancsi, és arra jutott, még a gyanú is hiányzik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"652b1eb2-3990-40d0-8d1e-3c5819f77d85","c_author":"Hamvay Péter","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A beadvánnyal a pert indító akadémikusok azt szeretnék elérni, hogy más politikai klímában döntsenek az ingatlanokról, és garanciákat kapjon arra a testüket, hogy nem mazsolázzák ki belőle az értékes elemeket. A propaganda már a Tiszát okolja, pedig nincs köze hozzá.","shortLead":"A beadvánnyal a pert indító akadémikusok azt szeretnék elérni, hogy más politikai klímában döntsenek az ingatlanokról...","id":"20250220_Kozigazgatasi-per-indult-az-akademia-vagyon-eladasa-ellen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/652b1eb2-3990-40d0-8d1e-3c5819f77d85.jpg","index":0,"item":"c842735a-981f-4059-8265-5cdb147f2e68","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250220_Kozigazgatasi-per-indult-az-akademia-vagyon-eladasa-ellen","timestamp":"2025. február. 20. 11:28","title":"Pert indítottak az Akadémia vagyonának eladása ellen – formai hibán csúszhatnak el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b01135c5-2427-4d2a-a4fd-7e1e66d87f21","c_author":"Rácz Gergő","category":"kkv","description":"Ellentmondásos eredményekre jutott 14. felmérésével a PwC. A pénzpiaci tanácsadó az ügyfélfélköre vezérigazgatói körében egyszerre mért pozitív kilátásokat, egyes iparágakban pedig visszaesést a bevételben. Rázós időszak várhat a hazai cégekre, de ez a határon túl is igaz.","shortLead":"Ellentmondásos eredményekre jutott 14. felmérésével a PwC. A pénzpiaci tanácsadó az ügyfélfélköre vezérigazgatói...","id":"20250219_pwc-vezerigazgato-felmeres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b01135c5-2427-4d2a-a4fd-7e1e66d87f21.jpg","index":0,"item":"2a9ec6fa-647e-44c1-87d8-cafbfc40608e","keywords":null,"link":"/kkv/20250219_pwc-vezerigazgato-felmeres","timestamp":"2025. február. 19. 16:17","title":"Van okunk az örömre? A PwC kifaggatta a cégvezetőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0185e4a8-524e-4753-bea3-bbcabf513b3f","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ez az a tipikus közlekedési helyzet, ahol talán a legnagyobb veszélyben vannak a gyalogosok.","shortLead":"Ez az a tipikus közlekedési helyzet, ahol talán a legnagyobb veszélyben vannak a gyalogosok.","id":"20250218_kaposvar-parhuzamos-kozlekedes-erkezo-auto-elcsapta-a-fiatal-lanyt-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0185e4a8-524e-4753-bea3-bbcabf513b3f.jpg","index":0,"item":"88d433fc-d10f-4d48-8761-a0989dcf6d23","keywords":null,"link":"/cegauto/20250218_kaposvar-parhuzamos-kozlekedes-erkezo-auto-elcsapta-a-fiatal-lanyt-video","timestamp":"2025. február. 18. 13:13","title":"Hiába állt a busz a zebránál, a mellette érkező autó fékezés nélkül elcsapta a fiatal lányt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f23d120-a4df-4901-b722-ce462272b160","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Egy hétig lehet véleményezni a Belügyminisztérium rendeletét, de nem kétséges annak bevezetése.","shortLead":"Egy hétig lehet véleményezni a Belügyminisztérium rendeletét, de nem kétséges annak bevezetése.","id":"20250219_kompetenciameres-osztalyzas-felveteli-rendelettervezet-oktatas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6f23d120-a4df-4901-b722-ce462272b160.jpg","index":0,"item":"5066cbe4-1fc3-4cad-95c9-00d0435e1bce","keywords":null,"link":"/elet/20250219_kompetenciameres-osztalyzas-felveteli-rendelettervezet-oktatas-ebx","timestamp":"2025. február. 19. 12:48","title":"Meglépi a kormány, amitől szinte mindenki óva intett: a kompetenciamérést ezentúl osztályozzák, sőt, a felvételibe is beszámít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]