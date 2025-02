Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"698d5c68-df8b-4c49-86d1-e0a7ae514720","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az adóhatóság szerint az új eljárással a vállalkozások is nyernek, hiszen az adatelérés okát nem egy revizori ellenőrzésben kell tisztázni, hanem egy egyszerű, online eljárásban, ahol csak a hiba típusát kell megjelölni.","shortLead":"Az adóhatóság szerint az új eljárással a vállalkozások is nyernek, hiszen az adatelérés okát nem egy revizori...","id":"20250220_nav-adategyeztetes-vallalkozas-birsag-revizio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/698d5c68-df8b-4c49-86d1-e0a7ae514720.jpg","index":0,"item":"48e63990-b568-42af-a0fd-056068c16ba0","keywords":null,"link":"/kkv/20250220_nav-adategyeztetes-vallalkozas-birsag-revizio","timestamp":"2025. február. 20. 09:13","title":"300 ezres bírságot, revíziót kaphat a nyakába az a vállalkozó, aki nem vesz részt a NAV-os adategyeztetésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"944f3a19-abaa-4944-b6d6-6604047e4c86","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Trump, Putyin és Hszi évei következnek, a kontinensnek sürgősen cselekednie kell, ha nem akar autokraták közé szorulni.","shortLead":"Trump, Putyin és Hszi évei következnek, a kontinensnek sürgősen cselekednie kell, ha nem akar autokraták közé szorulni.","id":"20250220_Joschka-Fischer-Europa-magara-maradt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/944f3a19-abaa-4944-b6d6-6604047e4c86.jpg","index":0,"item":"90759b8f-837d-4bff-b436-e6fdbdb41da6","keywords":null,"link":"/360/20250220_Joschka-Fischer-Europa-magara-maradt","timestamp":"2025. február. 20. 07:30","title":"Joschka Fischer: Európa magára maradt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed4a8b7a-3580-49a1-b3a6-bbb817241c79","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pilhál Tamás kételkedés nélkül, határozottan állt bele arccal az orosz propagandába.","shortLead":"Pilhál Tamás kételkedés nélkül, határozottan állt bele arccal az orosz propagandába.","id":"20250220_bucsa-magyar-nemzet-szinjatek-pilhal-orosz-propaganda","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ed4a8b7a-3580-49a1-b3a6-bbb817241c79.jpg","index":0,"item":"b818e2a6-f5d1-418c-8bc6-75be91c62956","keywords":null,"link":"/itthon/20250220_bucsa-magyar-nemzet-szinjatek-pilhal-orosz-propaganda","timestamp":"2025. február. 20. 11:43","title":"Bucsai színjátékról ír a Magyar Nemzet publicistája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02b033b4-4b6b-4998-8d05-b0d3a6776d83","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Az edző, aki mindeddig igazán nagy eredményeket csak a (volt) feleségével közös munka során ért el, elkötelezettséget vár Jackl Vivientől, és azt, hogy kitolja a saját határait.","shortLead":"Az edző, aki mindeddig igazán nagy eredményeket csak a (volt) feleségével közös munka során ért el, elkötelezettséget...","id":"20250219_shane-tusup-jackl-vivien-honved-uszas-edzo-duna-arena-hosszu-katinka-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/02b033b4-4b6b-4998-8d05-b0d3a6776d83.jpg","index":0,"item":"5bf34499-a4e1-446f-a946-cc9c7379052e","keywords":null,"link":"/sport/20250219_shane-tusup-jackl-vivien-honved-uszas-edzo-duna-arena-hosszu-katinka-ebx","timestamp":"2025. február. 19. 15:35","title":"Shane Tusup felvázolta terveit a magyar úszás nagy ígéretével, Hosszú Katinkával is összeakadhatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9849d2e-88bf-487a-938a-58408de26269","c_author":"HOLD Alapkezelő Zrt. ","category":"brandcontent","description":"Számos mérföldkő és váltás alakítja A RIGO Kft. 1990-ben kezdődött sikertörténetét, amely egy garázsból indult, hogy mára egy másfél milliárdos bevételű családi céggé váljon. A vállalat fő tevékenységi területe a fémipari megmunkálás, lemezmunkák, marás és esztergálás, de mára a saját fejlesztésű könyvkötő gépek gyártása a fő profiljuk. A sikertörténet a generációváltásban is megmutatkozik. Hogy hogyan, arról a cégalapítót, Rigó Zoltánt és fiát, Pétert kérdeztük. ","shortLead":"Számos mérföldkő és váltás alakítja A RIGO Kft. 1990-ben kezdődött sikertörténetét, amely egy garázsból indult...","id":"20250219_generaciovaltas_vagyonkezeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e9849d2e-88bf-487a-938a-58408de26269.jpg","index":0,"item":"a8be1316-ca0d-4dcd-9bdc-38a2f91808fd","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250219_generaciovaltas_vagyonkezeles","timestamp":"2025. február. 21. 07:30","title":"A fém illata, a siker íze – Ilyen egy mintaszerű generációváltás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c458de2b-4fa0-4835-82e8-1e09a5b07fb9","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Azzal dicsekedtek, hogy nyolcmilliárd dollárt spóroltak egy szerződés felbontásával az államnak, de ennek egy ezrelékét sem érheti el a valós összeg.","shortLead":"Azzal dicsekedtek, hogy nyolcmilliárd dollárt spóroltak egy szerződés felbontásával az államnak, de ennek egy ezrelékét...","id":"20250219_elon-musk-doge-szerzodes-tevesztes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c458de2b-4fa0-4835-82e8-1e09a5b07fb9.jpg","index":0,"item":"1c46e251-a05f-4648-9492-561bbb7188e8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250219_elon-musk-doge-szerzodes-tevesztes","timestamp":"2025. február. 19. 10:49","title":"Elon Muskék a sokszínűség üldözése közben elnéztek három nullát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f65ceb3-cd11-4d5c-b5cd-994b0078c362","c_author":"Galicza Dorina","category":"itthon","description":"A „Család az család” kampányból ismert Hanol Ádám és Pál Márton a kedvezőtlen ítélet ellenére is folytatni akarja a küzdelmet.","shortLead":"A „Család az család” kampányból ismert Hanol Ádám és Pál Márton a kedvezőtlen ítélet ellenére is folytatni akarja...","id":"20250219_Hanol-Adam-Pal-Marton-szivarvanycsalad-meleg-par-orokbefogadas-Kuria-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2f65ceb3-cd11-4d5c-b5cd-994b0078c362.jpg","index":0,"item":"a721f2d8-c985-4a45-824e-4b329b7fd3ec","keywords":null,"link":"/itthon/20250219_Hanol-Adam-Pal-Marton-szivarvanycsalad-meleg-par-orokbefogadas-Kuria-ebx","timestamp":"2025. február. 19. 12:22","title":"A Kúria szerint nem volt diszkriminatív, hogy a kormányhivatal hónapokig húzta egy meleg pár örökbefogadását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dd9d544-7b01-4c7f-a33e-8db634d493e5","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A plugin hibrid hajtásláncú vadonatúj Opel Grandland a gyakorlatban bizonyította, hogy milyen komoly hatótávval bír.","shortLead":"A plugin hibrid hajtásláncú vadonatúj Opel Grandland a gyakorlatban bizonyította, hogy milyen komoly hatótávval bír.","id":"20250221_bizonyitek-nem-igeret-1115-kilometert-tud-egy-toltessel-a-legujabb-opel-grandland","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4dd9d544-7b01-4c7f-a33e-8db634d493e5.jpg","index":0,"item":"b27d17dd-d841-43a0-8d50-adbaf382456e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250221_bizonyitek-nem-igeret-1115-kilometert-tud-egy-toltessel-a-legujabb-opel-grandland","timestamp":"2025. február. 21. 06:41","title":"Bizonyíték, nem ígéret: 1115 kilométert tud egy töltéssel a legújabb Opel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]