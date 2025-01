Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"602e96b7-2cea-41f2-8991-215407f86c85","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Hoffenheim hátvédjét az idény végéig kérték kölcsön.","shortLead":"A Hoffenheim hátvédjét az idény végéig kérték kölcsön.","id":"20250112_Belga-klubnal-folytatja-a-magyar-valogatott-vedo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/602e96b7-2cea-41f2-8991-215407f86c85.jpg","index":0,"item":"84f61359-e0dc-47c1-94c5-57c9a99b556f","keywords":null,"link":"/sport/20250112_Belga-klubnal-folytatja-a-magyar-valogatott-vedo","timestamp":"2025. január. 12. 12:30","title":"Belga klubnál folytatja a magyar válogatott védő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cef3b405-0c5f-453c-a0af-1507f15fd341","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Kreml varázslója azt dolgozza fel, hogyan tört Oroszország élére Putyin.","shortLead":"A Kreml varázslója azt dolgozza fel, hogyan tört Oroszország élére Putyin.","id":"20250112_Jude-Law-Putyin-film-foszereplo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cef3b405-0c5f-453c-a0af-1507f15fd341.jpg","index":0,"item":"9d6e5f6b-1227-4d6e-98c3-edef176abbb7","keywords":null,"link":"/kultura/20250112_Jude-Law-Putyin-film-foszereplo","timestamp":"2025. január. 12. 15:02","title":"Putyint játszhatja Jude Law egy új filmben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44e9e39b-e26e-4397-bb37-f137cc581197","c_author":"HVG","category":"360","description":"","shortLead":"","id":"20250110_hvg-neil-labute-ha-lenne-valakim-szinhaz-eloadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/44e9e39b-e26e-4397-bb37-f137cc581197.jpg","index":0,"item":"a309c928-7cd1-47f8-b654-ae88543334a4","keywords":null,"link":"/360/20250110_hvg-neil-labute-ha-lenne-valakim-szinhaz-eloadas","timestamp":"2025. január. 10. 18:30","title":"Egy darab arról, milyen nehézségekbe ütközik napjaink online világában a személyes ismerkedés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56819b94-c644-4cf9-b63d-a760f90c7600","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Svájci kutatók olyan struktúrát találtak a Csendes-óceán alatti földköpenyben, amikről nem tudják pontosan, hogy micsoda, és elvileg nem is lehetnének ott.","shortLead":"Svájci kutatók olyan struktúrát találtak a Csendes-óceán alatti földköpenyben, amikről nem tudják pontosan...","id":"20250110_foldkopeny-csendes-ocean-anomalia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/56819b94-c644-4cf9-b63d-a760f90c7600.jpg","index":0,"item":"493ebecb-c200-4b7e-943b-9eddfa293f71","keywords":null,"link":"/tudomany/20250110_foldkopeny-csendes-ocean-anomalia","timestamp":"2025. január. 10. 18:03","title":"Átvilágították a Föld mélyét, a tudósok sem értik, mit találtak a Csendes-óceán alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17e32938-572b-4ec6-a588-61e45ce55924","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Alapvetően nyugis, felhős, nulla fok feletti napunk lesz, de a Dunántúlon erős, akár viharos szél is kerekedhet.","shortLead":"Alapvetően nyugis, felhős, nulla fok feletti napunk lesz, de a Dunántúlon erős, akár viharos szél is kerekedhet.","id":"20250112_Hozaporok-koszonhetnek-be-az-eszakkeleti-csucsokbe-idojaras-vasarnap","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/17e32938-572b-4ec6-a588-61e45ce55924.jpg","index":0,"item":"fa0cfd6a-ef75-4f2c-97ea-dea3ed98ee91","keywords":null,"link":"/itthon/20250112_Hozaporok-koszonhetnek-be-az-eszakkeleti-csucsokbe-idojaras-vasarnap","timestamp":"2025. január. 12. 08:22","title":"Hózáporok köszönhetnek be az északkeleti csücsökbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e8d0f50-b67e-4d3e-9309-1e8a02a77c44","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Eddig tisztázatlan okból a megállásra felhívó jelző után állt meg a Corona InterCity. Az utasok nem voltak veszélyben.","shortLead":"Eddig tisztázatlan okból a megállásra felhívó jelző után állt meg a Corona InterCity. Az utasok nem voltak veszélyben.","id":"20250111_Tilos-jelzesen-ment-at-egy-vonat-a-Keletiben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4e8d0f50-b67e-4d3e-9309-1e8a02a77c44.jpg","index":0,"item":"02f6e48c-3cc7-493b-afa9-8d00794d5c35","keywords":null,"link":"/itthon/20250111_Tilos-jelzesen-ment-at-egy-vonat-a-Keletiben","timestamp":"2025. január. 11. 20:12","title":"Tilos jelzésen ment át egy vonat a Keletiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c30223-d8c0-4ab4-b829-7624f3443bbc","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az új év kezdete óta nem nőtt tovább a HMPV-fertőzöttek száma Magyarországon.","shortLead":"Az új év kezdete óta nem nőtt tovább a HMPV-fertőzöttek száma Magyarországon.","id":"20250111_Negy-magyarnal-mutattak-ki-a-HMPV-fertozest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/07c30223-d8c0-4ab4-b829-7624f3443bbc.jpg","index":0,"item":"12ad834c-00f6-49ed-afc9-c972f8e39fd0","keywords":null,"link":"/itthon/20250111_Negy-magyarnal-mutattak-ki-a-HMPV-fertozest","timestamp":"2025. január. 11. 17:55","title":"Négy magyarnál mutatták ki a HMPV-fertőzést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbfaadec-7acc-433e-84e0-459b1d462b7f","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az egyik felszólaló arról beszélt, hogy Fico Orbán Viktor érdekei mentén felvidéki provinciává teszi Szlovákiát.","shortLead":"Az egyik felszólaló arról beszélt, hogy Fico Orbán Viktor érdekei mentén felvidéki provinciává teszi Szlovákiát.","id":"20250110_robert-fico-szlovakia-pozsony-tuntetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cbfaadec-7acc-433e-84e0-459b1d462b7f.jpg","index":0,"item":"fe0514a4-66c7-4e65-baf8-323d82b41c62","keywords":null,"link":"/vilag/20250110_robert-fico-szlovakia-pozsony-tuntetes","timestamp":"2025. január. 10. 21:57","title":"Tízezres tömeg tüntetett Robert Fico ellen Pozsonyban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]