Egy dolgot biztosan állíthatunk: tavaly tarolt az Oppenheimer, Mihalek Zsuzsa pedig nyert egy Oscart a Szegény párák berendezéséért.

Minden, ami ezután következik, nem más, mint puszta spekuláció, de ígérjük, március 3-án a hajnali órákban már sokkal okosabbak leszünk, hiszen ekkor osztják a tavalyi filmes teljesítményekért az idei Oscarokat.

Amit még biztosan tudunk: mint minden évben, idén is akadt néhány kisebb-nagyobb botrány, amely bizonyára befolyásolta a szavazási kedvet, de hogy mennyire, az is csak a ceremónia során fog kiderülni.

Mint ismeretes, a Netflix hatalmas összegeket fektetett be abban a reményben, hogy elhozza a legjobb filmnek járó Oscart, és az Emilia Pérez a maga 13 jelölésével a díjátadó nagy dobásának ígérkezett. Majd kitört a botrány, előkerültek Karla Sofía Gascón régi, rasszista és iszlamofób közösségi médiás bejegyzései, és a Netflix lényegében elhatárolódott a legjobb színésznő kategória első nyíltan transznemű jelöltjétől.

Karla Sofía Gascón az Emilia Pérezben Mozinet

Kevesebb port kavart, de azért végigment a világsajtón, amikor kiderült: az Amerikában szerencsét próbáló magyar építészről szóló nagyszabású filmdráma, A brutalista elkészítésébe a mesterséges intelligencia is besegített. A film készítői sokat tettek azért, hogy a színészek minél hitelesebben, anyanyelvi szinten szólaljanak meg magyarul – ehhez hívták segítségül az AI-t. A részletekről A brutalista (kritikánk itt) magyar vágója, Jancsó Dávid beszélt egy interjúban. Nem sokkal később az Oscar-díjra jelölt vágó a HVG-nek is interjút adott.

A szexmunkások világában játszódó Anorát (kritikánk itt) sem kerülte el a botrány, sokan felvonták a szemöldöküket, amikor a legjobb színésznő Oscarjára jelölt Mikey Madison elárulta: nem alkalmaztak intimitáskoordinátort a forgatáson.

És akkor lássuk a jelölteket és az esélyeseket:

Legjobb film

Az Indiewire szerint az Anora tűnik a legesélyesebbnek. Bár a filmet levegőnek nézték a Golden Globe-on és sokáig A brutalistának állt a zászló, a szavazási szokásokban jártas portál Sean Baker filmjét favorizálja. De persze A brutalistát, a Bob Dylan ifjúkorát felvillantó Sehol se otthont (kritikánk a Dylan-filmről itt) és a pápaválasztási drámát, a Konklávét sem tartják esélytelennek.

Mark Eidelshtein és Mikey Madison az Anora című filmben UPI

Hasonlóképpen látja a verseny állását a Variety és a Hollywood Reporter is.

Versenyben vannak még: Dűne: Második rész, Emilia Pérez, A Nickel-fiúk, A szer, Wicked, I’m Still Here

Legjobb rendező

Úgy tűnik, a verseny Sean Baker (Anora) és Brady Corbet (A brutalista) közt fog eldőlni. Az Indiewire Corbetre szavaz, a Hollywood Reporter és a Variety Bakerre.

Versenyben vannak még: James Mangold (Sehol se otthon), Jacques Audiard (Emilia Pérez), Coralie Fargeat (A szer)

Legjobb női főszereplő

A kategória toronymagas esélyese Demi Moore (A szer), akit Andy Vajna egyszer régen popcornszínésznőnek nevezett. A színésznő örömét talán csak Mikey Madison (Anora) ronthatja el, miközben a sokáig esélyes Karla Sofía Gascónt (Emilia Pérez) a rasszista posztjai teljesen ellehetetlenítették.

Demi Moore a 2025-ös Golden Globe gálán Robyn Beck / AFP

A Hollywood Reporternél Madison vezet, a Variety-nél is átvette a vezetést, de az Indiewire-nél Moore makacsul tartja magát.

Versenyben vannak még: Fernanda Torres (I’m Still Here), Cynthia Erivo (Wicked)

Legjobb férfi főszereplő

A nem létező Tóth Lászlót alakító Adrien Brody (A brutalista) és a nagyon is létező Boby Dylant alakító Timothée Chalamet (Sehol se otthon) közt zajlik a verseny.

Az Indiewire-nél Chalamet vezet, a Hollywood Reporter és a Variety Brodyban bízik. Egy időben Ralph Fiennes is esélyesnek tűnt, de még honfitársai sem őt díjazták, a BAFTA-t is Brody húzta be. Nagy fricska lenne az Oscartól, ha a Trumpot alakító Sebastian Stant hoznák ki győztesként, de erre kevés az esély. Stan a The Apprentice – A Trump-sztori című filmben (kritikánk itt) alakítja a jelenlegi elnököt.

Adrien Brody a 2025-ös BAFTA-gálán JUSTIN TALLIS / AFP

Versenyben van még: Colman Domingo (Sing Sing)

Legjobb női mellékszereplő

Itt mintha Zoe Saldaña (Emilia Pérez) lenne a legnagyobb esélyes, de Ariana Grande (Wicked) és Isabella Rossellini (Konklávé) is okozhat meglepetést.

Versenyben vannak még: Monica Barbaro (Sehol se otthon), Felicity Jones (A brutalista).

Legjobb férfi mellékszereplő

Nagy egyetértés mutatkozik abban, hogy Kieran Culkinnak kell nyernie. Tévés fronton Culkin már mindent elért, az Utódlás című sorozatért megkapta az Emmy-t és a Golden Globe-ot, most jöhet egy Oscar-díj is. Jesse Eisenberg filmjében, a Rokonszenvedésben Culkin valóban nagyot alakít, ő a lengyel holokauszt-túrán résztvevő amerikai unokatestvérek egyike. (A Jesse Eisenberggel készült interjúnk itt olvasható.)

Kieran Culkin és Jesse Eisenberg a Rokonszenvedés c. filmben Fórum Hungary

Versenyben vannak még: Yura Borisov (Anora), Edward Norton (Sehol se otthon), Guy Pearce (A brutalista), Jeremy Strong (The Apprentice – A Trump-sztori)

Legjobb eredeti forgatókönyv

A Variety, a Hollywood Reporter és az Indiewire szerint is Sean Baker (Anora) viszi haza a szobrot. Ha mégsem akkor Jesse Eisenberg (Rokonszenvedés). Ha ő sem, akkor Coralie Fargeat (A szer). És ha ő sem, akkor Brady Corbet és Mona Fastvold (A brutalista). A verseny bármelyik irányba eldőlhet.

Versenyben van még: Moritz Binder, Alex David és Tim Fehlbaum (Szeptember 5)

Legjobb adaptált forgatókönyv

Peter Straughan, a Konklávé forgatókönyvírója a nagy esélyes, de a Sehol se otthon (Jay Cocks, James Mangold) és A Nickel-fiúk (RaMell Ross, Joslyn Barnes) párosát sem lehet teljesen leírni.

Versenyben vannak még: Jacques Audiard (Emilia Pérez); Clint Bentley, Greg Kwedar, Clarence Maclin, John “Divine G” Whitfield (Sing Sing)

Legjobb nemzetközi film

A francia jelölt, vagyis az Emilia Pérez fog győzni, így látja a Variety, a Hollywood Reporter és a Variety is.

Emilia Pérez – jelenet a filmből – Selena Gomez mint Jessi Mozinet

Versenyben vannak még: The Girl with the Needle, A szent füge magja, Áradás, I’m Still Here

Legjobb animációs film

A vad robotnak jósolják a győzelmet, de az Áradás diadalának is sokan örülnének.

Versenyben vannak még: Agymanók 2., Egy csiga emlékiratai, Wallace és Gromit: A szárnyas bosszúja

Legjobb látványtervezés

A brutalista (Judy Becker) és a Wicked (Nathan Crowley) közt dől el a díj sorsa.

Versenyben vannak még: Konklávé, Dűne: Második rész, Nosferatu

Legjobb operatőri munka

Lol Crawley, A brutalista operatőre a favorit.

A brutalista film Facebook / UIP-Duna Film

Versenyben vannak még: Emilia Pérez (Paul Guilhaume), Dűne: Második rész (Greig Fraser), Maria (Ed Lachman), Nosferatu (Jarin Blaschke)

Legjobb jelmeztervezés

Paul Tazewell (Wicked) a nagy esélyes.

Versenyben vannak még: Sehol se otthon, Konklávé, Gladiátor II, Nosferatu

Legjobb vágás

Drukkolunk A brutalista vágójának, Jancsó Dávidnak, de a Konklávé (Nick Emerson) és az Anora (Sean Baker) is beelőzhet.

Jancsó Dávid vágó Filmtett.ro/Czirják Pál

Versenyben vannak még: Emilia Pérez (Juliette Welfling), Wicked (Myron Kerstein)

Legjobb vizuális effektek

Ha van igazság, a Dűne: Második rész nyer.

Versenyben vannak még: Wicked, Alien: Romulus, A majmok bolygója: A birodalom, Better Man

Legjobb dokumentumfilm

A nagy esélyes az orosz invázióról, három ukrán túlélési harcáról szóló Porcelain War című doku.

Versenyben vannak még: Black Box Diaries, No Other Land, Háttérzene államcsínyhez (Soundtrack to a Coup d’Etat), Sugarcane

Legjobb eredeti filmzene

Vagy A brutalista (Daniel Blumberg) nyer, ennek nagyobb a valószínűsége, vagy a Konklávé (Volker Bertelmann). Vagy…

Versenyben vannak még: Wicked (John Powell, Stephen Schwartz), Emilia Pérez (Clément Ducol, Camille), A vad robot (Kris Bowers)

Legjobb eredeti betétdal

Az Emilia Pérez két dallal is érdekelt, könnyen lehet, hogy az egyik (El Mal) lesz a befutó.

Zoe Saldaña & Karla Sofía Gascón – El Mal | Emilia Pérez (Original Motion Picture Soundtrack) “El Mal” from Emilia Perez (Original Motion Picture Soundtrack) | Performed by Zoe Saldaña & Karla Sofía Gascón ► Listen to the soundtrack here: https://emiliaperez.lnk.to/soundtrackAY ► Ask your voice device to play: “Emilia Perez Soundtrack” ABOUT EMILIA PÉREZ From renegade auteur Jacques Audiard comes Emilia Pérez, an audacious fever dream that defies genres and expectations.

Versenyben vannak még: The Journey (The Six Triple Eight), Never Too Late (Elton John: Never Too Late), Like a Bird (Sing Sing), Mi Camino (Emilia Pérez)

Legjobb smink és haj

A szakmai konszenzus szerint A szer nyeri az Oscart, de a Wicked beelőzhet.

Versenyben vannak még: A Different Man, Nosferatu, Emilia Pérez

Legjobb hang

Talán beesik a Dűne: Második rész.

Versenyben vannak még: Wicked, Sehol se otthon, Emilia Pérez, A vad robot.



Ami biztos: a 97. Oscar-gála élő közvetítése március 3-án, hétfőn hajnalban a Disney+ streamingplatformon látható. A műsorvezető: Conan O’Brien.