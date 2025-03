Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"90751f02-e193-40ca-9a21-2fb306280013","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Aggodalomra semmi ok, nem a robotok lázadása az a videó, ami egyre több helyen bukkan fel a neten. Valójában még hatékonyabbá is teszi az mesterséges intelligenciák kommunikációját az ember számára értelmezhetetlen robothang.","shortLead":"Aggodalomra semmi ok, nem a robotok lázadása az a videó, ami egyre több helyen bukkan fel a neten. Valójában még...","id":"20250306_mesterseges-intelligencia-kommunikacio-gibberlink-robot-nyelv-hatekonysag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/90751f02-e193-40ca-9a21-2fb306280013.jpg","index":0,"item":"c610281b-8827-4057-be3d-4a76ab60782e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250306_mesterseges-intelligencia-kommunikacio-gibberlink-robot-nyelv-hatekonysag","timestamp":"2025. március. 06. 19:03","title":"Az ember számára érthetetlen robotnyelvre váltanak az egymással beszélő MI-k, de igazából ez jó dolog – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1044df37-202d-49d9-b391-acf9966c0790","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Tovább tart a kedvező tendencia.","shortLead":"Tovább tart a kedvező tendencia.","id":"20250307_uzemanyag-arcsokkenes-benzinkut-tankolas-benzin-gazolaj","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1044df37-202d-49d9-b391-acf9966c0790.jpg","index":0,"item":"71282ea7-8bc3-4aa3-9569-732b3aaf1309","keywords":null,"link":"/cegauto/20250307_uzemanyag-arcsokkenes-benzinkut-tankolas-benzin-gazolaj","timestamp":"2025. március. 07. 10:24","title":"Összejöhet a 600 forintos benzinár, a hétvégén is csökkennek az árak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99f2272d-db71-4f37-b4bb-18d334ad83d4","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az amerikai lap az általa megszerzett szerződések nyomán járt utána annak, hogyan mélyültek el a magyar kormány és az amerikai jobboldal kapcsolatai.","shortLead":"Az amerikai lap az általa megszerzett szerződések nyomán járt utána annak, hogyan mélyültek el a magyar kormány és...","id":"20250308_Boston-Globe-amerikai-jobboldal-Trump-Orban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/99f2272d-db71-4f37-b4bb-18d334ad83d4.jpg","index":0,"item":"3b4acba7-3ce7-46a4-941c-7308ba2b55bf","keywords":null,"link":"/360/20250308_Boston-Globe-amerikai-jobboldal-Trump-Orban","timestamp":"2025. március. 08. 09:05","title":"Boston Globe-tényfeltárás: Így kaptak pénzt Magyarországról Orbán amerikai szócsövei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3864f52-cd6d-451a-a423-16053eb02b48","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 95 éves Hackman és a 65 éves Betsy Arakawa természetes halállal haltak meg.","shortLead":"A 95 éves Hackman és a 65 éves Betsy Arakawa természetes halállal haltak meg.","id":"20250308_Kiderult-mi-okozta-Gene-Hackman-es-a-szinesz-felesegenek-halalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b3864f52-cd6d-451a-a423-16053eb02b48.jpg","index":0,"item":"461e03c3-00e0-4686-b1ef-98d29712cfb7","keywords":null,"link":"/elet/20250308_Kiderult-mi-okozta-Gene-Hackman-es-a-szinesz-felesegenek-halalat","timestamp":"2025. március. 08. 09:10","title":"Kiderült, mi okozta Gene Hackman és a színész feleségének halálát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"584728b4-b919-4065-a0ab-f0e9c7179d96","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A döntés értelmében csak áprilistól kell vámot fizetnie Mexikónak az olyan áruk után, amelyek az USMCA megállapodás hatálya alá esnek.","shortLead":"A döntés értelmében csak áprilistól kell vámot fizetnie Mexikónak az olyan áruk után, amelyek az USMCA megállapodás...","id":"20250306_egyesult-allamok-mexiko-donald-trump-claudia-sheinbaum-vam-vamhaboru-usmca","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/584728b4-b919-4065-a0ab-f0e9c7179d96.jpg","index":0,"item":"ebf769fe-a182-43a1-8170-4172ec26fc94","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250306_egyesult-allamok-mexiko-donald-trump-claudia-sheinbaum-vam-vamhaboru-usmca","timestamp":"2025. március. 06. 21:24","title":"Trump elhalasztotta egyes mexikói termékek megvámolását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbb989da-3204-42b4-81be-fa5aea0e010a","c_author":"Arató László - Folk György","category":"eurologus","description":"Az ukrán elnök részvételével kezdődött meg Brüsszelben az állam- és kormányfők rendkívüli csúcstalálkozója. Két témával foglalkoznak a vezetők: az orosz–ukrán háború jelenlegi helyzetével és Európa védelmének megerősítésével. És viszonylag sokan beszéltek Orbán Viktorról is, aki semmit sem mondott az újságíróknak.","shortLead":"Az ukrán elnök részvételével kezdődött meg Brüsszelben az állam- és kormányfők rendkívüli csúcstalálkozója. Két témával...","id":"20250306_orosz-ukran-haboru_eu-csucs_orban-viktor-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bbb989da-3204-42b4-81be-fa5aea0e010a.jpg","index":0,"item":"9f70f0eb-116c-49f7-b601-c5e14e66ddb2","keywords":null,"link":"/eurologus/20250306_orosz-ukran-haboru_eu-csucs_orban-viktor-ebx","timestamp":"2025. március. 06. 14:13","title":"A magyar politika „veszélyes szerencsejáték” – ha kell, Orbán nélkül fognak össze Európa biztonságáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"339ab16e-715c-43a8-9994-bbe31d627836","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A NASA számítása szerint a Voyager–1 és a Voyager–2 űrszonda egy-egy műszerének kikapcsolásával legalább egy évvel lehet kitolni a szerkezetek élettartamát – már ami az energiaellátást illeti.","shortLead":"A NASA számítása szerint a Voyager–1 és a Voyager–2 űrszonda egy-egy műszerének kikapcsolásával legalább egy évvel...","id":"20250308_nasa-voyager-1-voyager-2-urszonda-muszerek-leallitasa-energiaellatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/339ab16e-715c-43a8-9994-bbe31d627836.jpg","index":0,"item":"9b4628ac-f76f-47f4-b8db-23e3432d99fb","keywords":null,"link":"/tudomany/20250308_nasa-voyager-1-voyager-2-urszonda-muszerek-leallitasa-energiaellatas","timestamp":"2025. március. 08. 12:03","title":"Rezsicsökkentés az űrben: leállítja a Voyager-űrszondák műszereit a NASA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e668e3ed-c595-4557-a9a1-33a001faf8be","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A Srí Lanka-i rendőrség csütörtökön nyilvános felhívást tett közzé szökevény főnökük felkutatására, aki akkor tűnt el, amikor az egyik tiszt halála után bírósági végzéssel elrendelték a letartóztatását.","shortLead":"A Srí Lanka-i rendőrség csütörtökön nyilvános felhívást tett közzé szökevény főnökük felkutatására, aki akkor tűnt el...","id":"20250306_sri-lanka-rendorkapitany-korozes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e668e3ed-c595-4557-a9a1-33a001faf8be.jpg","index":0,"item":"00862980-01c9-40e7-9d72-9aa9affcf6e6","keywords":null,"link":"/elet/20250306_sri-lanka-rendorkapitany-korozes","timestamp":"2025. március. 06. 17:11","title":"A Srí Lanka-i rendőrség a saját menekülő kapitányát körözi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]