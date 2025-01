Igazságszérumot adnak Bindzsisztán miniszterelnökének, aki egy interjúban kitálal minden aljasságáról – így lehetne összefoglalni Majka sok szinten áthallásos új klipjét, amely a rajongók között is nagy sikert arat. Három nappal a megjelenése után több mint négymillió megtekintéssel pörög a videó a YouTube-on, és nem csak Magyarországon került a toplista elejére. A klip felforgatta a magyar közéletet: a rajongók sorra gratulálnak, a kormányközeli TV2 Tények kritikus, név nélküli véleménycikket közölt, és Magyar Péter is rárepült a rapper új slágerére.

A Népszava keddi cikkében politikai elemzőket szólaltatott meg az új dallal kapcsolatban. Vasali Zoltán politológus kiemelte, hogy a rap mindig is politikai tartalmat hordozott és elitellenes volt, és ez egyáltalán nem idegen a műfajtól. Szerinte aligha véletlen, hogy a dalszövegben „az elmúlt 8 év” és a „szemkilövetés” kifejezések is szerepelnek, ami azt mutatja, hogy ebben a szélsőséges műfajban is létezik a középre húzás kissé konformista megközelítése – mondja. A tanárként is dolgozó szakember érdesnek tartja, hogy kevésbé mainstream előadók, mint például Sisi dalszövegeiben frontális társadalmi kritikát fogalmaz meg, konkrét pártpolitikai utalások nélkül.

Vasali szerint fontos megemlékezni Majka ózdi gyökereiről, a rapper a fővárosba magát felküzdő előadóvá vált, ennek szimbolikus jelentése van: megdolgozott a sikerért, ezzel vált hitelessé a rajongók számára. Azonban a Majka által képviselt kormánykritikában nem lenne könnyű folytonosságot felfedezni – mondja a politológus. Itt érdemes megemlíteni, hogy négy évvel ezelőtt Szijjártó Péter külügyminiszter a rapperrel posztolt közös képet a Facebookon. Utólag kiderült, hogy a találkozón a Covid zeneiparra tett hatásáról beszélgettek, és arról, miben tudna segíteni a kormány a megkárosult előadóknak.

Ugyan előfordult már, hogy Majka nyilatkozataiban foglalkozott politikai kérdésekkel, de a dalaiban eddig inkább kerülte a témát, kivéve a 2022-ben megjelent Azt beszélik a városban című, Molnár Tamással szerzett dalában, amelynek szövege rendkívül kritikus, az előadók beolvasnak a közélet jobb- és baloldali szereplőinek egyaránt. Volt a dalszövegnek olyan része, amelyben az országgyűlési választásra reflektáltak, az erre vonatkozó sor így szól: „Mindegy, hogy jobbra vagy balra húzod be az X-et, mert semmik nem vagyunk, csak a színházukban díszlet”. Később Majka azt nyilatkozta, hogy oka volt annak, hogy 2022 áprilisa után jött ki a szám. „A választások előtt nem akartunk ilyen dalt kiadni, nehogy elfogultsággal vádoljanak bennünket egyik vagy másik oldal iránt” – mondta. Gyakorlatilag egészen hasonló üzenetet fogalmazott meg most is nagy sikerű Csurran, cseppen klipje kapcsán: kiemelte, hogy nem akar politikai oldalakhoz sorolni, és a szám elsősorban szórakoztatásra született.

Vasali szerint kérdéses, hogy Majka miért pont most állt elő az igencsak áthallásos számmal. A szakember úgy gondolja, hogy az időzítés összefüggésben lehet a Tisza Párt felemelkedésével, a dal hangulata alkalmas lehet a már meglévő ellenzéki identitás megerősítésére – mondja. Síklaki István szociálpszichológus hozzátette: amennyiben a gazdaság továbbra is ilyen ütemben romlik, akkor annak lesz döntő hatása a kormány megítélésére – ezt ugyan árnyalhatják a kormánnyal szemben kritikát megfogalmazó előadók és celebek felszólalásai, de a legfontosabb tényező mégiscsak a gazdaság.

A szociálpszichológus szerint Majka új klipje kapcsán fontos megemlíteni, hogy a kormány körül is kialakult egy zenészekből álló holdudvar, Nagy Feróval az élen – őket lejárt szavatosságú előadóknak tartja, és kiemeli, hogy a tizen- és huszonévesek jellemzően nem az ő zenéjüket hallgatják.

Zsolt Péter, a Méltányosság Politikaelemző Központ kutatási igazgatója is elsősorban a zeneipari tényezőkre világít rá, szerinte egy ilyen dal hatásának megítélésekor először azt lényeges vizsgálni, hogy kilép-e a szubkultúrából a tömegkulturális szintre – írja a Népszava. Szerinte Majka esetében ez mindenképp megtörténik. A szakember úgy gondolja, hogy amikor egy ismert előadó ráérez a közvélemény alakulására, és meglovagolja ezt a hullámot, akkor jelentősen növekszik a népszerűsége. Korábban is születtek kormánykritikus számok, de azok kevésbé széles közönséghez jutottak el. Most azonban a nyilvánosság átalakulásának időszakában vagyunk, és úgy tűnik, Majka a legjobb pillanatban ült fel erre a hullámra. „Az is baj, ha valaki ezt túl későn teszi meg, de az is, ha túl korán. A Fidesznek van oka aggódni” – mondta a lapnak Zsolt Péter.

Hasonlóan vélekedik Nagy Attila Tibor politikai elemző is, aki az ATV műsorában a hét elején azt mondta, hogy a klip pusztító a Fidesz számára. „Mégpedig azért, mert a kormánypárt átvette azt a kommunista elvet, hogy a hatalomnak a kultúra területén is hegemóniára kell törekednie, uralmat kell vennie. A Fidesz az elmúlt 15 évben nagyon sokat tett azért, hogy a kulturális intézmények élére is az ő emberei kerüljenek, hogy az emberek gondolkodását a kultúráról, a művészetről a fideszes narratíva befolyásolja” – mondja. Szerinte Majka videója jelentős mértékben belerondít ebbe a képbe, és apaszthatja a rendszer kulturális beágyazottságát a fiatalok körében – olvasható az ATV oldalán.